Τρεις αναφορές στα αρχεία του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα – Τι εκτιμά ειδικός
Ελλάδα 09 Μαΐου 2026, 12:49

«Σημαντική η αλλαγή προσέγγισης των ΗΠΑ για τα UFO - Μιλούν πλέον για αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα καθώς δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται πάντα για αντικείμενα» λέει ο αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης

Χανταϊός: «Δεν είναι η επόμενη πανδημία», λέει ο ΠΟΥ

Το ελληνικό ενδιαφέρον έχει κεντρίσει το οπτικοακουστικό υλικό που περιλαμβάνεται στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία του αμερικανικού Πενταγώνου σχετικά με τα Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (UFO) και τα Ανεξήγητα Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP) που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Μπορεί να πρόκειται για φαινόμενα που δεν εξηγούνται εύκολα με τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα», λέει ο Καραϊωσηφίδης

Στην πρώτη ομάδα των εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις αναφορές για θεάσεις UFO ή UAP σε ελληνικό χώρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, δύο από τις αναφορές που σχετίζονται με την Ελλάδα καταγράφηκαν στα τέλη Οκτωβρίου του 2023, με το γεγονός να έχει ήδη προβληθεί σε δελτίο ειδήσεων του FOX News.

Ειδικότερα, στις 27 Οκτωβρίου, γίνεται λόγος για μικρό, φαινομενικά κυκλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε να κινείται πολύ χαμηλά πάνω από τη θάλασσα, ενώ φέρεται να έκανε απότομους ελιγμούς προτού χαθεί από την εμβέλεια του συστήματος παρακολούθησης. Λίγο νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2023 ένα «γραμμικό αντικείμενο» με έντονο φως ήταν ορατό για 5-10 δευτερόλεπτα.

Η περίπτωση της 29ης Οκτωβρίου, αφορά επίσης μικρό κυκλικό αντικείμενο το οποίο κινήθηκε πάνω από τη θάλασσα με κατεύθυνση προς την ξηρά και στη συνέχεια χάθηκε από την οθόνη. Στα ίδια αρχεία περιλαμβάνεται και τρίτη, μη επιλυθείσα αναφορά UAP, η οποία καταχωρίστηκε τον Ιανουάριο του 2024, χωρίς άλλες πληροφορίες για τη φύση του αντικειμένου.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο σπεύδει να διευκρινίσει ότι οι περιγραφές που περιλαμβάνονται στα έγγραφα αντανακλούν την αντίληψη και την εκτίμηση των προσώπων ή των συστημάτων που κατέγραψαν τα περιστατικά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται, ότι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται στις αναφορές δεν πρέπει να θεωρούνται οριστική ένδειξη για τη φύση, την προέλευση ή τις δυνατότητες των αντικειμένων που είχαν αναφερθεί ως UFO ή UAP.

Καραϊωσηφίδης: Αλλαγή προσέγγισης από αντικείμενα σε φαινόμενα

Στο θέμα αναφέρθηκε ο αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού «Πτήση», Φαίδων Καραϊωσηφίδης, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση έχει πλέον μετατοπιστεί σε πιο επίσημο και θεσμικό επίπεδο.

Το τελευταίο διάστημα, όπως τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤnews, υπάρχει μια σημαντική αλλαγή προσέγγισης, καθώς οι αρχές των ΗΠΑ δεν μιλούν πλέον για αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα, αλλά για αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα, καθώς «δεν είναι καν βέβαιο ότι πρόκειται πάντα για φυσικά αντικείμενα».

Όπως είπε, μπορεί να πρόκειται για φαινόμενα που εμφανίζονται στην ατμόσφαιρα και δεν εξηγούνται εύκολα με τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα. Ακολούθως πρόσθεσε ότι παρά τον θόρυβο γύρω από τα πρόσφατα βίντεο και τις αναφορές, πολλά από αυτά που παρουσιάζονται σήμερα δεν είναι πραγματικά νέα ευρήματα, αλλά υλικό που έχει δει ξανά το φως της δημοσιότητας σε πιο επίσημη πλέον μορφή, μετά το άνοιγμα των αρχείων από τις αμερικανικές αρχές.

