newspaper
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καιρός: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη την Κυριακή – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Ελλάδα 15 Φεβρουαρίου 2026, 08:14

Καιρός: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη την Κυριακή – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Spotlight

Χαλάει ο καιρός την Κυριακή, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα στα βορειοδυτικά και πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις νότιους ανέμους στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα προς την ανατολική Ελλάδα.

Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου

Από την αφρικανική σκόνη θα επηρεαστούν κυρίως οι νότιες και κεντρικές περιοχές  – Πελοπόννησος, Κρήτης, ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια).

Γενικότερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα θα είναι έντονα κατά τόπους από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά, μέχρι το απόγευμα στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών και την Ήπειρο. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ που πολύ γρήγορα θα γίνουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 7 με 8, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 9 μποφόρ και σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 20 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 22 με 23 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το μεσημέρι και από τα δυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Σταδιακά και από τα δυτικά θα επικρατήσουν νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών και την Ήπειρο μέχρι το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Ανεμοι: Μέχρι νωρίς το πρωί νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 που θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια κυρίως ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι 6 με 8 στα ανατολικά τοπικά 9, σταδιακά και από τα δυτικά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 και στη βόρεια Κρήτη έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα βόρεια οι οποίες από το απόγευμα θα επεκταθούν νοτιότερα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι 5 με 6, στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ που από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Nεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και πιθανώς στις Κυκλάδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 και από τις βραδινές ώρες δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στην περιοχή των Δωδεκανήσων πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και στα νότια τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη

Στην ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά και από τις προμεσημβρινές ώρες στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από τα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

Τετάρτη

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανόν την Κρήτη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Λίγα χιόνια στα ορεινά της ηπειρωτική χώρας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Πέμπτη

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα δυτικά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 ενισχυόμενοι σταδιακά σε 6 και στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ από τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πολιτική
Chevron στην Ελλάδα: Τι φέρνει το νέο deal με ΗΠΑ στην ενέργεια και τι προσδοκά η Αθήνα

Chevron στην Ελλάδα: Τι φέρνει το νέο deal με ΗΠΑ στην ενέργεια και τι προσδοκά η Αθήνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Financial Times
Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες να ηγηθούν μιας συμμαχίας για τα κρίσιμα ορυκτά

Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες να ηγηθούν μιας συμμαχίας για τα κρίσιμα ορυκτά

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η κλιματική μετανάστευση είναι εδώ – Από τον Παγκόσμιο Νότο στα φονικά περάσματα της Μεσογείου
Ελληνική έρευνα 15.02.26

Η κλιματική μετανάστευση είναι εδώ – Από τον Παγκόσμιο Νότο στα φονικά περάσματα της Μεσογείου

Ο εκτοπισμός λόγω κλιματικής κρίσης δεν είναι μελλοντικό σενάριο. Συμβαίνει εδώ, δίπλα μας, κάθε μέρα. Συγκλονιστική έρευνα Ελλήνων επιστημόνων, για την κλιματική μετανάστευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τη μέρα που «κράσαρε» το 100
Ελλάδα 15.02.26

Τη μέρα που «κράσαρε» το 100

Οι περισσότεροι ίσως να μην το μάθαμε ποτέ και δεν θα το καταλαβαίναμε αν δεν βλέπαμε την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας στα social media. Κι όμως το βράδυ της 30ής Ιανουαρίου λίγο πριν από τις 20.00 έγινε κι αυτό!

Μιχάλης Γελασάκης
Για πρώτη φορά βλέπουμε κάποιους από τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές της Καισαριανής
1η Μάη 1944 15.02.26

Για πρώτη φορά βλέπουμε κάποιους από τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές της Καισαριανής

Ένας πωλητής από το Βέλγιο, έβγαλε σε δημοπρασία στο ebay, φωτογραφίες που κανείς δεν ήξερε πως υπάρχουν και αφορούν τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές στην Καισαριανή, την 1η Μάη του 1944.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές
Σοκ 14.02.26

Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του, στοιχεία που παραπέμπουν ξεκάθαρα σε ανθρωποκτονία. Ο ηλικιωμένος διέμενε μόνος.

Σύνταξη
Συνελήφθη άνδρας που έκλεψε 100 μέτρα καλώδιο χαλκού στον Προαστιακό στο Ζεφύρι – Βίντεο από τη δράση του
Ελλάδα 14.02.26

Συνελήφθη άνδρας που έκλεψε 100 μέτρα καλώδιο χαλκού στον Προαστιακό στο Ζεφύρι – Βίντεο από τη δράση του

Ο δράστης συνέχισε απτόητος το έργο του, ακόμη και όταν αντελήφθη ότι στην αποβάθρα υπάρχει παρουσία πολίτη και κατάφερε να αποσπάσει καλώδιο φωτο σήμανσης σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 100 μέτρων.

