Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Καθαρά Δευτέρα: Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο – Ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»
20 Φεβρουαρίου 2026, 18:25

Καθαρά Δευτέρα: Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο – Ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας στις εθνικές οδούς - Μαζική έξοδος των Αθηναίων για τις Απόκριες και την Καθαρά Δευτέρα

Σύνταξη
Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής το πρώτο κύμα εξόδου των εκδρομέων για το τριήμερο της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας.

Η Τροχαία βρίσκεται επι ποδός εφαρμόζοντας ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για τη διευκόλυνση των εκδρομέων αλλά και για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

Έκτακτα μέτρα

Ήδη από τις 4 το απόγευμα σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών (άνω των 3,5 τόνων) στις εξόδους των εθνικών οδών. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1.00 μετά το μεσημέρι που αναμένεται να είναι και το διάστημα που θα κορυφωθεί η έξοδος από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις

Στην Αττική ήδη παρατηρείται αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού με μποτιλιάρισμα ανά τμήματα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχει και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών προς την εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κομουνδούρου στον Ασπρόπυργο.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό που ξεπερνούν τα 30λεπτά από Κάντζα έως Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία) και από Αγία Παρασκευή έως Μεταμόρφωση στην Περιφ. Υμηττού.

Το αδιαχώρητο στα ΚΤΕΛ

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων και από τα ΚΤΕΛ Κηφισού, με βασικό προορισμό την Πάτρα, όπου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του καρναβαλιού.

Από τις 5:30 το πρωί της Παρασκευής έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια, με αναχωρήσεις ανά 10 έως 15 λεπτά, ενώ σε ώρες αιχμής η συχνότητα φτάνει ακόμη και ανά 5 λεπτά. Μέχρι το μεσημέρι είχαν ήδη αναχωρήσει 40 πούλμαν, όλα με πληρότητα 100%.

Οι υπεύθυνοι του σταθμού εκτιμούν ότι έως το βράδυ θα έχουν αναχωρήσει συνολικά 170 πούλμαν με προορισμό την Πάτρα. Κάθε λεωφορείο μεταφέρει από 49 έως 51 επιβάτες, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι από 8.000 ταξιδιώτες –στην πλειονότητά τους φοιτητές– αναμένεται να φτάσουν στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν 80 δρομολόγια για Πάτρα, αντί των 18 που εκτελούνται σε καθημερινή βάση. Για σήμερα Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί 180 δρομολόγια. Για το Σάββατο προβλέπονται 120 δρομολόγια.

Τα μέτρα της Τροχαίας

Σύμφωνα με το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. ο σχεδιασμός της Τροχαίας για το τριήμερο περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

  • αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,
  • αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,
  • αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),
  • ανάπτυξη μέτρων και ειδικών δράσεων εντός των πόλεων, καθώς και σε σημεία, όπου λόγω εορταστικών εκδηλώσεων παρατηρείται αυξημένη κίνηση χρηστών του οδικού δικτύου,
  • έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και άμεσης επικοινωνίας με όλους τους συναρμόδιους Φορείς – Υπηρεσίες καθ’ όλο το 24ωρο, για την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση των όποιων προβλημάτων ανακύψουν και
  • ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Παράλληλα, μέσω του σχεδιασμού, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκρότηση συνεργείων ειδικών τροχονομικών ελέγχων, σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως:

  • οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,
  • υπερβολική ταχύτητα,
  • χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,
  • μη χρήση προστατευτικού κράνους – ζώνης ασφαλείας,
  • αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.,
  • μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα,
  • οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης,
  • οδήγηση για επίδειξη ικανότητας,
  • κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας,
  • φθαρμένα ελαστικά και
  • αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Όπως επισημαίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της Χώρας.

