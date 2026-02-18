Συγγρού: Έσπασε βόθρος – Γέμισε με λύματα ο δρόμος
Έντονη δυσοσμία στην περιοχή
Με προσοχή πρέπει να κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Συγγρού λόγω θραύσης αγωγού λυμάτων της ΕΥΔΑΠ.
Η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται από τις 11 το πρωί με δυσκολία στο ρεύμα της Συγγρού προς Πειραιά, στο ύψος της Χαροκόπου.
Στο σημείο έχει σπεύσει συνεργείο της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΥΔΑΠ για να αντιμετωπίσουν το συμβάν. Η δυσοσμία στην περιοχή από τις ακαθαρσίες είναι πολύ έντονη.
