Στα λευκά ντύθηκε η Νέα Υόρκη – Ίσως η ισχυρότερη χιονοθύελλα της τελευταίας δεκαετίας

Η χιονοθύελλα που πλήττει το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ ενδέχεται να καταγραφεί ως μία από τις ισχυρότερες που έχουν επηρεάσει τη Νέα Υόρκη τις τελευταίες δεκαετίες.

Ένας ταχέως εντεινόμενος κυκλώνας σαρώνει την περιοχή, φέρνοντας έντονες χιονοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και σοβαρές διαταραχές στις μετακινήσεις σε όλο το μήκος του διαδρόμου I-95.

Στη Νέα Υόρκη, η ένταση της χιονόπτωσης έφτασε τα 5 εκατοστά ανά ώρα, με 12 έως 18 εκατοστά να έχουν ήδη καταγραφεί πριν από τα μεσάνυχτα. Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επέβαλαν απαγόρευση μετακινήσεων, καθώς οι συνθήκες επιδεινώνονταν δραματικά μέσα στη νύχτα.

Για μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές όπως η Φιλαδέλφεια και η Βοστώνη, η καταιγίδα αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες χιονοπτώσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Τι συμβαίνει με το καιρικό σύστημα

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για φαινόμενο ταχείας εντατικοποίησης, γνωστό ως «βομβογένεση». Καθώς το σύστημα ενισχύεται πάνω από τον Ατλαντικό, απορροφά τεράστιες ποσότητες υγρασίας και συγκρούεται με τον ψυχρό ηπειρωτικό αέρα, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για πυκνή, επίμονη χιονόπτωση και ανέμους έντασης χιονοθύελλας.

BOMBOGENESIS… Has seemingly occurred or is about to! That’s a pressure drop of ~24 millibars in the past 14 hours!!! …And we’re not even close to done strengthening. pic.twitter.com/uiADltFneV — Tucker Antico (@tuckerweather) February 23, 2026

Εάν οι εκτιμήσεις επαληθευτούν, το συνολικό ύψος χιονιού στο Central Park ενδέχεται να κατατάξει το φαινόμενο ανάμεσα στις δέκα μεγαλύτερες χιονοθύελλες που έχουν καταγραφεί στην ιστορία της πόλης.

@patkiernan gave us a peek at how roads looked in Long Island City at around 8:45 p.m. Sunday night, just before a travel ban took effect in New York City at 9 p.m. pic.twitter.com/KTo1ZNbSjS — Spectrum News NY1 (@NY1) February 23, 2026

Γιατί αυτή η καταιγίδα είναι διαφορετική

Σε αντίθεση με τις «στεγνές» χιονοπτώσεις που παρατηρούνται συχνά τον Ιανουάριο, αυτή η καταιγίδα εκδηλώνεται με θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν. Το αποτέλεσμα είναι χιόνι πιο υγρό και σημαντικά βαρύτερο.

Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο για:

Πτώσεις δέντρων και ηλεκτροφόρων καλωδίων

Παρατεταμένες διακοπές ρεύματος

Πίεση και πιθανές ζημιές σε στέγες

Δυσκολότερες και πιο επικίνδυνες εργασίες αποχιονισμού

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, περισσότερα από 150.000 σπίτια και επιχειρήσεις στη βορειοανατολική και μεσοατλαντική ακτή έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση. Οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα, ενώ οι παράκτιες κοινότητες από το Νιου Τζέρσεϊ έως τη Μασαχουσέτη αντιμετωπίζουν και τον κίνδυνο πλημμυρών, καθώς τα νερά ωθούνται προς την ακτή.

