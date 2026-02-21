Ανοιχτές οι λαϊκές αγορές ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας
Οι λαϊκές αγορές θα είναι ανοιχτές κανονικά ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, προσφέροντας στους καταναλωτές όλα τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι. Το επιβεβαιώνει η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) σε ανάρτησή της.
Εν όψει της Καθαράς Δευτέρας, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) σημειώνει επιπλέον τα εξής:
«Με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία και πραγματικά χαμηλές τιμές, οι λαϊκές αγορές παραμένουν η σταθερή επιλογή για το γιορτινό τραπέζι και την Καθαρά Δευτέρα.
Από νωρίς το πρωί, σε κάθε γειτονιά, οι πάγκοι των λαϊκών αγορών θα διαθέτουν, όπως πάντα, φρέσκα θαλασσινά, φρούτα και λαχανικά, χαλβάδες, ελιές, ταραμά, όσπρια και όλα τα παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα.
Σας περιμένουμε στις λαϊκές αγορές της γειτονιάς σας για τις αγορές της ημέρας, με φρεσκάδα, εξυπηρέτηση και τιμές που στηρίζουν κάθε οικογένεια».
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ την Καθαρά Δευτέρα
Η Καθαρά Δευτέρα αποτελεί για μεγάλο αριθμό ιδιωτικών επιχειρήσεων αργία.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων να μη λειτουργήσει.
Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά καταστήματα, με μοναδική εξαίρεση τους χώρους εστίασης και τους κινηματογράφους που λειτουργούν εντός των malls, αναμένεται να είναι κλειστά.
Καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών και λοιπής λιανικής δεν θα λειτουργήσουν, επίσης.
Αναφορικά με τα σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδες Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Γαλαξίας, Κρητικός και Μασούτης διατηρούν την αργία και δεν θα λειτουργήσουν.
Ωστόσο θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα:
- Lidl: Με ωράριο 07:45 – 16:00.
- ΜyMarket: Επιλεγμένα καταστήματα της αλυσίδας σε Αθήνα και περιφέρεια θα ανοίξουν από 08:00 έως 14:00.
Τα μικρότερα καταστήματα τύπου Shop & Go, καθώς και οι αλυσίδες OK! Markets και Bazaar, θα λειτουργήσουν κανονικά, συχνά με διευρυμένο ωράριο.
Τι θα είναι ανοιχτά την Καθαρά Δευτέρα
Ανοιχτά θα είναι την Καθαρά Δευτέρα:
- Οι φούρνοι,
- Τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία,
- Οι λαϊκές αγορές,
- Τα ζαχαροπλαστεία,
- Περίπτερα και μίνι μάρκετ,
- Καφετέριες, ταβέρνες και λοιπά καταστήματα εστίασης.
Πώς θα λειτουργήσουν Βαρβάκειος και Ρέντη την Καθαρά Δευτέρα
Η Βαρβάκειος Αγορά στην Αθήνα και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη θα λειτουργούν αδιάκοπα από το βράδυ της Κυριακής έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.
Οι επαγγελματίες συνιστούν αγορές νωρίς το πρωί, καθώς μετά τις 11:00 η κίνηση κορυφώνεται και η αναμονή αυξάνεται αισθητά.
