Άρης – ΟΦΗ 3-1: Νικητής ξανά, με ηγέτη τον Κουαμέ! (vid)

Συνεχίζει να δείχνει σοβαρό πρόσωπο στα πλέι οφ της Super League για το 5-8 ο Άρης. Μετά το Ηράκλειο, η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου με μια «γεμάτη» εμφάνιση νίκησε τον ΟΦΗ με 3-1 (19′ Γκαρέ, 42′, 78’΄Κουμέ – 88′ Νέιρα) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 4η αγωνιστική. Πρόσωπο του αγώνα ο Κριστιάν Κουαμέ με δύο γκολ και μία ασίστ στο πρώτο τέρμα της ομάδας του.

Με τη νίκη αυτή ο «Θεός του πολέμου» έφτασε τους 25 βαθμούς και παραμένει τρεις πίσω από τον πρώτο Λεβαδεικό που έχει πλέον 28, μετά τη νίκη του με 3-0 στον Βόλο. Την επόμενη αγωνιστική ο Άρης αγωνίζεται στο Πανθεσσαλικό με τους ουραγούς Βολιώτες (Τετάρτη 13/5, 17:00), ενώ οι Κρητικοί που έμειναν στου 20 βαθμούς φιλοξενούνται στη Λιβαδειά.

Ο Άρης ήταν η ομάδα που παρουσίασε ξεκάθαρα την καλύτερη εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Εξ αρχής οι κιτρινόμαυροι είχαν διάθεση, κινητικότητα στο γήπεδο, ωραίες συνεργασίες και οκτώ τελικές (τρεις στην εστία), εκ των οποίων δύο έγιναν γκολ.

Με τον Κουαμέ στην κορυφή, τον Πέρεθ πίσω του σε ρόλο δημιουργού και τους Ντουντού και Γκαρέ στα άκρα, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να γίνουν αρκετές φορές απειλητικοί, κυρίως λόγω της πίεσής τους ψηλά, οι οποία δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα στην ανάπτυξη των φιλοξενούμενων.

Το 1-0 ήταν απόρροια μια εξαιρετικής συνεργασίας του Πέρεθ, ο οποίος από αριστερά έσπασε στον Κουαμέ, ο τελευταίος άφησε στο ύψος του πέναλτι για τον Γκαρέ και αυτός με πλασέ στη γωνία νίκησε τον Λίλο και πέτυχε το τρίτο του τέρμα με τον Άρη.

Το 2-0 έγινε στο 42′, όταν μετά από μία ακόμη καλή σέντρα του Ντουντού, ο υψηλόσωμος Κουαμέ νίκησε τον Αθανασίου για το 2-0 με όμορφη κεφαλιά. Πρώτο γκολ με τον «Θεό του πολέμου» για τον Ιβοριανό επιθετικό και πρώτο μετά από 13 μήνες, καθώς η τελευταία φορά που είχε σκοράρει ήταν στις 29 Μαρτίου 2025, όταν έπαιζε στην Έμπολι.

Από την πλευρά του ο ΟΦΗ μετά από μια καλή στιγμή που είχε στο 2ο λεπτό, με μια κεφαλιά του Κρίζμανιτς προ κενής εστίας, απείλησε στο ματς και πάλι επί της ουσίας στο 35′ από ένα γυριστό σουτ του Νους από το δεύτερο δοκάρι, στο οποίο ο Αθανασιάδης πραγματοποίησε σωτήρια επέμβαση.

Ο Άρης είχε δύο ακόμη καλές ευκαιρίες, στο 11′ με τον Κουαμέ και στο 41′ με τον Γένσεν.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι έχοντας προβάδισμα δύο τερμάτων δεν είχαν την ίδια ένταση και επιθετικότητα στο παιχνίδι τους. Άλλωστε ο ΟΦΗ, μετά και τις αλλαγές του Κόντη (Αποστολάκης, Κωστούλας) πίεζε ψηλά τους Θεσσαλονικείς, χαλώντας τους τη δημιουργία, τουλάχιστον για κάποια ώρα. Οι Κρητικοί ήταν πιο δραστήριοι στο μεγαλύτερο μέρος του Β’ 45λεπτου και είχαν περισσότερο τη μπάλα στα πόδια τους, αλλά η αλήθεια είναι ότι με εξαίρεση μια μεγάλη φάση με ένα καλο σουτ του Καραχάλιου, το οποίο αποσώβησε ο (και σήμερα) σταθερός Αθανασιάδης, δεν είχαν άλλες ουσιαστικές τελικές.

Στο τελευταίο ημίωρο ο Γρηγορίου πέρασε στο ματς και τους Χόνγκλα, Μπουσαΐντ, Τεχέρο, ενώ η αλλαγή του Πέρεθ με τον Γιαννιώτα, ήταν στο 46′ ήταν αναγκαστική λόγω ενοχλήσεων του πρώτου στη γάμπα.

Στο 60′, ο Ράτσιτς είχε δοκάρι με ένα εξαιρετικό σουτ από τα 30 μέτρα, ενώ στο 78′ ο Κουαμέ πέτυχε το δεύτερο γκολ του μετά από ασίστ του Γιαννιώτα. Την προηγούμενη φορά που σημείωσε δύο γκολ στο ίδιο παιχνίδι ήταν όταν φορούσε τη φανέλα της Άντερλεχτ τον Δεκέμβρη του 2021.

Στο 88′ ο ΟΦΗ μείωσε στο τελικό 3-1 με ένα σουτ-κεραυνό του Νέιρα, μετά από μπαλιά του Κωστούλα και έχοντας φύγει στην πλάτη της άμυνας.

Σκόρερ: 19′ Γκαρέ, 42′, 78′ Κουαμέ – 88′ Νέιρα

Δοκάρι: 60′ Ρατσιτς

Κίτρινες: Φρίντεκ – Πούγγουρας.

Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής)



VAR: Σιδηρόπουλος

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φαντιγκά (70’ Τεχέρο), Φαμπιάνο, Ροζ, Φρίντεκ, Γένσεν (63’ Χόνγκλά), Ράτσιτς, Πέρεθ (46’ Γιαννιώτας), Γκαρέ (82’ Νινγκ), Ντούντου (63’ Μπουσαΐντ), Κουαμέ.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος (46’ Κωστούλας), Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κανελλόπουλος (69’ Καραχάλιος), Ανδρούτσος (46’ Αποστολάκης), Φούντας (80’ Ρομάνο), Σενγκέλια, Νους (76’ Νέιρα), Ισέκα.