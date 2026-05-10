Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Με Ιβανούσετς κόντρα στον Ολυμπιακό (pic)
Η 11άδα του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (19:30).
- Έρχονται άλλες 200 κάμερες στους δρόμους της Αττικής – Ποιοι οδηγοί θα μπουν στο στόχαστρο
- Έκαψαν αυτοκίνητο πολίτη που κατήγγειλε κακοποιήσεις ζώων - H τρίτη φορά που δέχεται ανάλογη επίθεση
- Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος
- Βγήκε με όπλο στους δρόμους της Πάτρας και άρχισε να πυροβολεί
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Με τον Ιβανούσετς στην αρχική 11άδα παρατάσσει τον ΠΑΟΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου στο «Γ. Καραϊσκάκης», για το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής των playoffs της Super League με τον Ολυμπιακό (19:30).
Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Παβλένκα, με τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας. Οι Μεϊτέ και Ζαφείρης θα είναι στα χαφ, με τους Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς και Ζίβκοβιτς πίσω από τον Γερεμέγεφ.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβάνουσετς, Γερεμέγεφ.
Η σχετική ανάρτηση:
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». #PreGame #OLYPAOK #StoiximanSuperLeague #Playoffs #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/4AowjGB6KE
— PAOK FC (@PAOK_FC) May 10, 2026
Στον πάγκο έμειναν οι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Βολιάκο, Μπαταούλας, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Πέλκας, Χατσίδης, Μύθου και Τάισον, τη θέση του οποίου πήρε την 11άδα ο Ιβανούσετς.
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Το ακυρωθέν γκολ που πέτυχε ο Βάργκα για την «Ένωση» (vid)
- Νέα μεγάλη ευκαιρία των «ερυθρόλευκων» (vid)
- Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ 0-1: Ακόμα πιο κοντά στον τίτλο οι Κανονιέρηδες
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Αναγκαστική αλλαγή ο Ποντένσε
- Τρεις μεγάλες ευκαιρίες του Ολυμπιακού σε μισό λεπτό! (vid)
- Acropolis Swim Open: Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)
- Εντυπωσιακό κορέο των οπαδών του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη (vid, pics)
- Άρης – ΟΦΗ 3-1: Νικητής ξανά, με ηγέτη τον Κουαμέ! (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις