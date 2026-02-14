newspaper
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Iσχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας
Ελλάδα 14 Φεβρουαρίου 2026, 19:46

Iσχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Συναγερμός για 24ωρη κακοκαιρία - Στο «μάτι» των έντονων φαινομένων η δυτική και η βόρεια Ελλάδα - «Κοκτέιλ» αφρικανικής σκόνης και θυελλωδών ανέμων

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σε κλοιό έντονων καιρικών φαινομένων εισέρχεται η χώρα τις επόμενες ώρες, με την ΕΜΥ και την Πολιτική Προστασία να σημαίνουν συναγερμό για ένα εκρηκτικό μείγμα καταιγίδων, σκόνης και πολύ ισχυρών νοτιάδων.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, η επιδείνωση θα έχει διάρκεια από το βράδυ του Σαββάτου (14/2) έως και το απόγευμα της Κυριακής, χτυπώντας επιλεκτικά αλλά δυναμικά συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες.

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Το κύμα κακοκαιρίας θα σαρώσει τη χώρα σε τρεις φάσεις, εστιάζοντας στις εξής περιοχές:

  • Ιόνιο (Κέρκυρα – Παξοί): Η «πύλη εισόδου» της κακοκαιρίας. Τα φαινόμενα αναμένονται έντονα από απόψε το βράδυ έως το πρωί της Κυριακής.
  • Ήπειρος: Στο επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων από τη νύχτα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής.
  • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: Η κακοκαιρία μετατοπίζεται βορειοανατολικά αύριο, Κυριακή, επηρεάζοντας τις περιοχές αυτές από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Πέρα από τις βροχές, δύο ακόμη παράγοντες θα επιβαρύνουν δραματικά το σκηνικό:

  • Αφρικανική Σκόνη: Οι νοτιάδες μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες σκόνης, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα στην Ανατολική Ελλάδα. Στο «κόκκινο» για θολή ατμόσφαιρα βρίσκονται Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες, Εύβοια, αλλά και η Αττική.
  • Θυελλώδεις Άνεμοι: Η ένταση των νοτιάδων θα είναι απαγορευτική. Στο Ιόνιο θα αγγίξουν τα 7-8 μποφόρ απόψε, ενώ αύριο στο Αιγαίο θα «λυσσομανάνε» φτάνοντας τοπικά στα ανατολικά τμήματα τα 9 μποφόρ.

Η Πολιτική Προστασία έχει ήδη θέσει Δήμους και Περιφέρειες σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Ταυτόχρονα, η Πυροσβεστική ενεργοποιεί το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για πλημμύρες, με τις δυνάμεις στις «κόκκινες» περιοχές να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για άμεση επέμβαση αν απαιτηθεί.

Ηλεκτρισμός
Ηλεκτρικό ρεύμα: Ιστορικό χαμηλό στην τιμή του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Ηλεκτρικό ρεύμα: Ιστορικό χαμηλό στην τιμή του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Κοινωνία
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Γκάιντες και νταούλια ξεσήκωσαν το Παγκράτι – «Είναι Απόκριες, παίζουμε μουσική, χορεύουμε και τραγουδάμε»
Βίντεο 14.02.26

Γκάιντες και νταούλια ξεσήκωσαν το Παγκράτι – «Είναι Απόκριες, παίζουμε μουσική, χορεύουμε και τραγουδάμε»

Το ραντεβού των μουσικών ανανεώθηκε για την επόμενη ημέρα, με την υπόσχεση για ακόμα μεγαλύτερο κέφι. «Αύριο παίζουμε στο πιο φοβερό καρναβάλι. Το καρναβάλι του Μεταξουργείου!».

Σύνταξη
Με χειροπέδες 14.02.26

Ελλάδα 14.02.26

Ελλάδα 14.02.26

Τραγωδία 14.02.26

Ραγδαίες εξελίξεις 14.02.26

Ελλάδα 14.02.26

Κακούργημα 14.02.26

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο

Νέα πρόσωπα στην αρχική 11άδα του Άρη Φρίντεκ και Κουαμέ στο σημερινό (14/2, 20.00) παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, ενώ εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων έμεινε ο Μορόν.

Σύνταξη
Βίντεο 14.02.26

LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.02.26

LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ελβετία: Επανάληψη των διμερών συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη
Κόσμος 14.02.26

Επανάληψη των διμερών συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη, επιβεβαιώνει η Ελβετία

«Το σουλτανάτο του Ομάν θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη. Η Ελβετία χαιρετίζει και υποστηρίζει αυτές τις συνομιλίες», ανακοίνωσε το ελβετικό ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο περιστατικό σαμποτάζ διακόπτει τη λειτουργία των τρένων στην Ιταλία
Κόσμος 14.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο περιστατικό σαμποτάζ διακόπτει τη λειτουργία των τρένων στην Ιταλία

Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν καθώς διαμαρτυρίες κατά των Ολυμπιακών Αγώνων και των ευρύτερων οικονομικών προβλημάτων στην Ιταλία συγκέντρωσαν χιλιάδες διαδηλωτές στο Μιλάνο

Σύνταξη
Μύκονος Betsson – Άρης Betsson 74-83: Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» για τον «Αυτοκράτορα» (vids)
Μπάσκετ 14.02.26

Μύκονος Betsson – Άρης Betsson 74-83: Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» για τον «Αυτοκράτορα» (vids)

Ο Άρης Betsson προηγήθηκε με 51-65 στο 28′, επέτρεψε όμως στη Μύκονο Betsson να επιστρέψει (71-71), όμως τελικά Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» τη νίκη για τον «Θεό του πολέμου» με 83-74.

Σύνταξη
Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης 3-1: «Εξάποντο» οι Αγρινιώτες, βυθίζονται οι Πελοποννήσιοι
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης 3-1: «Εξάποντο» οι Αγρινιώτες, βυθίζονται οι Πελοποννήσιοι

Ο Παναιτωλικός με «αστέρια» τους Ματσάν, Ρόσα και Μπάτζι πήρε το ντέρμπι παραμονής και προκάλεσε μπλακ άουτ στον Αστέρα. Γκολ για βραβείο Οσκαρ το 1-0 με τον Ματσάν

Σύνταξη
Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας
Πόνος 14.02.26

Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας

Aν περιμένετε κλασικές ρομαντικές ταινίες, δεν είμαι ο άνθρωπος σας. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο που παντρεύτει τη βία με τον έρωτα, είμαι. Δική σας η επιλογή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕΕ: «Τίποτα δεν εκφράζει την αγάπη όπως τα… χημικά» – Τα τριαντάφυλλα του Αγίου Βαλεντίνου συχνά καλύπτονται με φυτοφάρμακα
Κόσμος 14.02.26

«Τίποτα δεν εκφράζει την αγάπη όπως τα... χημικά» - Τα τριαντάφυλλα του Αγίου Βαλεντίνου συχνά καλύπτονται με φυτοφάρμακα

Οι ανθοδέσμες που εισάγονται στην Ευρώπη διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ μολυσμένες, συχνά με χημικά που απαγορεύονται στην ΕΕ και στη Βρετανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια
Διεθνής Οικονομία 14.02.26

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια

Οι δαπάνες για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δέχονται πίεση από την άνοδο των τιμών, επηρεάζοντας τα σχέδια των καταναλωτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας
Opinion 14.02.26

Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας

Προστίθενται σε μια ήδη μακρά αλυσίδα γεγονότων, που συνθέτουν την εικόνα μιας σταδιακής αυταρχικής διολίσθησης, άρρηκτα δεμένης με την αντίληψη ότι κάθε έκφανση της δημόσιας και πολιτικής ζωής αποτελεί πεδίο μονομερούς ελέγχου.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Με χειροπέδες 14.02.26

Προοδευτική συμπόρευση 14.02.26

Ελλάδα 14.02.26

