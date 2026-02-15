Ήχησε το 112 σε Χίο και Σέριφο λόγω της κακοκαιρίας
Μήνυμα του 112 στη Χίο λόγω της κακοκαιρίας
Μήνυμα του 112 ήχησε λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής (15.02.2206) στη Χίο, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για την κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα που εκδηλώνονται στο νησί.
Στο μήνυμα του 112 ζητείται ο περιορισμός των μετακινήσεων στις παράκτιες περιοχές της Χίου, λόγω της κακοκαιρίας.
«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) February 15, 2026
Μήνυμα του 112 εστάλη και σε κατοίκους της Σερίφου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι.
Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι νήσου Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή #Λιβάδι νήσου #Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) February 15, 2026