Ο κ. Καραϊωσηφίδης συπλήρωσε στη συνέχεια ότι η διαφορά σήμερα είναι ότι παλαιότερες αναφορές ή μαρτυρίες δεν απορρίπτονται αυτόματα, αλλά καταγράφονται και εξετάζονται θεσμικά, κάτι που αλλάζει το πλαίσιο της συζήτησης, χωρίς όμως να οδηγεί απαραίτητα σε πιο «εντυπωσιακά» συμπεράσματα.

Τέλος, σημείωσε ότι η επιστημονική και στρατιωτική κοινότητα εξακολουθεί να αναμένει περισσότερα στοιχεία, υπογραμμίζοντας ότι προς το παρόν η εικόνα παραμένει θολή και μακριά από τις προσδοκίες όσων ελπίζουν σε αποκαλύψεις για εξωγήινη τεχνολογία.

Τραμπ για UFO: «Απολαύστε τα»

Για το άνοιγμα των αρχείων του Πενταγώνου σχετικά με τα UFO, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Σε μια προσπάθεια για απόλυτη διαφάνεια, ήταν τιμή μου να δώσω εντολή στην κυβέρνησή μου να εντοπίσει και να παράσχει κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έχουν επιδείξει διαφάνεια σε αυτό το θέμα, ενώ με τα νέα έγγραφα και βίντεο, ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του «τι στο … συμβαίνει». Εύχεται μάλιστα στον κόσμο να τα απολαύσει.

Ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής, Τιμ Μπάρτσετ, ο οποίος έχει πιέσει για τη δημοσιοποίηση τέτοιων αρχείων, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ επειδή, όπως είπε, τήρησε τη δέσμευσή του. Στον αντίποδα ο Αμερικανός βουλευτής, Τόμας Μάσι, κορυφαίος ρεπουμπλικάνος επικριτής του αμερικανού προέδρου, μίλησε για το «απόλυτο όπλο μαζικού αποπροσανατολισμού», τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν δυσφορία τόσο για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και για την υπόθεση Έπσταϊν.

Η κίνηση αυτή, ωστόσο, έγινε δεκτή με ικανοποίηση και από τους αμερικανούς βουλευτές Τιμ Μπέρτσετ και Άννα Παυλίνα Λούνα, και οι δύο υποστηρικτές του αποχαρακτηρισμού αρχείων UFO. Ο Λούνα δήλωσε ότι αναμένεται επιπλέον υλικό σε περίπου 30 ημέρες.

«Τα αρχεία δείχνουν ότι τα UAP δεν είναι απλώς θέμα εικασιών ή δημόσιας περιέργειας», δήλωσε στο Reuters ο αστροφυσικός του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Άβι Λόεμπ, σχολιάζοντας ότι η «κυβέρνηση έχει συλλέξει αρχεία». Από την πλευρά του ο ερευνητής, Μικ Γουέστ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε μεγάλο μέρος των ίδιων πληροφοριών και σχολίασε ότι το μόνο που αποδεικνύεται είναι ότι «δεν είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε μια μικρή λευκή κουκίδα που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση».

«Έχουμε ήδη αποδείξει την ύπαρξη των UAP, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε αποδείξει ότι είναι εξωγήινοι», δήλωσε η ανεξάρτητη δημοσιογράφος Λέσλι Κιν.

Μεταξύ των αποχαρακτηρισμένων αρχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα βρίσκεται και υλικό που αφορά συνέντευξη πιλότου στο FBI, ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 2023 ανέφερε ότι είδε ένα «γραμμικό αντικείμενο» με φως αρκετά έντονο. Ένα άλλο αρχείο είναι μια φωτογραφία της NASA από την αποστολή Apollo 17 το 1972, που δείχνει τρεις κουκκίδες σε τριγωνικό σχηματισμό.

