newspaper
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 09:08
«Έμφραγμα» στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στo κέντρο της Αθήνας
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 07:06
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Κυριακή στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κακοκαιρία: «Στο έλεος» της κακοκαιρίας βρέθηκε η χώρα – Καθιζήσεις, κατολισθήσεις και πλημμύρες
Ελλάδα 16 Φεβρουαρίου 2026, 10:10

Κακοκαιρία: «Στο έλεος» της κακοκαιρίας βρέθηκε η χώρα – Καθιζήσεις, κατολισθήσεις και πλημμύρες

Στο μάτι της κακοκαιρίας, βρέθηκαν χθες Χίος, Λέσβος, Λήμνος, Τζουμέρκα, Κατάκολο, Τρίπολη και Κέρκυρα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Spotlight

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν χθες  σε πολλές περιοχές της χώρας μετά το σφοδρό χτύπημα της κακοκαιρίας.

Σημαντικά προβλήματα αντιμετώπισαν Χίος, Λέσβος, Λήμνος, Τζουμέρκα, Κατάκολο, Τρίπολη, Κέρκυρα αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, από τις συνεχόμενες βροχές και καταιγίδες. Μηνύματα του 112 στάλθηκαν κάνοντας έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων ενώ καταγράφηκαν καθιζήσεις, κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων και πλημμύρες.

Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι πολλών περιοχών της χώρας, μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας

Στην Πρέβεζα οι συνεχείς κατολισθήσεις προκάλεσαν προβλήματα και ζημιές σε οικισμούς και επαρχιακούς δρόμους. Το χωριό Μυρσίνη έχει αποκοπεί από κάθε είσοδο ενώ βράχια καταπλάκωσαν σπίτι με αποτέλεσμα αυτό να ανοίξει στα δύο. Η παραλία στην πόλη της Πρέβεζας έγινε ένα με την θάλασσα.

Αντίστοιχα προβλήματα έχουν καταγραφεί και στην Πάργα, αφού καταπλακώθηκαν αυτοκίνητα από βράχους, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε Αγιά και Ανθούσα. Στον Μύτικα έχει διαλυθεί δρόμος και συνεργεία παλεύουν να βρουν έστω και προσωρινή λύση για την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών. Μάλιστα, τα σοβαρά προβλήματα επηρέασαν ακόμη και την Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας.

Προβλήματα και στην Ήπειρο

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στην Ήπειρο. Οι τεράστιες ποσότητες νερού που έπεσαν στο τέλος του 2025, επιβάρυναν το έδαφος με αποτέλεσμα να σημειωθούν κατολισθήσεις και κατάρρευση δρόμων. Στην επαρχιακή οδό Πραμάντων – Ιωαννίνων, κοντά στα Τζουμέρκα, ο δρόμος έχει κυριολεκτικά «κοπεί στα δύο» και μεγάλο κομμάτι του δρόμου στην κυριολεξία να έχει εξαφανιστεί. Ο δρόμος παρουσίασε καθίζηση 60 μέτρων ενώ από θαύμα σώθηκε οδηγός που ακινητοποιήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, πάνω στον δρόμο που μόλις είχε καταρρεύσει.

Η κυκλοφορία προς Πράμαντα, γίνεται προσωρινά μέσω Άγναντα, με έκκληση προς τους οδηγούς να είναι αυξημένη προσοχή.

YouTube thumbnail

Σε κατάσταση συναγερμού το Κατάκολο

Σε κατάσταση συναγερμού βρέθηκε και το Κατάκολο από την πτώση τεράστιου βράχου (40 τόνων) που ακινητοποιήθηκε από κορμούς δέντρων και απειλούσε τουλάχιστον 10 σπίτια και επιχειρήσεις.

Στο Κατάκολο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα, που μαζί με συνεργεία του δήμου προσέδεσαν με συρματόσχοινα τον βράχο. Οι κάτοικοι των σπιτιών που βρίσκονταν στη ζώνη υψηλού κινδύνου, αναγκάστηκαν να εκκενώσουν μέχρι να δοθεί λύση.

YouTube thumbnail

Μηνύματα του 112 σε Χίο και Σέριφο

Στη Χίο, η κακοκαιρία έφερε θυελλώδεις ανέμους και σε πολλά σημεία του οδικού άξονα που γειτνιάζει με τη θάλασσα στην ανατολική πλευρά του νησιού, τα νερά κάλυψαν μεγάλο μέρος του δρόμου.

Το μεσημέρι της Κυριακής εστάλη μήνυμα από το 112 τους κατοίκους της Χίου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα η Λιμενική Αστυνομία έκλεισε από τις 14:30 τον δρόμο της Προκυμαίας στο λιμάνι της Χίου, σε σημείο που υποχώρησε το οδόστρωμα από την ορμή των κυμάτων.

