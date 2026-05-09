Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ (10/5, 19:30) για την 4η αγωνιστική των playoffs της Super League, με τους Πειραιώτες να κάνουν γνωστή την αποστολή για το ματς.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το απόγευμα της Κυριακής τον ΠΑΟΚ (10/5, 19:30) για την 4η αγωνιστική των playoffs της Super League, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν γνωστή την αποστολή, μέσα από τα social media.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να πάρει μαζί του και τους 25 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του, κάτι που σημαίνει πως θα «κοπούν» τελευταία στιγμή κάποιοι. Μοναδικός απών ο άτυχος Γιουσούφ Γιαζίτζι που υπέστη ξανά ρήξη χιαστών.
Αναλυτικά, η αποστολή: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.
