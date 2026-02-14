Iσχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Σε κλοιό έντονων καιρικών φαινομένων εισέρχεται η χώρα τις επόμενες ώρες, με την ΕΜΥ και την Πολιτική Προστασία να σημαίνουν συναγερμό για ένα εκρηκτικό μείγμα καταιγίδων, σκόνης και πολύ ισχυρών νοτιάδων.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, η επιδείνωση θα έχει διάρκεια από το βράδυ του Σαββάτου (14/2) έως και το απόγευμα της Κυριακής, χτυπώντας επιλεκτικά αλλά δυναμικά συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες.

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Το κύμα κακοκαιρίας θα σαρώσει τη χώρα σε τρεις φάσεις, εστιάζοντας στις εξής περιοχές:

Ιόνιο (Κέρκυρα – Παξοί): Η «πύλη εισόδου» της κακοκαιρίας. Τα φαινόμενα αναμένονται έντονα από απόψε το βράδυ έως το πρωί της Κυριακής.

Ήπειρος: Στο επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων από τη νύχτα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής.

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: Η κακοκαιρία μετατοπίζεται βορειοανατολικά αύριο, Κυριακή, επηρεάζοντας τις περιοχές αυτές από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Πέρα από τις βροχές, δύο ακόμη παράγοντες θα επιβαρύνουν δραματικά το σκηνικό:

Αφρικανική Σκόνη: Οι νοτιάδες μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες σκόνης, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα στην Ανατολική Ελλάδα. Στο «κόκκινο» για θολή ατμόσφαιρα βρίσκονται Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες, Εύβοια, αλλά και η Αττική.

Θυελλώδεις Άνεμοι: Η ένταση των νοτιάδων θα είναι απαγορευτική. Στο Ιόνιο θα αγγίξουν τα 7-8 μποφόρ απόψε, ενώ αύριο στο Αιγαίο θα «λυσσομανάνε» φτάνοντας τοπικά στα ανατολικά τμήματα τα 9 μποφόρ.

Η Πολιτική Προστασία έχει ήδη θέσει Δήμους και Περιφέρειες σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Ταυτόχρονα, η Πυροσβεστική ενεργοποιεί το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για πλημμύρες, με τις δυνάμεις στις «κόκκινες» περιοχές να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για άμεση επέμβαση αν απαιτηθεί.