Σύνταξη
Μετέφερε ναρκωτικά στη φυλακή κρυμμένα στα γεννητικά της όργανα – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση
Ελλάδα 14.02.26

Μετέφερε ναρκωτικά στη φυλακή κρυμμένα στα γεννητικά της όργανα – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση

Στο πλαίσιο της επιχείρησης απετράπη η εισαγωγή ναρκωτικών, μικτού βάρους -144- γραμμαρίων, τα οποία γυναίκα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης είχε αποκρύψει στο σώμα της

Σύνταξη
Γκάιντες και νταούλια ξεσήκωσαν το Παγκράτι – «Είναι Απόκριες, παίζουμε μουσική, χορεύουμε και τραγουδάμε»
Βίντεο 14.02.26

Γκάιντες και νταούλια ξεσήκωσαν το Παγκράτι – «Είναι Απόκριες, παίζουμε μουσική, χορεύουμε και τραγουδάμε»

Το ραντεβού των μουσικών ανανεώθηκε για την επόμενη ημέρα, με την υπόσχεση για ακόμα μεγαλύτερο κέφι. «Αύριο παίζουμε στο πιο φοβερό καρναβάλι. Το καρναβάλι του Μεταξουργείου!».

Σύνταξη
«Βιολάντα»: Η στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη – Τι αντιμετωπίζει μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου
Με χειροπέδες 14.02.26

Η στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» - Τι αντιμετωπίζει μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων προέβη νωρίτερα σήμερα σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη φονική έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μίλαν βιάζεται, ο Μόντριτς όχι
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Η Μίλαν βιάζεται, ο Μόντριτς όχι

Η Μίλαν θέλει να κρατήσει και για του χρόνου τον 40χρονο Κροάτη άσο Λούκα Μόντριτς που με το γκολ επί της Πίζα έγινε ο τρίτος γηραιότερος σκόρερ στη Serie A

Βάιος Μπαλάφας
Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Culture Live 15.02.26

Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Δύο αιώνες μετά την Έμιλι Μπροντέ, ο Χίθκλιφ παραμένει ένας ήρωας που διχάζει: εραστής ή εκδικητής, θύμα ή τιμωρός; Κάθε εποχή τον ερμηνεύει αλλιώς — και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μυστικό της διαχρονικότητάς του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «μπουμ» των micro-weddings
Σε στενό κύκλο 15.02.26

Το «μπουμ» των micro-weddings

Λιγότεροι καλεσμένοι, μικρότερο κόστος και περισσότερη αυθεντικότητα στη νέα παγκόσμια τάση που κερδίζει ολοένα και περισσότερα ζευγάρια

Γεώργιος Μαζιάς
Η κλιματική μετανάστευση είναι εδώ – Από τον Παγκόσμιο Νότο στα φονικά περάσματα της Μεσογείου
Ελληνική έρευνα 15.02.26

Η κλιματική μετανάστευση είναι εδώ – Από τον Παγκόσμιο Νότο στα φονικά περάσματα της Μεσογείου

Ο εκτοπισμός λόγω κλιματικής κρίσης δεν είναι μελλοντικό σενάριο. Συμβαίνει εδώ, δίπλα μας, κάθε μέρα. Συγκλονιστική έρευνα Ελλήνων επιστημόνων, για την κλιματική μετανάστευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δεν βλέπουν να βγαίνει στην κυβέρνηση η επιχείρηση αλλαγής ατζέντας «γαλάζιες» φωνές
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Δεν βλέπουν να βγαίνει στην κυβέρνηση η επιχείρηση αλλαγής ατζέντας «γαλάζιες» φωνές

«Γαλάζια» στελέχη βλέπουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλει δική της ατζέντα μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης, και να ξεφύγει από το επιβαρυμένο, από τις αλλεπάλληλες σκανδαλώδεις υποθέσεις, κλίμα, να πέφτει στο κενό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το άρθρο 298 στο ν. Δένδια ανοίγει τη συζήτηση περί ελληνικής ιθαγένειας
Πολιτική 15.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το άρθρο 298 στο ν. Δένδια ανοίγει τη συζήτηση περί ελληνικής ιθαγένειας

Η Χρυσαφώ Τσούκα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ μιλώντας στο in χαρακτηρίζει τη ρύθμιση αντισυνταγματική σημειώνοντας ωστόσο πως δεν πρέπει να δημιουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση πως δεν είναι ορθή.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τη μέρα που «κράσαρε» το 100
Ελλάδα 15.02.26

Τη μέρα που «κράσαρε» το 100

Οι περισσότεροι ίσως να μην το μάθαμε ποτέ και δεν θα το καταλαβαίναμε αν δεν βλέπαμε την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας στα social media. Κι όμως το βράδυ της 30ής Ιανουαρίου λίγο πριν από τις 20.00 έγινε κι αυτό!

