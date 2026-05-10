Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Με Ιβανούσετς κόντρα στον Ολυμπιακό (pic)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με τον Ιβανούσετς στην αρχική 11άδα παρατάσσει τον ΠΑΟΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου στο «Γ. Καραϊσκάκης», για το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής των playoffs της Super League με τον Ολυμπιακό (19:30).

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Παβλένκα, με τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας. Οι Μεϊτέ και Ζαφείρης θα είναι στα χαφ, με τους Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς και Ζίβκοβιτς πίσω από τον Γερεμέγεφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβάνουσετς, Γερεμέγεφ.

Η σχετική ανάρτηση:

Στον πάγκο έμειναν οι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Βολιάκο, Μπαταούλας, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Πέλκας, Χατσίδης, Μύθου και Τάισον, τη θέση του οποίου πήρε την 11άδα ο Ιβανούσετς.