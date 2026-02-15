Εκτεταμένα προβλήματα καταγράφονται σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, η οποία δέχτηκε σφοδρό σφυροκόπημα από το νέο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα.

Στην Ήπειρο σημειώθηκαν κατολισθήσεις πρανών, πτώσεις βράχων και μεταφορά φερτών υλικών που κάλυψαν τους δρόμους. Μετά τη μεγάλη κατολίσθηση στο ύψος της Συκούλας, η Ιόνια Οδός παραμένει εκτός κυκλοφορίας, ενώ η αποκατάσταση εκτιμάται ότι θα απαιτήσει αρκετό χρόνο.

Η κυκλοφορία στο τμήμα Άρτα – Αμφιλοχία εξυπηρετείται μέσω της Εθνικής Ιωαννίνων – Αντιρρίου, με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο και σημαντικές δυσκολίες. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην Πρέβεζα. Η Εθνική Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας παρουσιάζει συνεχή φαινόμενα καταπτώσεων, ενώ προβλήματα εντοπίζονται σε Μυρσίνη, Μύτικα και Καστροσυκιά.

Στην πόλη της Πρέβεζας, η παραλιακή ζώνη έχει δεχθεί έντονη πίεση από τον όγκο των υδάτων

Πλημμυρικά φαινόμενα επηρεάζουν θερμοκήπια και κτηνοτροφικές μονάδες. Στην πόλη της Πρέβεζας, η παραλιακή ζώνη έχει δεχθεί έντονη πίεση από τον όγκο των υδάτων. Στη Δημοτική Ενότητα Πάργας, ζημιές καταγράφηκαν στον δρόμο Πέρδικα – Αγιά – Ανθούσα αλλά και στην ίδια την κωμόπολη της Πάργας.

Στην Ανθούσα, αποκόλληση βράχου είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί σταθμευμένο όχημα, χωρίς ευτυχώς να κινδυνέψει κάποιος άνθρωπος. Όπως αναφέρει το patrisnews.gr, η κατάσταση παραμένει δυναμική, με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων και των περιφερειών να παρεμβαίνουν όπου απαιτείται.

Πελοπόννησος: Ζημιές σε καλλιέργειες, στα όρια υπερχείλισης ο Αλφειός

Στη Μεσσήνη, η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει τοιχίο από πλινθόκτιστο σπίτι στο κέντρο της πόλης. Ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Την ίδια ώρα, τα προβλήματα από την κακοκαιρία επεκτείνονται σε ολόκληρο το νομό, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια που σκεπάστηκαν από το νερό. Το φράγμα του ποταμού Παμίσου, στην περιοχή του Άρη.

Από την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών που έπληξε την Ηλεία, καταγράφηκαν κατολισθήσεις στο Κατάκολο και στον παραποτάμιο δρόμο του Αλφειού.

Στον επαρχιακό δρόμο που ενώνει τον δήμο του Πύργου με τον δήμο Αδρίτσαινας, λίγα μέτρα μακριά από το φράγμα του Αλφειού, οι κατολισθήσεις είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

Το ποτάμι αναμένεται να δεχτεί εκατομμύρια κυβικά νερού από το φράγμα του Λάδωνα που υπερχείλισε με αποτέλεσμα να ανοίξουν τα θυροφράγματα, εντείνοντας την αγωνία των πολιτών.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε συναγερμό και παρακολουθούν στενά τις ροές. Την ίδια ώρα προειδοποιούν ότι αν συνεχίσει να κατεβάζει νερά ο Λάδωνας δεν θα αποτραπεί υπερχείλιση, την ώρα που νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται να επηρεάσει τις επιβαρυμένες περιοχές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν περιοχές με κατολισθητικά φαινόμενα και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς η κακοκαιρία δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τον κύκλο της.