Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ, τι ισχύει για τις λαϊκές αγορές
Δείτε πως θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Καθαρά Δευτέρα
Για τις τελευταίες αγορές ενόψει της Καθαράς Δευτέρας σπεύδουν οι καταναλωτές προκειμένου να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι.
Αναφορικά με τη λειτουργία των καταστημάτων την Καθαρά Δευτέρα, οι περισσότερες αλυσίδες σούπερ θα παραμείνουν κλειστές (Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Γαλαξίας, και Κρητικός), ωστόσο ορισμένα καταστήματα myMarket σε Αθήνα και σε επαρχία, θα λειτουργήσουν με ωράριο 08:00 έως τις 14:00 και τα Lidl με ωράριο από τις 07:45 έως τις 16:00.
Τα καταστήματα τύπου Shop & Go, και οι αλυσίδες OK! Markets και Bazaar θα λειτουργήσουν κανονικά και μάλιστα τα περισσότερα με διευρυμένο ωράριο.
Κανονικά ωστόσο, θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές ενώ ανοιχτοί – όπως κάθε χρόνο για την παραδοσιακή λαγάνα – θα είναι οι φούρνοι.
Επίσης, ανοιχτά θα παραμείνουν τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία, τα ζαχαροπλαστεία, τα περίπτερα, οι καφετέριες και οι ταβέρνες .
Η Βαρβάκειος Αγορά στην Αθήνα, αλλά και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη θα είναι ανοιχτά έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.
