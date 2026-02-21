Σε ρυθμούς Καθαράς Δευτέρας η έξοδος του τριημέρου – Οι δημοφιλείς προορισμοί

Σε ρυθμούς τριημέρου κινείται από νωρίς το πρωί η Αττική, καθώς χιλιάδες εκδρομείς εγκαταλείπουν την πόλη για να γιορτάσουν την Καθαρά Δευτέρα εκτός αστικού ιστού.

Τα λιμάνια έχουν μετατραπεί σε βασικούς κόμβους αναχώρησης, με βαλίτσες, σακίδια και οικογένειες να σχηματίζουν ουρές στα εκδοτήρια και στους καταπέλτες των πλοίων.

Η έξοδος κορυφώνεται σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, με τη ζήτηση για κοντινούς προορισμούς να καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη.

Το μεγαλύτερο βάρος σηκώνει το λιμάνι του Λιμάνι του Πειραιά, από όπου αναχωρούν τα περισσότερα δρομολόγια, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, που αποτελούν σταθερά δημοφιλή επιλογή για σύντομες αποδράσεις.

Τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες, καθώς πολλοί επέλεξαν την τελευταία στιγμή να εκμεταλλευτούν τον καλό καιρό και το τριήμερο.

Αυξημένα μέτρα

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, με ενισχυμένα μέτρα τάξης και ασφάλειας. Στελέχη του σώματος έχουν αναπτυχθεί στα βασικά λιμάνια της Αττικής, ρυθμίζοντας τη ροή επιβατών και οχημάτων και επιβλέποντας την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε η έξοδος να εξελιχθεί χωρίς προβλήματα.

Σύμφωνα με τα προγραμματισμένα δρομολόγια, από τον Πειραιά έχουν οριστεί για σήμερα έξι αναχωρήσεις πλοίων, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού συνολικά 25 δρομολόγια — 18 με συμβατικά πλοία και επτά με ταχύπλοα — καλύπτουν την αυξημένη ζήτηση των εκδρομέων.

Αυξημένη η επιβατική κίνηση

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση και χθες, Παρασκευή 20/12, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν έντονη κινητικότητα στα βασικά λιμάνια της Αττικής.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 11 απόπλοι, ενώ 9.883 επιβάτες αναχώρησαν για διάφορους νησιωτικούς προορισμούς.

Για τον Αργοσαρωνικό καταγράφηκαν 10 απόπλοι και 1.634 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ από τη Ραφήνα εκτελέστηκαν έξι απόπλοι με συνολικά 2.729 αναχωρήσεις επιβατών.

Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν πέντε αναχωρήσεις, με 605 επιβάτες να ταξιδεύουν προς τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

100% πληρότητα στην Πάτρα

Σε αποκριάτικους ρυθμούς κινείται η έξοδος των εκδρομέων από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ) και ΚΤΕΛ Κηφισού, και εφέτος οι πληρότητες για προορισμούς είναι αυξημένες, με την Πάτρα να αγγίζει το 100%, ειδικά για την Παρασκευή και Σάββατο, 20 και 21 Φεβρουαρίου.