Εικόνα από την Χίο / Πηγή: www.alithia.gr

YouTube thumbnail

Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δημιούργησαν προβλήματα σε όλο τον παραλιακό οδικό άξονα από την περιοχή του αεροδρομίου στα νότια μέχρι και στην περιοχή της Δασκαλόπετρας.

Επίσης μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Σερίφου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι νήσου Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές .Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφερόταν στο μήνυμα.

Προβλήματα σε Λέσβο και Λήμνο

Στη Λέσβο καταπτώσεις βράχων σημειώθηκαν σε ορεινά σημεία, ενώ δεν έλειψαν και τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Στη Λήμνο υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα.

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Λήμνου ενημέρωσε ότι η κυκλοφορία στην παραλιακή έχει διακοπεί λόγω της υποχώρησης του οδοστρώματος αλλά και έντονου κυματισμού, αποτέλεσμα των θυελλωδών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή.

Για λόγους ασφάλειας, ο Δήμος Λήμνου παρακαλεί οδηγούς και πεζούς να μην προσεγγίζουν την περιοχή αλλά και ευρύτερα τα παραλιακά μέτωπα και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασία.

Μεγάλες καταστροφές σε Κέρκυρα, Τρίπολη, Πιερία και Ρόδο

Στην Κέρκυρα κόπηκε στη μέση ο παραλιακός δρόμος στον Αρίλλα που συνδέει επιχειρήσεις με τουριστικά καταλύματα.

Ο δρόμος ο οποίος περνάει μπροστά από τις επιχειρήσεις καταστράφηκε εντελώς, ενώ και το μικρό γεφυράκι το οποίο υπήρχε πάνω από το ρέμα παρασύρθηκε από την κακοκαιρία.

Στην Τρίπολη, οι έντονες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν χωράφια σε λίμνες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες. Παράλληλα, τμήματα του οδικού δικτύου έχουν πλημμυρίσει, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και κατοίκους.

Προβλήματα προκλήθηκαν και στην Πιερία καθώς η θάλασσα στην Παραλία Κατερίνης και στην Ολυμπιακή Ακτή «βγήκε» στη στεριά, καλύπτοντας τμήματα της παραλιακής ζώνης με δρόμους και πεζοδρόμια να θυμίζουν ποτάμια.

Στη Ρόδο, οι ισχυροί άνεμοι που «σφυροκοπούν» το νησί προκάλεσαν μικρής έκτασης προβλήματα, κυρίως πτώσεις δέντρων και κλαδιών, χωρίς να σημειώνεται κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, οι αρμόδιες υπηρεσίες δέχονται κλήσεις για πτώσεις δέντρων και κλαδιών και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση των περιστατικών.

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρωπαϊκές τράπεζες: Σε υψηλό 27 ετών τα deals παρά τα ρυθμιστικά εμπόδια

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Σε υψηλό 27 ετών τα deals παρά τα ρυθμιστικά εμπόδια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

inWellness
inTown
Stream newspaper
Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρά φαινόμενα τις επόμενες ώρες – Καταιγίδες και χαλάζι την Τρίτη
Πορτοκαλί προειδοποίηση 16.02.26

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρά φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Καταιγίδες και χαλάζι την Τρίτη

Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες - Το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ, με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση

Σύνταξη
ΠΙΣ: Οι ρυθμίσεις για την αναβολή στράτευσης πλήττουν τους νέους γιατρούς – Να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς
Ελλάδα 16.02.26

Ενάντια στις ρυθμίσεις για την αναβολή στράτευσης ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος - Πλήττουν τους νέους γιατρούς

Αναστάτωση έχουν προκαλέσει οι ρυθμίσεις του υπουργείου Άμυνας για τα όρια αναβολής στράτευσης των νέων γιατρών καθώς πολλοί θα αναγκαστούν να διακόψουν την ειδικότητά τους για να υπηρετήσουν

Σύνταξη
Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας
The Good Life 16.02.26

Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Η 52χρονη ισραηλινή δημιουργός και παραγωγός Ντάνα Έντεν, άφησε την τελευταία της πνοή σε ξενοδοχείο της Αθήνας, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη.

