Καιρός: Βροχερό το σκηνικό το Σάββατο, με αφρικανική σκόνη και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες
14 Φεβρουαρίου 2026

Καιρός: Βροχερό το σκηνικό το Σάββατο, με αφρικανική σκόνη και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες

Πού θα σημειωθούν καταιγίδες - Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο από το βράδυ - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Βροχές σε συνδυασμό με σκόνη από τη Σαχάρα αναμένονται σήμερα Σάββατο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης από το απόγευμα στα δυτικά και τα νότια

Ειδικότερα, στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και βαθμιαία την κεντρική Μακεδονία αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, που το βράδυ κατά τόπους θα ενταθούν.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σχηματιστούν παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα βόρεια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης από το απόγευμα στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6, στα νότια τοπικά 7 και στην Κρήτη πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 6 με 7 και από αργά το βράδυ στο Αιγαίο και τα νότια πελάγη τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία και από το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, που το βράδυ πιθανώς κατά τόπους να είναι ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια έως 6, που γρήγορα θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 και κατά τόπους έως 20 βαθμούς και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα στη Θεσσαλία. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς ενισχυόμενοι βαθμιαία στα 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 και κατά τόπους έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στα νότια 7 με 8, που γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 5 με 7 και από αργά το βράδυ τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και στη βόρεια Κρήτη έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους 5 με 6 και από το βράδυ έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχδόν αίθριος. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά και νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι βαθμιαία θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ασθενείς 2 με 4 και από το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί βαθμιαία τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα βορειοανατολικά και το πρωί στα δυτικά πιθανόν να είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο νότιοι 7 με 8 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 22 με 23 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα

Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στην περιοχή των Δωδεκανήσων πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ. Ενίσχυση των ανέμων από το βράδυ στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τρίτη

Στην ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά που κατά τόπους στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων και θα πνέουν με ένταση 4 με 6 και στα πελάγη 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

Τετάρτη

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και στην αρχή της ημέρας και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