Τα έγγραφα αναρτήθηκαν σε ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου. Η πρώτη δέσμη περιλαμβάνει 162 φακέλους. Aνάμεσά τους βρίσκονται έγγραφα ομοσπονδιακών υπηρεσιών, παλαιά διπλωματικά τηλεγραφήματα και απομαγνητοφωνήσεις από επανδρωμένες αποστολές της NASA.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το μήνυμα της ανθεκτικότητας οι «μεγάλοι»

Χανταϊός: «Δεν είναι η επόμενη πανδημία», λέει ο ΠΟΥ

Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν οι ΗΠΑ – Πάνω από 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη

Ήταν στόχος του μυστήριου θαλάσσιου drone στην Λευκάδα κάποιο σημείο της Μεσογείου; – Τι ερευνούν οι ελληνικές αρχές
Ελλάδα 09.05.26

Ελληνικοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν τον πιθανό στόχο του drone και αν κατέληξε στα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω τεχνικής βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του

Ισόβια για τη δολοφονία 34χρονου στις Σέρρες, ανήμερα Πρωτοχρονιάς – Βαριές ποινές και σε τρεις συνεργούς
Ελλάδα 09.05.26

Το φονικό επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από καβγά μεταξύ του θύματος και εργαζόμενου στην είσοδο νυχτερινού μαγαζιού, όταν ο 34χρονος ζήτησε να παρακάμψει τη σειρά αναμονής. Λίγη ώρα αργότερα, ο εργαζόμενος μαζί με άλλα άτομα εντόπισαν τον 34χρονο, έξω από ψητοπωλείο, και του επιτέθηκαν με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός.

«Η Ολυμπία αυτή δούλευε σε τουριστικό πρακτορείο» – Έρευνα στη Σαντορίνη για την εξαφάνιση θρίλερ στη Νέα Ιωνία
Φως στο Τούνελ 09.05.26

Η έρευνα του «Τούνελ» έφτασε μέχρι τη Σαντορίνη έπειτα από μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον ότι η Ολυμπία Κηρύκου ζει στη Σαντορίνη, έχει παντρευτεί και έχει δύο παιδιά

Από το Σίδνεϊ βρέθηκε άστεγος στη Μεταμόρφωση – Το τελευταίο μήνυμα του Ηλία Πανταζή πριν χαθούν τα ίχνη του
Φως στο Τούνελ 09.05.26

Ο Ηλίας Πανταζής συνήθιζε να πηγαίνει σχεδόν καθημερινά στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στη Μεταμόρφωση, αναζητώντας στήριξη και λίγη ανθρώπινη ζεστασιά από την Ενορία

Θρίλερ με το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα – Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για την κινητή βόμβα με τα εκρηκτικά
Ελλάδα 09.05.26

Σε συναγερμό οι ελληνικές αρχές, μετά τον εντοπισμό του θαλάσσιου drone φορτωμένου με 300 κιλά εκρηκτικά που εντόπισαν ψαράδες στην Λευκάδα - Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανέλαβαν τις έρευνες - Ουκρανικής κατασκευής το USV - Πώς βρέθηκε στο Ιόνιο;

«Tο μπολάκι με τα κοσμήματα που το έχετε;» – Οι διάλογοι από τη δράση της σπείρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Ελλάδα 09.05.26

Μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν 7 μέλη της, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα. Εξιχνιάστηκαν 117 περιπτώσεις με το  παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ

Στις φυλακές Κορυδαλλού το Σάββατο ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο Νικήτα και η σύζυγός του
Νομική «κόντρα» 09.05.26 Upd: 11:49

Οι δύο κατηγορούμενοι για την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου στην Αμμουδάρα μεταφέρθηκαν στον Πειραιά μέσω Χανίων και από εκεί οδηγήθηκαν στις φυλακές του Κορυδαλλού

