Μαρινέλλα: Σήμερα το μνημόσυνο της τραγουδίστριας στο Κοιμητήριο της Κηφισιάς
Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου, σε ηλικία 88 χρόνων.
Στο κοιμητήριο Κηφισιάς τελέστηκε το Σάββατο 9 Μαϊου το μνημόσυνο των 40 ημερών από την απώλεια της Μαρινέλλας. Οι συγγενείς, φίλοι και αγαπημένοι της άνθρωποι, φίλοι και συνεργάτες της συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη της.
Ποιοι πήγαν στο μνημόσυνο
Πρώτη στο κοιμητήριο έφτασε η μοναχοκόρη της, Τζωρτζίνα μαζί με τον σύζυγο της Τίμο Δασκαλόπουλο, ενώ το παρών έδωσαν πολλοί άνθρωποι του θεάματος και της τέχνης.
Ανάμεσά τους η Κάτια Δανδουλάκη, η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Απόστολος Γκλέτσος με τη σύντροφό του Ιζαμπέλα Αρβανίτη, ο Γιώργος Κατσαρός και ο Λάκης Λαζόπουλος.
Μαρινέλλα: 40 μέρες από το θάνατο της – Το μνημόσυνο
Η Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου, άφησε πίσω της μια κληρονομιά γεμάτη αγάπη, προσφορά και αξέχαστα τραγούδια. Το πνεύμα της συνεχίζει να ζει στις καρδιές όλων όσοι την γνώρισαν και την αγαπούσαν.
Πριν λίγες ημέρες τοποθετήθηκε και η πλάκα στον τάφο της τραγουδίστριας στο νεκροταφείο Κηφισιάς.
Ο θάνατος της Μαρινέλλας συνοδεύτηκε από πλήθος δημοσιευμάτων και αφιερωμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ, για το εξαιρετικό μουσικό έργο της, αλλά και τη ζωή της.
