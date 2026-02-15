Η Μύκονος βρέθηκε στο μάτι των ισχυρών ανέμων που πλήττουν το Αιγαίο. Στην περιοχή Καλαφάτη οι θυελλώδεις νοτιάδες εντάσεως εννέα μποφόρ δημιούργησαν τεράστια κύματα. Τα νερά έσκαγαν με ορμή στην ακτή, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά και επικίνδυνο σκηνικό.

Στο Αγράρι θάλασσα και στεριά έγιναν ένα. Τα κύματα κάλυψαν μεγάλη απόσταση από την ακτή, φτάνοντας, σύμφωνα με μαρτυρίες, έως και 200 μέτρα βαθιά στη στεριά. Τις δραματικές εικόνες κατέγραψε το Mykonos Live TV, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα των φαινομένων που έπληξαν το νησί.

Δείτε βίντεο από τη Μύκονο

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίου καιρού

Ισχυρές καταιγίδες, άνεμοι και αφρικανική σκόνη συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες, με την ΕΜΥ να επικαιροποιεί το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το Σάββατο (14/02), σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα προβλέπονται έως και το απόγευμα της Κυριακής (15/2) ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Ειδικότερα:

στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

στην Ήπειρο έως και το απόγευμα

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα.

Επίσης θα πνέουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά -συμπεριλαμβανομένης της Αττικής- Κυκλάδες και Εύβοια).