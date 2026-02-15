Στο μάτι της κακοκαιρίας βρίσκονται για ακόμη μία φορά τα Τζουμέρκα. Λόγω των συνεχόμενων βροχοπτώσεων που καταγράφονται στην περιοχή προκλήθηκε σοβαρό πρόβλημα στη 2η Επαρχιακή Οδό, καθώς σημειώθηκε καθίζηση του δρόμου που αγγίζει τα 60 μέτρα.

Τη στιγμή της καθίζησης, μάλιστα, περνούσε από το σημείο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να προκληθεί πανικός. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, ο δρόμος έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ το αυτοκίνητο με τους δύο επιβαίνοντες ισορροπεί πάνω στα συντρίμμια.

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προχώρησε άμεσα στο κλείσιμο του δρόμου, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η καθίζηση εντοπίζεται σε τμήμα του οδικού δικτύου που εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αναστάτωση σε οδηγούς και κατοίκους. Η διέλευση των οχημάτων προς τα Πράμαντα θα γίνεται προσωρινά μέσω Αγνάντων, με τον Δήμο να καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σχετική σήμανση.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία για την εκτίμηση της ζημιάς και τον προγραμματισμό των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης.

«Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα», αναφέρει ο δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων, Χρήστος Χασιάκος, καθώς τη στιγμή της καθίζησης στο σημείο βρισκόταν με το αυτοκίνητό του κάτοικος των Αγνάντων.

Βίντεο από το σημείο της καθίζησης στα Τζουμέρκα

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένιωσε να τρέμει η γη και να πέφτουν πέτρες. Κατάλαβε τι συμβαίνει και προσπάθησε να περάσει το σημείο, όμως ο δρόμος υποχώρησε, το αυτοκίνητο έπεσε και ο ίδιος άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού και διέφυγε.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η κυκλοφορία προς τα Πράμαντα διεξάγεται προσωρινά από τα Άγναντα, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των δυσμενών συνθηκών και του ορεινού οδικού δικτύου στην πολύπαθη περιοχή.