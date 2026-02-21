newspaper
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Καθαρά Δευτέρα: Σε εξέλιξη η έξοδος του τριημέρου – Τα μέτρα της Τροχαίας
Ελλάδα 21 Φεβρουαρίου 2026, 08:10

Καθαρά Δευτέρα: Σε εξέλιξη η έξοδος του τριημέρου – Τα μέτρα της Τροχαίας

Τα έκτακτα μέτρα από την Τροχαία για την έξοδο των εκδρομέων - Από τις 08:00 έως τις 13:00 απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

Σύνταξη
Κορυφώνεται σήμερα, Σάββατο, η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στον Κηφισό στο ρεύμα προς Κόρινθο σε σχέση με το ρεύμα προς Λαμία, ενώ σημαντική διευκόλυνση για τους εκδρομείς είναι η ολοκλήρωση των εργασιών της Αττικής Οδού, δύο ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Με έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ του Κηφισού, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη εξυπηρετήθηκαν οι εκδρομείς που επέλεξαν την Πάτρα αλλά και την Ξάνθη.

Τα έκτακτα μέτρα της Τροχαίας εφαρμόζονται από χθες, Παρασκευή, στις 16:00 το απόγευμα για την ασφαλή μετακίνηση των ταξιδιωτών. Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή ώστε η μετακίνηση να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια.

Η αστυνομία προχωρά σε σαρωτικούς ελέγχους που αφορούν:

  • οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,
  • υπερβολική ταχύτητα,
  • χρήση κινητού κατά την οδήγηση,
  • μη χρήση ζώνης ή κράνους,
  • αντικανονικές προσπεράσεις και παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής,
  • αντικανονική κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης,
  • μεταφορά παιδιών χωρίς τα προβλεπόμενα μέσα συγκράτησης,
  • οδήγηση από άτομα χωρίς άδεια ικανότητας, και
  • κυκλοφορία οχημάτων χωρίς έγκαιρο τεχνικό έλεγχο ή με φθαρμένα ελαστικά.

Τα έκτακτα μέτρα εστιάζονται κυρίως σε σημεία του οδικού δικτύου όπου καταγράφονται συχνά τροχαία ατυχήματα, ενώ υπάρχουν αυξημένα μέτρα ελέγχου και σε εισόδους και εξόδους των πόλεων, αλλά και σε αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων και τρένων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συγκρότηση συνεργείων ελέγχων σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, με στόχο τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η υπερβολική ταχύτητα.

Κατά το τριήμερο θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων, όπως προβλέπεται για τις ημέρες αυξημένης κυκλοφορίας.

Καθαρά Δευτέρα: Σε εξέλιξη η έξοδος – Αυξημένη επιβατική κίνηση

Η πρώτη μεγάλη έξοδος της χρονιάς βρίσκεται σε εξέλιξη με την κίνηση να είναι ήδη αυξημένη σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στο ρεύμα προς Πειραιά και Κόρινθο παρατηρείται μεγαλύτερος όγκος οχημάτων σε σχέση με το ρεύμα προς Λαμία.

Στα ΚΤΕΛ Κηφισού, οι περισσότεροι εκδρομείς έχουν προορισμό την Πάτρα όπου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του καρναβαλιού. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, κάθε πέντε – δέκα λεπτά αναχωρούν δρομολόγια για τη μητρόπολη του καρναβαλιού, την Πάτρα, από τις 7:00 το πρωί ως τις 10:00 το βράδυ. Συνολικά αναμένονται 120 αναχωρήσεις με πληρότητα 100%.

Σύμφωνα με στοιχεία από την Ολυμπία Οδό, από τις 06:00 έως τις 18:00 της Παρασκευής, πέρασαν πάνω από 29.000 οχήματα, ενώ η κίνηση σε σχέση με πέρσι είναι μειωμένη κατά 12%.

Ανάλογη είναι η εικόνα από χθες και στα ΚΤΕΛ Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, όπου κατεγράφη αυξημένη επιβατική κίνηση από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής. Αρκετοί εκδρομείς είχαν προορισμό την Πάτρα και την Ξάνθη αλλά και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, είτε για διασκέδαση είτε για να επισκεφθούν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους.

