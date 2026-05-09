Η Ρωσία διοργανώνει περιορισμένης κλίμακας παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – «Βλακώδες» το αστείο Ζελένσκι, λέει το Κρεμλίνο

Μια περιορισμένης κλίμακας παρέλαση διοργάνωσε η Ρωσία για την Ημέρα της Νίκης στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, μετά την έναρξη ισχύος της τριήμερης εκεχειρίας με την Ουκρανία.

Η ετήσια παρέλαση της Ρωσίας στις 9 Μαΐου τιμά τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της Γερμανίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπό την ηγεσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει καταστεί σύμβολο της στρατιωτικής ισχύος της χώρας.

Ωστόσο, σε μια αξιοσημείωτη αλλαγή φέτος, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν θα πραγματοποιηθεί επίδειξη βαρέος στρατιωτικού εξοπλισμού – παραλείποντας την παραδοσιακή επίδειξη δύναμης προς όφελος της ασφάλειας.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η παρέλαση θα περιλαμβάνει αεροπορική επίδειξη μαχητικών αεροσκαφών, ενώ οι στρατιώτες θα παρελάσουν στην Κόκκινη Πλατεία, μπροστά από το μαυσωλείο του Λένιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διάρκεια ομιλίας του στην Κόκκινη Πλατεία, δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία «επιθετικές» δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ: «Το μεγάλο επίτευγμα της νικηφόρας γενιάς (κατά του Αδόλφου Χίτλερ) αποτελεί σήμερα έμπνευση για τους στρατιώτες που διεξάγουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση (στην Ουκρανία). Βρίσκονται αντιμέτωποι με μια επιθετική δύναμη, που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του ΝΑΤΟ», ανέφερε ο Πούτιν.

Περίπου 27 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, περισσότεροι από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Η παρέλαση στην Ρωσία πραγματοποιείται εν μέσω εντατικών ουκρανικών επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, ιδίως εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου, ενώ η ουκρανική κυβέρνηση κατηγορεί το Κρεμλίνο ότι συνεχίζει τις επιθέσεις στο Κίεβο και πέραν αυτού.

Ρωσία: Βλακώδες αστείο Ζελένσκι για την παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία έδωσε κοφτή απάντηση στο διάταγμα του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που «επιτρέπει» τη στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα, ύστερα από ημέρες εικασιών ότι η εκδήλωση μπορεί να αποτελέσει στόχο επίθεσης.

«Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός», ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, στη ρωσική κρατική τηλεόραση πριν από τον σημερινό ετήσιο εορτασμό της Ημέρας της Νίκης της Σοβιετικής Ένωσης κατά της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Αλίμονο σε όποιον προσπαθήσει να χλευάσει την Ημέρα της Νίκης και να κάνει τέτοια βλακώδη αστεία», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι εξέδωσε χθες, Παρασκευή, διάταγμα για τη «διεξαγωγή παρέλασης στη Μόσχα», στο οποίο περιλαμβάνονταν οι συντεταγμένες της Κόκκινης Πλατείας, προκειμένου το σημείο να αποκλειστεί από το στόχαστρο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το διάταγμα συνόδευε προσωρινή εκεχειρία για την οποία μεσολάβησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η οποία θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 11 Μαΐου.

Έως σήμερα το πρωί, δεν υπήρχαν επίσημες αναφορές για παραβιάσεις της συμφωνίας, η οποία επιτεύχθηκε ύστερα από τέσσερα και πλέον χρόνια σφοδρών συγκρούσεων από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική της χώρα, τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ημέρα της Νίκης εορτάζεται σε μεγάλα τμήματα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ως «ημέρα υπερηφάνειας, με δάκρυα», επισήμανε ο Πεσκόφ, υπογραμμίζοντας πως «δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός για να είμαστε υπερήφανοι για την Ημέρα της Νίκης μας».

Ο Τραμπ ζητά «μεγάλη παράταση» της εκεχειρίας

Την Παρασκευή, την παραμονή της παρέλασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε τριήμερη κατάπαυση του πυρός από τις 9 έως τις 11 Μαΐου, η οποία θα περιλαμβάνει τη διακοπή των εχθροπραξιών και μια ανταλλαγή αιχμαλώτων μεγάλης κλίμακας.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε τόσο από το Κρεμλίνο όσο και από τον Ζελένσκι, με τον τελευταίο να δηλώνει ότι η ανταλλαγή αιχμαλώτων θα γίνει «με αναλογία 1.000 προς 1.000».

«Θα ήθελα να το δω να σταματά. Ρωσία-Ουκρανία, είναι το χειρότερο πράγμα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο όσον αφορά στις ανθρώπινες απώλειες. Είκοσι πέντε χιλιάδες νέοι στρατιώτες κάθε μήνα. Είναι τρέλα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον, προσθέτοντας πως θα ήθελε να δει «μια μεγάλη παράταση» της εκεχειρίας.