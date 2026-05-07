Δήμαρχος Ηρακλείου: «Ξεπερασμένο το Γεντί Κουλέ για τον ΟΦΗ – Χρειάζεται γήπεδο σε ικανή έκταση»

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, μίλησε στην ΕΡΑ Ηρακλείου και αναφέρθηκε στις εξελίξεις που υπάρχουν για το νέο γήπεδο του ΟΦΗ, τονίζοντας πως οι Κυπελλούχοι Ελλάδας θα πρέπει να αποκτήσουν ένα νέο σύγχρονο γήπεδο. Επίσης αναφέρθηκε στις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στο «Γεντί Κουλέ» ενόψει της συμμετοχής της ομάδας στην Ευρώπη.

Αναλυτικά συνέντευξη του Δημάρχου Ηρακλείου για το νέο γήπεδο του ΟΦΗ

Για την έκταση στον Κορώνη Μαγαρά: «Η συζήτηση που ανοίγει είναι για ένα σύγχρονο, ποδοσφαιρικό γήπεδο για τον ΟΦΗ που το αξίζει και η ομάδα και το Ηράκλειο και ο κόσμος που αγκάλιασε όλη αυτήν την επιτυχία με τόσο συγκινητικό τρόπο. Ο ΟΦΗ χρειάζεται ένα γήπεδο που πρέπει να είναι σε μια ικανή έκταση που να υπάρχουν οι εξυπηρετήσεις και προϋποθέσεις μιας μελλοντικής ανάπτυξης.

Εδώ εξετάζουμε διάφορα ενδεχόμενα: Θα μπορούσε να γίνει στο “Γεντί Κουλέ” μια ανακατασκευή; Θεωρώ πως είναι ξεπερασμένο, βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή που θέλει ανάσες και αυτό που σκεφτόμαστε είναι να βρεθεί μια κατάλληλη έκταση μέσα στην πόλη και ν’ ακολουθήσει μια διαδικασία διπλής ανάπλασης. Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξετάζουμε αυτό το ενδεχόμενο, που χρειάζεται αρκετή δουλειά, προκειμένου να το συζητήσουμε. Πρόκειται για μια δημοτική έκταση που είναι χαρακτηρισμένη ως αθλητικός χώρος, άρα υπάρχει μια αφετηρία όπου ένα μέρος αυτής βρίσκεται υπό απαλλοτρίωση και σε εξέλιξη.

Ο Δήμος Ηρακλείου πληρώνει το 2025, 2026, 2027 για ένα μέρος της απαλλοτρίωσης που δεν βρίσκεται στην κυριότητα του και μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανήκει σε εκείνον. Μιλάμε για μια έκταση 75 στρεμμάτων, συνολικά, το κομμάτι της απαλλοτρίωσης είναι περίπου 10 στρέμματα. Αυτό μπορεί να γίνει όμως πρέπει να συζητήσουμε το πλαίσιο στο οποίο μπορεί να γίνει και επαναλαμβάνω ότι ο Δήμος ενδιαφέρεται για το κοινό καλό, για τον ΟΦΗ και τον κόσμο του.

Αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας είναι ότι η πόλη μπορεί να ωφεληθεί όχι μόνο στον αθλητικό τομέα αλλά και η δραστηριότητα που μπορεί ν’ αναπτυχθεί μέσα από αυτόν τον πόλο. Οι καλές εγκαταστάσεις φέρνουν ανθρώπους, ομάδες, ανάπτυξη συνολικά, τον αθλητικό τουρισμό και η συνολική ανάπτυξη είναι το δικό μας ζήτημα».

Για την περσινή συμφωνία με τον Δήμο Ηρακλείου για την χρησιμοποίηση του ΟΦΗ από το Παγκρήτιο Στάδιο: «Μέσα από την συμφωνία που κάναμε με τον ΟΦΗ, καθιστά το Παγκρήτιο Στάδιο ακόμα πιο κατάλληλο φιλοξενίας αθλητικών αποστολών. Θέλουμε το Ηράκλειο να είναι διεθνές κέντρο αθλητισμού και με αυτόν τον τρόπο έρχεται η ανάπτυξη».

Για το αν αποτελεί την αρχή της διαδικασίας αυτές οι συζητήσεις: «Βάζουμε στο τραπέζι διάφορα πράγματα, δεν έχουμε καταλήξει κάπου και κάναμε την αρχή συζητώντας. Και το είπα από την πρώτη στιγμή πως αυτή η στιγμή είναι ν’ ανοίξει μια εποχή, υπάρχει ένα momentum και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Επειδή θεωρώ πως είναι ο κατάλληλος χρόνος για να προχωρήσει και να γίνει κάτι».

Για την υπόθεση των απαλλοτριώσεων: «Το κομμάτι των απαλλοτριώσεων είναι ήδη τετελεσμένο, ο Δήμος Ηρακλείου προχωράει το χρονοδιάγραμμα και στις αρχές του 2027 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εδώ πρέπει να τονίσω πως ο Σταύρος Αρναουτάκης αξιολογεί αυτήν την κατάσταση και μπαίνει μπροστά σε αυτήν την προσπάθεια. Όπως αντιλαμβάνεστε, στην εξίσωση πρέπει να μπει και το Υπουργείο Αθλητισμού».

Για τις βελτιώσεις που χρειάζεται να γίνουν στο Παγκρήτιο ενόψει της συμμετοχής του ΟΦΗ: «Αυτό ήταν που αποφύγαμε πέρυσι και πήραμε ξεκάθαρες και έγκαιρες αποφάσεις, στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού. Τώρα τι χρειάζεται για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της UEFA; Χρειάζεται μια βελτίωση του φωτισμού και αυτό που ούτως ή άλλως έπρεπε να γίνει που είναι η ανανέωση του αγωνιστικού χώρου.

Είναι ζητήματα που συζητούνται ανάμεσα στην ΠΑΕ ΟΦΗ και την Περιφέρεια Κρήτης, δεν είναι μέρος των υποχρεώσεων που έχει η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου όμως εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε πρακτικό επίπεδο ώστε να δοθούν έγκαιρα οι κατάλληλες λύσεις και ο χρόνος πιέζει και κατά συνέπεια το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είναι σφιχτό».

Για την σύνδεση της περιοχής του Κορώνη Μαγαρά με τον ΒΟΑΚ: «Αυτό το έργο θα συναρθρωθεί με το πάρα πολύ μεγάλο σχέδιο που θα ολοκληρωθεί επιτυχώς και πιστεύω πως πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που θα δει το Ηράκλειο και είναι οι συνδέσεις με τον ΒΟΑΚ. Είναι αυτό που επιδιώκουμε και θα ομογενοποιηθεί κυκλοφοριακά. Αυτήν την στιγμή έχουμε δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που πιστεύω πως θα την αξιοποιήσουμε και πιστεύω πως το έργο που γίνεται, με τον ΒΟΑΚ, και θα πρέπει να ενώνει το Ηράκλειο.

Μιλάμε για μια περιοχή, την Κορώνη Μαγαρά, όπου ένα μεγάλο μέρος του από έναν παράδρομο της Εθνικής Οδού. Τους παραδρόμους της Ε.Ο. τους έχουμε εντάξει σε αυτό το έργο που προσπαθούμε να αποτελέσει συμπληρωματικό του ΒΟΑΚ. Πρόκειται για την οδό Παύλου Ζωγραφιστού που σε ένα μεγάλο του μήκος αποτελεί παράπλευρος δρόμος του ΒΟΑΚ, είναι επίσης η οδός Λυκίου και η Μνησικλή που τέμνει τους δύο δρόμους. Η ουσία είναι πως υπάρχει ένα κυκλοφοριακό ζήτημα και είναι η καταλληλότερη στιγμή ώστε ν’ αντιμετωπιστεί εκεί για την ανάπτυξη του αθλητισμού».

Για το πότε να περιμένει εξελίξεις ο κόσμος του ΟΦΗ: «Νομίζω πως είναι κάτι που με απασχολεί προσωπικά, ήδη θεωρώ πως και την επόμενη εβδομάδα θα βρεθούμε για να τα συζητήσουμε. Δεν μπορώ να δώσω χρονικό ορίζοντα γιατί αυτό το ζήτημα είναι παραμετρικό όμως πιστεύω πως πρέπει να ξεκινήσει. Γνωρίζουμε πως καθυστερούν τα έργα στην Ελλάδα, είναι μια τεράστια πληγή, εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, θυμηθείτε τι έγινε με τον Βοτανικό και πόσα χρόνια χρειάστηκε να περάσουν όμως αν δεν το πιάσουμε όσο πιο ζεστά γίνεται, δεν θα τα καταφέρουμε».