«Εργαζόμενοι σκύλοι»: κάτι περισσότερο από καλύτεροι φίλοι
«Τετράποδοι κομάντος» 09.05.26

Από την ανεύρεση αγνοουμένων μέχρι τη βοήθεια συνανθρώπων μας με ειδικές ανάγκες, οι «εργαζόμενοι» σκύλοι διακρίνονται για την αφοσίωση στο καθήκον τους, όποιο και αν είναι αυτό

«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης
Τι λέει στο in 08.05.26

«Ζητώ μόνο να μείνω και να δουλέψω μόνιμα στη χώρα που μεγάλωσα. Έφυγα για να γλυτώσω. Με διώχνουν και από την Ελλάδα. Δεν έχω πού αλλού να πάω» λέει η 35χρονη, που δέχεται απειλές από μαφία προηγμένης δυτικής χώρας. Η απάντηση πηγών του υπουργείου.

Κρήτη: Μέσα σε 12 δευτερόλεπτα εκτέλεσε τον 20χρονο με έξι σφαίρες στον κορμό – Τι έδειξε ιατροδικαστική εξέταση
Ελλάδα 08.05.26

Επισημαίνεται ότι οι τέσσερις πυροβολισμοί έγιναν από απόσταση δύο έως δυόμισι μέτρων, ενώ οι δύο τελευταίοι, που χαρακτηρίζονται ως «χαριστικές βολές», έγιναν από μικρότερη απόσταση.

Η Ρωσία διοργανώνει περιορισμένης κλίμακας παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – «Βλακώδες» το αστείο Ζελένσκι, λέει το Κρεμλίνο
Κόσμος 09.05.26

Η παρέλαση στην Ρωσία πραγματοποιείται εν μέσω εντατικών ουκρανικών επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, ιδίως εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου, ενώ το Κίεβο κατηγορεί το Κρεμλίνο ότι συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας

Αντιμέτωπη με τις επιλογές της η κυβέρνηση – «Κόκκινη κάρτα» και από ψηφοφόρους της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Η κυβέρνηση βλέπει πλέον ότι το μπλοκάρισμα στην περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών λειτουργεί ως μπούμερανγκ, με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων να επιβεβαιώνουν ότι οι πολίτες στην πλειοψηφία τους αντιτίθενται στις μεθοδεύσεις της και σε μεγάλα ποσοστά και οι ψηφοφόροι της ΝΔ.

Ήταν στόχος του μυστήριου θαλάσσιου drone στην Λευκάδα κάποιο σημείο της Μεσογείου; – Τι ερευνούν οι ελληνικές αρχές
Ελλάδα 09.05.26

Ελληνικοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν τον πιθανό στόχο του drone και αν κατέληξε στα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω τεχνικής βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του

Ισόβια για τη δολοφονία 34χρονου στις Σέρρες, ανήμερα Πρωτοχρονιάς – Βαριές ποινές και σε τρεις συνεργούς
Ελλάδα 09.05.26

Το φονικό επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από καβγά μεταξύ του θύματος και εργαζόμενου στην είσοδο νυχτερινού μαγαζιού, όταν ο 34χρονος ζήτησε να παρακάμψει τη σειρά αναμονής. Λίγη ώρα αργότερα, ο εργαζόμενος μαζί με άλλα άτομα εντόπισαν τον 34χρονο, έξω από ψητοπωλείο, και του επιτέθηκαν με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός.

«Η Ολυμπία αυτή δούλευε σε τουριστικό πρακτορείο» – Έρευνα στη Σαντορίνη για την εξαφάνιση θρίλερ στη Νέα Ιωνία
Φως στο Τούνελ 09.05.26

Η έρευνα του «Τούνελ» έφτασε μέχρι τη Σαντορίνη έπειτα από μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον ότι η Ολυμπία Κηρύκου ζει στη Σαντορίνη, έχει παντρευτεί και έχει δύο παιδιά

Δένδιας: Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η ΕΕ οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των μελών της
Επικαιρότητα 09.05.26

