Εκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη
Πέρα από τις καταιγίδες και τις βροχές, αναμένεται έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της
Χαλάει και πάλι ο καιρός με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με τα έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογική Υπηρεσίας ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ και έως και την Κυριακή το απόγευμα σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.
Παράλληλα αναμένεται σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της
Η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση ενώ σχετικά με του ανέμους θα πνέουν θυελλώδεις έως 8 μποφόρ, απόψε, στο Ιόνιο ενώ την Κυριακή θα αγγίξουν και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΜΥ
1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ και έως και την Κυριακή το απόγευμα σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
α. στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών από το βράδυ σήμερα Σάββατο 14-02-2026 έως και το πρωί της Κυριακής 15-02-2026
β. στην Ήπειρο από τη νύχτα απόψε έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026
γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο Κυριακή (15-02-2026) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.
2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα το βράδυ στο Ιόνιο (7 με 8 μποφόρ) και αύριο Κυριακή στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).
3. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια)
