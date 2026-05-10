Ολυμπιακός: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)
Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (19:30).
Την ανακάτεψε την τράπουλα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απο το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός της περασμένης Κυριακής στο αποψινό Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ του Φαλήρου. Και το έκανε με αποδείξεις.
Δύο αλλαγές στο αρχικό σχήμα ο Βάσκος. Και ουσιαστικά μια άλλη αριστερή πλευρά σε μπακ και winger. Με τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι να αντικαθιστά τον Φρανσίσκο Ορτέγκα και τον Ντανιέλ Ποντένσε να αφήνει εκτός αρχικού σχήματος τον Ζέλσον Μαρτίνς.
Σα να λέμε λοιπόν: Ολυμπιακός 4-2-3-1 με Τζολάκη μπροστά απο την εστία. Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο στην ευθεία της άμυνας. Τον Σαντιάγκο Έσε με τον Ντάνι Γκαρθία στα μισά του γηπέδου πίσω απο τον Τσικίνιο. Τον Ροντενέι σταθερά σε ρόλο δεξιού εξτρέμ με τον Ποντένσε αριστέρά. Και σέντερ φορ τον Ελ Κααμπί.
Η 11άδα: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρσία, Έσε, Ροντινέι, Ποντένσε, Τσικίνιο και Ελ Κααμπί.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAOK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYPAOK #slgr pic.twitter.com/UPf576OVEU
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 10, 2026
Είναι η πρώτη φορά που ο Ποντένσε παίρνει θέση στην 11άδα του Ολυμπιακού για ματς των playoffs. Τελευταία φορά ο Πορτογάλος ξεκίνησε κόντρα στην ΑΕΛ (0-0) στον επίλογο της κανονικής διάρκειας στο «Καραϊσκάκης».
Στο Φάληρο έπαιξε τελευταία φορά βασικός και ο Μπρούνο. Εκείνος στην πρεμιέρα των playoffs στην 0-1 ήττα απο την ΑΕΚ. Έτσι όπως είναι η ιστορία με τους 7 ξένους ένας αριστερός μπακ παίζει και ένας μένει εκτός αποστολής, άρα ο Νιγηριανός απο τότε δεν είχε βρεθεί ούτε στον πάγκο.
Αναλυτικά ο πάγκος του Ολυμπιακού: Κουράκλης, Πασχαλάκης, Λιατσικούρας, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Βέζο, Μουζακίτης και Ταρέμι.