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα ασφάλειας στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ και στηρίζει ενεργά το εγχείρημα δημιουργίας ενιαίου αμυντικού βραχίονα και την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού της ρόλου», τονίζει ο Νίκος Δένδιας

Κώστας Μπακογιάννης στο in: Η υποψηφιότητα για τον Δήμο Αθηναίων, το «ψυγείο» και η πολιτική
InTalks 09.05.26

Σε συνέντευξή του στο in, μιλά για το βάρος του ονόματος «Μπακογιάννης», τη Νέα Δημοκρατία, τη Λάουρα Κοβέσι, την αυτοδιοίκηση και την Αθήνα. Αιχμές για τον Δήμαρχο Χαρη Δούκα.

Τελευταίο σταθμός σήμερα η Θεσσαλονίκη πριν το Συνέδριο της ΝΔ – Ομιλίες Μητσοτάκη και Δένδια
Πολιτική 09.05.26

Στο πρώτο μέρος του προσυνεδρίου που θα διεξαχθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ, θα μιλήσουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου ενώ το προσυνέδριο θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Μήνυμα Τασούλα για την Ημέρα της Ευρώπης: Η ΕΕ παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών
Πολιτική 09.05.26

«Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική. Μια Ευρώπη του μέλλοντος, αντάξια των αξιών που τη θεμελίωσαν», αναφέρει ο ΠτΔ, Κωνστανίνος Τασούλας, στο μήνυμά του για την Ημέρα της Ευρώπης

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Στα Κανάρια μεταβαίνει ο ΠΟΥ για την απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius
Συντονισμός επιχείρησης 09.05.26

Αφού φτάσει το κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι την Κυριακή, ο επικεφαλής του ΠΟΥ θα διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τον υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων

KKE για τα 81 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Βαδίζουμε στις αναμετρήσεις τού αύριο πιο έμπειροι
Επικαιρότητα 09.05.26

«Στην ήττα του φασισμού-ναζισμού καθοριστική ήταν η συμβολή και των λαϊκών εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων», τονίζει το ΚΚΕ, δηλώνοντας υπερήφανο «που αποτέλεσε τον εμπνευστή, οργανωτή και κύριο αιμοδότη της μεγάλης ΕΑΜικής Αντίστασης»

Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division
Post-punk ποιητής 09.05.26

Η έκθεση «Ian Curtis: Insight» εξερευνά τη ζωή του frontman των Joy Division και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

«Μπορείς να κερδίσεις τον Τραμπ σε έναν καβγά;» – Τι απαντούν οι Αμερικάνοι
Κόσμος 09.05.26

Η κομματική ταυτότητα φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στις απαντήσεις, καθώς οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται πολύ πιο βέβαιοι ότι θα μπορούσαν να νικήσουν τον Τραμπ σε σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους

Από τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα έως τον Λίβανο και τα Υψίπεδα του Γκολάν – Το Ισραήλ και το «μοτίβο» κατοχής
Άκρατος επεκτατισμός 09.05.26

Στο φόντο της κρίσης στο Ιράν και των «κίτρινων γραμμών» του Ισραήλ σε Γάζα και νότιο Λίβανο, η κυβέρνηση Νετανιάχου εντείνει προεκλογικά τον εποικισμό στα κατεχόμενα παλαιστινιακά και συριακά εδάφη

Ποιοτικός χρόνος με τον σκύλο: Πώς 45 λεπτά μπορούν να αποτρέψουν προβλήματα συμπεριφοράς
Επίλυση προβλημάτων 09.05.26

Η καθημερινότητα των περισσότερων κηδεμόνων σκύλων είναι ένας αγώνας δρόμου. Η φράση «θέλω το καλύτερο για τον σκύλο μου, αλλά δεν προλαβαίνω» είναι πραγματικότητα.

«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης
Culture Live 09.05.26

Οι «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου θα παρουσιαστούν σε μορφή σκηνικής ανάγνωσης, σε ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

