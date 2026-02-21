Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ την Καθαρά Δευτέρα
Καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών και λοιπής λιανικής δεν θα λειτουργήσουν την Καθαρά Δευτέρα.
Η Καθαρά Δευτέρα αποτελεί για μεγάλο αριθμό ιδιωτικών επιχειρήσεων αργία.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων να μη λειτουργήσει.
Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ
Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά καταστήματα, με μοναδική εξαίρεση τους χώρους εστίασης και τους κινηματογράφους που λειτουργούν εντός των malls, αναμένεται να είναι κλειστά.
Καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών και λοιπής λιανικής δεν θα λειτουργήσουν, επίσης.
Αναφορικά με τα σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδες Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Γαλαξίας, Κρητικός και Μασούτης διατηρούν την αργία και δεν θα λειτουργήσουν.
Ωστόσο θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα:
- Lidl: Με ωράριο 07:45 – 16:00.
- ΜyMarket: Επιλεγμένα καταστήματα της αλυσίδας σε Αθήνα και περιφέρεια θα ανοίξουν από 08:00 έως 14:00.
Τα μικρότερα καταστήματα τύπου Shop & Go, καθώς και οι αλυσίδες OK! Markets και Bazaar, θα λειτουργήσουν κανονικά, συχνά με διευρυμένο ωράριο.
Τι θα είναι ανοιχτά την Καθαρά Δευτέρα
Ανοιχτά θα είναι την Καθαρά Δευτέρα:
- Οι φούρνοι,
- Τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία,
- Οι λαϊκές αγορές,
- Τα ζαχαροπλαστεία,
- Περίπτερα και μίνι μάρκετ,
- Καφετέριες, ταβέρνες και λοιπά καταστήματα εστίασης.
Πώς θα λειτουργήσουν Βαρβάκειος και Ρέντη την Καθαρά Δευτέρα
Η Βαρβάκειος Αγορά στην Αθήνα και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη θα λειτουργούν αδιάκοπα από το βράδυ της Κυριακής έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.
Οι επαγγελματίες συνιστούν αγορές νωρίς το πρωί, καθώς μετά τις 11:00 η κίνηση κορυφώνεται και η αναμονή αυξάνεται αισθητά.
