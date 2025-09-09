Ο χαρταετός: Το συναρπαστικό μυθιστόρημα της Αθηνάς Κακούρη αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, η εφημερίδα το ΒΗΜΑ προσφέρει στους αναγνώστες του ένα από τα πιο συναρπαστικά ιστορικά μυθιστορήματα της Αθηνάς Κακούρη, τον «Χαρταετό».

Η αφήγηση μας μεταφέρει στην Αθήνα του 1871, μια πόλη που γιορτάζει τα 50 χρόνια από την Επανάσταση, υποδέχεται με δέος το σκήνωμα του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄, αλλά και δοκιμάζεται από την πολιτική ίντριγκα, τις φιλοδοξίες και την αχόρταγη δίψα για πλούτο και εξουσία. Μέσα στον ανεμοστρόβιλο των Λαυρεωτικών, ο «Χαρταετός» – το μεγάλο ασημένιο όραμα της εποχής – υψώνεται στον αττικό ουρανό, συμβολίζοντας μια κοινωνία που παρασύρεται ανάμεσα σε πατριωτικά ιδανικά και σκοτεινές επιδιώξεις.

Η συγγραφέας ζωντανεύει μια Αθήνα που μόλις διαμορφώνει την ταυτότητά της: ο Ιλισός παραμένει ποταμάκι, τα Πατήσια είναι ακόμη εξοχή, τα αμπέλια πνίγουν τους Αμπελοκήπους και ο Βράχος δεσπόζει ορατός από κάθε γωνιά. Στο καφενείο «Η Ωραία Ελλάς» πολιτικοί, ποιητές και δημοσιογράφοι φλογερά συζητούν την επικαιρότητα, ενώ στους Αέρηδες βρίσκουν καταφύγιο τα αδέσποτα αγόρια που ζουν πουλώντας εφημερίδες και γυαλίζοντας παπούτσια.

Με πλοκή γεμάτη ένταση και εικόνες ανεπανάληπτης ομορφιάς, η Κακούρη ξετυλίγει μια ιστορία ανθρώπων που παλεύουν, υποφέρουν ή εκμεταλλεύονται την κρίση – μια κρίση που δεν περιορίζεται στα Λαυρεωτικά, αλλά διατρέχει ολόκληρη την κοινωνία.

