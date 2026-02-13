Σαββατοκύριακο με σκόνη από τη Σαχάρα και άστατο καιρό
Σκόνη από τη Σαχάρα αναμένεται στην Ελλάδα αυτό το Σαββατοκύριακο, με το φαινόμενο να κορυφώνεται την Κυριακή. Η σκόνη θα προέρχεται από την Αλγερία και τη Λιβύη.
Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα ευνοήσει τη μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα στη χώρα. Το φαινόμενο θα ξεκινήσει από το απόγευμα του Σαββάτου και θα διαρκέσει έως τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Θα κορυφωθεί την Κυριακή.
Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – meteo.gr, οι συγκεντρώσεις της σκόνης από τη Σαχάρα αναμένεται να αυξηθούν σταδιακά από τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου αρχικά στα δυτικά και νότια.
Σταδιακά, έως τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, οι συγκεντρώσεις αναμένεται να αυξηθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης από τη Σαχάρα κατά τη διάρκεια της Κυριακής αναμένονται στη Νότια Ελλάδα με έμφαση στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στο Νότιο Αιγαίο.
Σημαντικά αυξημένες συγκεντρώσεις αναμένονται επίσης και σε τμήματα της Βόρειας Ελλάδας και των Νότιων Βαλκανίων.
Από Αλγερία και Λιβύη
Σύμφωνα με τον κόμβο ατμοσφαιρικής σύστασης για την Ελλάδα, AtmoHub, η σκόνη θα έχει προέλευση από την Αλγερία και τη Λιβύη. Στις βόρειες περιοχές, ο συνδυασμός με βροχοπτώσεις αναμένεται να προκαλέσει λασποβροχές.
Η πρόγνωση για το Σάββατο
Σύμφωνα με το meteo.gr, αύριο Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια/βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι πιο γενικά τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά. Τοπικές καταιγίδες είναι πιθανό αν εκδηλωθούν στο Βόρειο Ιόνιο και σε τμήματα της Ηπείρου, οι οποίες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -1 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 2 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 1 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.
Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 Μποφόρ, με σταδιακή στροφή τους σε νότιους/νοτιοανατολικούς με εντάσεις έως 6-7 και τοπικά 8 Μποφόρ.
Στον νομό Αττικής αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί με εντάσεις έως 3-4 Μποφόρ που γρήγορα θα στραφούν σε νότιους/νοτιοανατολικούς με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ που γρήγορα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με εντάσεις έως 3-4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
