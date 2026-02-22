Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν την Καθαρά Δευτέρα
Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
- Νέα αποκάλυψη για τη δράση της ICE: Πράκτορας είχε σκοτώσει πολίτη το 2025
- Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος πίσω από τις επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους
- Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαζικές ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones σε Κίεβο και άλλες περιοχές
- Αίγιο: Συνελήφθη 46χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων
Για τον τρόπο αμοιβής της Καθαράς Δευτέρας, που φέτος είναι η 23η Φεβρουαρίου, ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα με σχετική ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ),
Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
Τι ισχύει για τους μισθωτούς που εργάζονται Καθαρά Δευτέρα
Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, αν μεν είναι ημερομίσθιοι, θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς άλλη προσαύξηση (δηλαδή δεν θα λάβουν την προσαύξηση 75%), αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται να λάβουν καμία άλλη αμοιβή πέρα του κανονικού μηνιαίου μισθού.
Ωστόσο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η Καθαρά Δευτέρα έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (άρθρ. 2 παρ.3 Ν.Δ. 3755/1955).
Αν μία επιχείρηση λειτουργήσει φέτος κατ’ εξαίρεση (ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν λειτουργούσε βάσει ΣΣΕ, Καν. Εργασίας, επιχειρησιακής συνήθειας ή εθίμου), τότε οι εργαζόμενοι δικαιούνται για την εργασία τους, προσαύξηση μισθού 1/25 οι υπάλληλοι και ένα επιπλέον ημερομίσθιο οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, με την προσαύξηση 75% των αποδοχών τους.
Στοιχεία των ΣΣΕ που είναι σε ισχύ, καθώς και κωδικοποιήσεις συλλογικών ρυθμίσεων μπορούν να αναζητηθούν στη σελίδα του Ο.ΜΕ.Δ. στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.omed.gr/el/syllogikes-rythmiseis.
Πηγή: OT
- Ανυπολόγιστες οι ζημιές στη Λήμνο από την κακοκαιρία: Χωρίς νερό οικισμοί, αδιάβατοι δρόμοι
- Ο Ολυμπιακός, το 23% στο τρίποντο και η απόφαση για τον Πίτερς (vids)
- Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά
- Κρήτη: Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες
- Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαζικές ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones σε Κίεβο και άλλες περιοχές
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (22/2): Πού θα δείτε τα ματς της Super League και παιχνίδια από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
- Η Σομαλιλάνδη έτοιμη να παραχωρήσει στις ΗΠΑ προνομιακή πρόσβαση στα ορυκτά της και στις στρατιωτικές βάσεις της
- Το μήνυμα του Χέιζ-Ντέιβις: «Δεν ακούω πολύ καλά πάνω στις επευφημίες για τον MVP» (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις