Ισχυρές καταιγίδες, άνεμοι και αφρικανική σκόνη συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες, με την ΕΜΥ να επικαιροποιεί το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το Σάββατο (14/02), σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα προβλέπονται έως και το απόγευμα της Κυριακής (15/2) ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Ειδικότερα:

στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

στην Ήπειρο έως και το απόγευμα

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα.

Επίσης θα πνέουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά -συμπεριλαμβανομένης της Αττικής- Κυκλάδες και Εύβοια).

«Πνίγεται» στην αφρικανική σκόνη η Αττική

Ήδη η Αττική από το πρωί της Κυριακής «πνίγεται» στην αφρικανική σκόνη. Οι εικόνες από την πρωτεύουσα είναι αποκαλυπτικές και δείχνουν το θολό τοπίο σε όλη την πόλη από την συσσώρευση της σκόνης στον αέρα. Η ορατότητα είναι δυσμενής ενώ η ατμόσφαιρα αρκετά αποπνικτική.

Από την αφρικανική σκόνη έχει σχεδόν «εξαφανιστεί» και η Ακρόπολη αλλά και ο λόφος του Λυκαβηττού.

Η σταδιακή εξασθένηση του φαινομένου αναμένεται να ξεκινήσει από απόψε το βράδυ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί κατά τη διάρκεια της νύχτας με το φαινόμενο να αναμένεται να έχει κοπάσει οριστικά έως τις 08:00 το πρωί της αυριανής ημέρας, οπότε και η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει πλήρως.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Γιατί υπάρχει αύξηση της συχνότητας και της έντασης μεταφοράς σκόνης από την Αφρική. Τα επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης αποτελούν φυσικό φαινόμενο που παρατηρείται εδώ και χιλιάδες χρόνια, ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφεται σημαντική αύξηση της συχνότητας και της έντασής τους, με αξιοσημείωτες επιπτώσεις στη Μεσόγειο, τη Νότια Ευρώπη και ιδίως την Ελλάδα. Η κατανόηση των αιτίων αυτής της αυξητικής τάσης είναι κρίσιμη, καθώς οι επιπτώσεις της σκόνης επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία, την αεροπορία, τη γεωργία, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική ισορροπία».