Μιχάλης Γελασάκης
Μη με κλάψετε, γιορτάστε: Γιατί στο Ιράν θάβουν τους νεκρούς τους με χορό και τραγούδι
«Αντίσταση μέχρι το τέλος» 15.02.26

Μη με κλάψετε, γιορτάστε: Γιατί στο Ιράν θάβουν τους νεκρούς τους με χορό και τραγούδι

Σε μια ιστορική καμπή για το Ιράν, το παραδοσιακό μαύρο του πένθους φωτίζεται από τα χρώματα της ανυπακοής, καθώς οι κηδείες των θυμάτων της κρατικής καταστολής μετατρέπονται σε εκρηκτικές γιορτές που αμφισβητούν ευθέως το θρησκευτικό κατεστημένο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί υστερεί σε ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία
Τα στοιχεία 15.02.26

Γιατί υστερεί σε ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία

Η αδυναμία σε θέματα αποτελεσματι­κότητας της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων εμποδίζει την προσέλκυση τόσο εγχώριων όσο και ξένων άμεσων επενδύσεων - Τι δείχνουν οι αριθμοί για την ελληνική οικονομία

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Νομικό κενό από το…1871! – Γιατί οι Αμερικανοί πολίτες δυσκολεύονται να αγγίξουν νομικά την ICE
Λογοδοσία 15.02.26

Νομικό κενό από το…1871! – Γιατί οι Αμερικανοί πολίτες δυσκολεύονται να αγγίξουν νομικά την ICE

«Ένα τέτοιο μέτρο λογοδοσίας θα ενθάρρυνε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στη χρήση θανατηφόρας βίας και θα παρείχε έναν αναγκαίο έλεγχο στην κατάχρηση εξουσίας από την ICE και όχι μόνο»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Για πρώτη φορά βλέπουμε κάποιους από τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές της Καισαριανής
1η Μάη 1944 15.02.26

Για πρώτη φορά βλέπουμε κάποιους από τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές της Καισαριανής

Ένας πωλητής από το Βέλγιο, έβγαλε σε δημοπρασία στο ebay, φωτογραφίες που κανείς δεν ήξερε πως υπάρχουν και αφορούν τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές στην Καισαριανή, την 1η Μάη του 1944.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ρωσία μέσω της Μαρία Ζαχάροβα διαψεύδει τον θάνατο Ναβάλνι από δηλητήριο βατράχου
Κόσμος 15.02.26

Η Ρωσία μέσω της Μαρία Ζαχάροβα διαψεύδει τον θάνατο Ναβάλνι από δηλητήριο βατράχου

Η Ρωσία διαψεύδει πως ο αντιφρονούντας Αλεξέι Ναβάλνι δολοφονήθηκε με το δηλητήριο «επιβατιδίνη» το οποίο προέρχεται από βάτραχο. Η Μόσχα είχε αναφέρει ως αιτία θανάτου την «υψηλή πίεση» εξαιτίας αρρυθμίας.

Σύνταξη
Η Νέα Ζηλανδία στο έλεος νέων καταιγίδων και ισχυρών ανέμων μετά από πλημμύρες με έναν νεκρό
Κόσμος 15.02.26

Η Νέα Ζηλανδία στο έλεος νέων καταιγίδων και ισχυρών ανέμων μετά από πλημμύρες με έναν νεκρό

Η Νέα Ζηλανδία ήρθε αντιμέτωπη για πολλοστή φορά με γεγονός που συμβαίνει μια φορά στα εκατό χρόνια, ως απότοκο της κλιματικής κρίσης που την χτύπησε με πλημμύρες και ανέμους 9 Μποφόρ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ακόμη «ποθεί» η χώρα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τονίζει η πρωθυπουργός της Δανίας
Μέτε Φρέντερικσεν 15.02.26

Ο Τραμπ ακόμη «ποθεί» η χώρα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τονίζει η πρωθυπουργός της Δανίας

Σύμφωνα με την Μέτε Φρέντερικσεν ο πρόεδρος τον ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη «ποθεί» τη Γροιλανδία, όμως η Δανία αρνείται να πουλήσει κομμάτι του εδάφους της.

Σύνταξη
Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια
Κόσμος 15.02.26

Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμαντ Εσλαμί, επισκέφθηκε το εργοτάξιο για να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών κατασκευής των μονάδων 2 και 3 του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέχρ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο