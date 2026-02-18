Κλειστοί δρόμοι λόγω καιρικών φαινομένων στο Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου

Κλειστοί θα παραμείνουν δρόμοι στην Κάσο για προληπτικούς λόγους καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι μεγάλοι κυματισμοί δημιουργούν συνθήκες επικίνδυνες.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου ενημερώνει τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού για τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ώρες. Η ανάρτηση του Δήμου αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί μας και του υψηλού κυματισμού που δημιουργείται, ο δρόμος από Αεροδρόμιο προς Αντιπέρατο, καθώς και ο δρόμος από την Αγ. Μαρίνα προς τον Αγ. Κωνσταντίνο μέσω Φανερωμένης , θα παραμείνουν κλειστοί για την αποφυγή ατυχημάτων, εξαιτίας των φερτών υλικών και των αντικειμένων που ξεβράστηκαν από τη θάλασσα.

Θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση όταν βελτιωθεί ο καιρός και συνεργείο του Δήμου αποκαταστήσει την κυκλοφορία».