Σύνταξη
Βιολάντα: Στον ανακριτή την Τρίτη ο ιδιοκτήτης – Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα κενά ασφαλείας
Νέα στοιχεία 16.02.26

Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα κενά ασφαλείας στη Βιολάντα - Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης

Το πόρισμα για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα βασίζεται σε 50 καταθέσεις εργαζομένων και εμπειρογνωμόνων - Το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί σε κακούργημα

Σύνταξη
Φάρμακα Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία: Ξεκινά η δωρεάν διάθεσή τους, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι
Ελλάδα 16.02.26

Φάρμακα Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία: Ξεκινά η δωρεάν διάθεσή τους, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι

Σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα - Οι φαρμακοποιοί θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ με 20 ευρώ ανά συνταγή για την υπηρεσία εκτέλεσης και χορήγησης

Σύνταξη
Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή
Συγκλονιστικό ντοκουμέντο 16.02.26

Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή

Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρά φαινόμενα τις επόμενες ώρες – Καταιγίδες και χαλάζι την Τρίτη
Πορτοκαλί προειδοποίηση 16.02.26

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρά φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Καταιγίδες και χαλάζι την Τρίτη

Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες - Το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ, με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση

Σύνταξη
Seedance: Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ
Seedance 2.0 16.02.26

Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ

Έπειτα από απειλές για ασφαλιστικά μέτρα, η κινεζική ByteDance, στην οποία ανήκει και το TikTok, δεσμεύτηκε να επιβάλλει περιορισμούς στη δημιουργία βίντεο με το Seedance,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΠΙΣ: Οι ρυθμίσεις για την αναβολή στράτευσης πλήττουν τους νέους γιατρούς – Να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς
Ελλάδα 16.02.26

Ενάντια στις ρυθμίσεις για την αναβολή στράτευσης ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος - Πλήττουν τους νέους γιατρούς

Αναστάτωση έχουν προκαλέσει οι ρυθμίσεις του υπουργείου Άμυνας για τα όρια αναβολής στράτευσης των νέων γιατρών καθώς πολλοί θα αναγκαστούν να διακόψουν την ειδικότητά τους για να υπηρετήσουν

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Ραντεβού» στο συνέδριο έδωσαν τα στελέχη του κόμματος – Μήνυμα εξωστρέφειας από τον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

ΠΑΣΟΚ: «Ραντεβού» στο συνέδριο έδωσαν τα στελέχη του κόμματος – Μήνυμα εξωστρέφειας από τον Ανδρουλάκη

Με φόντο το συνέδριο του Μαρτίου, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιχείρησαν να χαμηλώσουν τους εσωκομματικούς τόνους και να εκπέμψουν μήνυμα ενότητας, την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης έθετε ως προμετωπίδα την πολιτική αυτονομία και την κυβερνητική πρόταση του κόμματος απέναντι στη ΝΔ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΕ α λα ΗΠΑ; Το νέο σχέδιο για τις απελάσεις ενέχει τον κίνδυνο επιβολής μέτρων «τύπου ICE»
Οργανώσεις δικαιωμάτων προειδοποιούν 16.02.26

ΕΕ α λα ΗΠΑ; Το νέο σχέδιο για τις απελάσεις ενέχει τον κίνδυνο επιβολής μέτρων «τύπου ICE»

Στα τέλη Ιανουαρίου, 16 εμπειρογνώμονες σε θέματα δικαιωμάτων από τον ΟΗΕ απέστειλαν επιστολή στην ΕΕ σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κουτσούμπας: Επιστολή σε Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες – ντοκουμέντα με τους 200 της Καισαριανής
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Επιστολή Κουτσούμπα σε Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες - ντοκουμέντα με τους 200 της Καισαριανής

Ο κ. Κουτσούμπας, ζητά να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να σταματήσει η δημοπράτηση των φωτογραφιών και να περιέλθουν στην κατοχή της Βουλής

Σύνταξη
Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»
Μπάσκετ 16.02.26

Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»

Οι δυο μικροί γιοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λίαμ και Μάβερικ χοροπηδούσαν από ενθουσιασμό την ώρα που γνώριζαν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Σύνταξη
Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας
The Good Life 16.02.26

Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Η 52χρονη ισραηλινή δημιουργός και παραγωγός Ντάνα Έντεν, άφησε την τελευταία της πνοή σε ξενοδοχείο της Αθήνας, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη.

Σύνταξη
Βιολάντα: Στον ανακριτή την Τρίτη ο ιδιοκτήτης – Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα κενά ασφαλείας
Νέα στοιχεία 16.02.26

Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα κενά ασφαλείας στη Βιολάντα - Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης

Το πόρισμα για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα βασίζεται σε 50 καταθέσεις εργαζομένων και εμπειρογνωμόνων - Το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί σε κακούργημα

Σύνταξη
Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της
«Η αλήθεια έχει σημασία» 16.02.26

Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι για οποιαδήποτε παρανομία, λέγοντας πως «μόνο εκείνη μπορεί να εξηγήσει το γιατί και το κοινό δικαιούται αυτή την εξήγηση».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο