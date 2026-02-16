Κακοκαιρία: «Στο έλεος» της κακοκαιρίας βρέθηκε η χώρα – Καθιζήσεις, κατολισθήσεις και πλημμύρες

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν χθες σε πολλές περιοχές της χώρας μετά το σφοδρό χτύπημα της κακοκαιρίας.

Σημαντικά προβλήματα αντιμετώπισαν Χίος, Λέσβος, Λήμνος, Τζουμέρκα, Κατάκολο, Τρίπολη, Κέρκυρα αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, από τις συνεχόμενες βροχές και καταιγίδες. Μηνύματα του 112 στάλθηκαν κάνοντας έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων ενώ καταγράφηκαν καθιζήσεις, κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων και πλημμύρες.

Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι πολλών περιοχών της χώρας, μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας

Στην Πρέβεζα οι συνεχείς κατολισθήσεις προκάλεσαν προβλήματα και ζημιές σε οικισμούς και επαρχιακούς δρόμους. Το χωριό Μυρσίνη έχει αποκοπεί από κάθε είσοδο ενώ βράχια καταπλάκωσαν σπίτι με αποτέλεσμα αυτό να ανοίξει στα δύο. Η παραλία στην πόλη της Πρέβεζας έγινε ένα με την θάλασσα.

Αντίστοιχα προβλήματα έχουν καταγραφεί και στην Πάργα, αφού καταπλακώθηκαν αυτοκίνητα από βράχους, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε Αγιά και Ανθούσα. Στον Μύτικα έχει διαλυθεί δρόμος και συνεργεία παλεύουν να βρουν έστω και προσωρινή λύση για την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών. Μάλιστα, τα σοβαρά προβλήματα επηρέασαν ακόμη και την Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας.

Προβλήματα και στην Ήπειρο

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στην Ήπειρο. Οι τεράστιες ποσότητες νερού που έπεσαν στο τέλος του 2025, επιβάρυναν το έδαφος με αποτέλεσμα να σημειωθούν κατολισθήσεις και κατάρρευση δρόμων. Στην επαρχιακή οδό Πραμάντων – Ιωαννίνων, κοντά στα Τζουμέρκα, ο δρόμος έχει κυριολεκτικά «κοπεί στα δύο» και μεγάλο κομμάτι του δρόμου στην κυριολεξία να έχει εξαφανιστεί. Ο δρόμος παρουσίασε καθίζηση 60 μέτρων ενώ από θαύμα σώθηκε οδηγός που ακινητοποιήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, πάνω στον δρόμο που μόλις είχε καταρρεύσει.

Η κυκλοφορία προς Πράμαντα, γίνεται προσωρινά μέσω Άγναντα, με έκκληση προς τους οδηγούς να είναι αυξημένη προσοχή.

Σε κατάσταση συναγερμού το Κατάκολο

Σε κατάσταση συναγερμού βρέθηκε και το Κατάκολο από την πτώση τεράστιου βράχου (40 τόνων) που ακινητοποιήθηκε από κορμούς δέντρων και απειλούσε τουλάχιστον 10 σπίτια και επιχειρήσεις.

Στο Κατάκολο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα, που μαζί με συνεργεία του δήμου προσέδεσαν με συρματόσχοινα τον βράχο. Οι κάτοικοι των σπιτιών που βρίσκονταν στη ζώνη υψηλού κινδύνου, αναγκάστηκαν να εκκενώσουν μέχρι να δοθεί λύση.

Μηνύματα του 112 σε Χίο και Σέριφο

Στη Χίο, η κακοκαιρία έφερε θυελλώδεις ανέμους και σε πολλά σημεία του οδικού άξονα που γειτνιάζει με τη θάλασσα στην ανατολική πλευρά του νησιού, τα νερά κάλυψαν μεγάλο μέρος του δρόμου.

Το μεσημέρι της Κυριακής εστάλη μήνυμα από το 112 τους κατοίκους της Χίου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα η Λιμενική Αστυνομία έκλεισε από τις 14:30 τον δρόμο της Προκυμαίας στο λιμάνι της Χίου, σε σημείο που υποχώρησε το οδόστρωμα από την ορμή των κυμάτων.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δημιούργησαν προβλήματα σε όλο τον παραλιακό οδικό άξονα από την περιοχή του αεροδρομίου στα νότια μέχρι και στην περιοχή της Δασκαλόπετρας.

Επίσης μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Σερίφου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή #Λιβάδι νήσου #Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 15, 2026

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι νήσου Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές .Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφερόταν στο μήνυμα.

Προβλήματα σε Λέσβο και Λήμνο

Στη Λέσβο καταπτώσεις βράχων σημειώθηκαν σε ορεινά σημεία, ενώ δεν έλειψαν και τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Στη Λήμνο υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα.

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Λήμνου ενημέρωσε ότι η κυκλοφορία στην παραλιακή έχει διακοπεί λόγω της υποχώρησης του οδοστρώματος αλλά και έντονου κυματισμού, αποτέλεσμα των θυελλωδών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή.

Για λόγους ασφάλειας, ο Δήμος Λήμνου παρακαλεί οδηγούς και πεζούς να μην προσεγγίζουν την περιοχή αλλά και ευρύτερα τα παραλιακά μέτωπα και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασία.

Μεγάλες καταστροφές σε Κέρκυρα, Τρίπολη, Πιερία και Ρόδο

Στην Κέρκυρα κόπηκε στη μέση ο παραλιακός δρόμος στον Αρίλλα που συνδέει επιχειρήσεις με τουριστικά καταλύματα.

Ο δρόμος ο οποίος περνάει μπροστά από τις επιχειρήσεις καταστράφηκε εντελώς, ενώ και το μικρό γεφυράκι το οποίο υπήρχε πάνω από το ρέμα παρασύρθηκε από την κακοκαιρία.

Στην Τρίπολη, οι έντονες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν χωράφια σε λίμνες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες. Παράλληλα, τμήματα του οδικού δικτύου έχουν πλημμυρίσει, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και κατοίκους.

Προβλήματα προκλήθηκαν και στην Πιερία καθώς η θάλασσα στην Παραλία Κατερίνης και στην Ολυμπιακή Ακτή «βγήκε» στη στεριά, καλύπτοντας τμήματα της παραλιακής ζώνης με δρόμους και πεζοδρόμια να θυμίζουν ποτάμια.

Στη Ρόδο, οι ισχυροί άνεμοι που «σφυροκοπούν» το νησί προκάλεσαν μικρής έκτασης προβλήματα, κυρίως πτώσεις δέντρων και κλαδιών, χωρίς να σημειώνεται κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, οι αρμόδιες υπηρεσίες δέχονται κλήσεις για πτώσεις δέντρων και κλαδιών και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση των περιστατικών.