🌀 A blizzard is visiting New York City right now 🥶 pic.twitter.com/xoAGwPUUHj — Alex ❎ (@AlexChecked) February 23, 2026

Ταξιδιωτικό χάος σε αέρα και έδαφος

Οι επιπτώσεις στις μετακινήσεις είναι εκτεταμένες και πιθανότατα θα διαρκέσουν και μετά το τέλος της χιονόπτωσης. Χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί στα μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Νέα Υόρκη, τη Φιλαδέλφεια και τη Βοστώνη, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προσφέρουν ευέλικτες αλλαγές εισιτηρίων.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας στη Νέα Υόρκη καλύπτει όλα τα μη απαραίτητα οχήματα στους δρόμους, τις εθνικές οδούς και τις γέφυρες της πόλης. Παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα ή ρυμούλκηση. Παράλληλα, η σιδηροδρομική κυκλοφορία κατά μήκος του διαδρόμου I-95 έχει περιοριστεί ή διακοπεί σε ορισμένα τμήματα.

Οι αρχές συστήνουν:

Έλεγχο της κατάστασης πτήσεων και δρομολογίων πριν από κάθε μετακίνηση

Παρακολούθηση των επίσημων ανακοινώσεων

Αποφυγή οδήγησης κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης

Αναβολή μη απαραίτητων ταξιδιών

Η ταλαιπωρία μιας καθυστέρησης είναι μικρή σε σύγκριση με τον κίνδυνο που εγκυμονεί η μετακίνηση υπό τέτοιες συνθήκες.

❄ A massive snowstorm in New York City has already started 🌨 pic.twitter.com/dKTJipKpKC — Alex ❎ (@AlexChecked) February 23, 2026

Η εικόνα στη Νέα Υόρκη

Μέχρι στιγμής, η Νέα Υόρκη έχει καταγράψει 12 έως 18 εκατοστά χιονιού, με την καταιγίδα να συνεχίζεται.

Αν το τελικό ύψος πλησιάσει τα 45–50 εκατοστά στο Central Park, η χιονοθύελλα θα συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες στην ιστορία της πόλης — αν και θα παραμείνει κάτω από το ρεκόρ των 69,8 εκατοστών που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2016.

Οι δημοτικές υπηρεσίες έχουν κινητοποιήσει εκχιονιστικά μηχανήματα, ομάδες έκτακτης ανάγκης και κέντρα θέρμανσης. Τα δημόσια σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ η κατάσταση έκτακτης ανάγκης παρατείνεται μέχρι να σταθεροποιηθούν οι συνθήκες.

Μια απροσδόκητη οικονομική διάσταση

Πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις, η καταιγίδα δημιουργεί και μια προσωρινή αγορά εργασίας. Το Τμήμα Καθαριότητας της Νέας Υόρκης έχει ξεκινήσει προσλήψεις έκτακτων εργαζομένων για τον καθαρισμό στάσεων λεωφορείων, διαβάσεων πεζών και πυροσβεστικών κρουνών.

Η αμοιβή ξεκινά από 19,14 δολάρια την ώρα και αυξάνεται σε 28,71 δολάρια μετά τις 40 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, να έχουν δικαίωμα εργασίας στις ΗΠΑ και να μπορούν να εκτελούν βαριά σωματική εργασία.

Η επόμενη ημέρα

Οι χιονοπτώσεις αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά, αν και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να επιμείνουν. Η διαδικασία αποκατάστασης θα είναι σταδιακή: εκχιονισμός, επαναφορά ηλεκτροδότησης, επανεκκίνηση αεροδρομίων και σιδηροδρομικών δικτύων.

Για τους ταξιδιώτες, η υπομονή θα είναι καθοριστική. Ακόμη και όταν ο ουρανός καθαρίσει, τα δίκτυα μεταφορών χρειάζονται χρόνο για να επιστρέψουν στην κανονικότητα. Για τους κατοίκους, η εμπειρία είναι γνώριμη: οι δρόμοι ανοίγουν, τα πεζοδρόμια καθαρίζονται και η ζωή επανέρχεται σταδιακά στους κανονικούς της ρυθμούς.

Μια καταιγίδα αυτής της κλίμακας δεν τελειώνει απότομα. Υποχωρεί αργά, αφήνοντας πίσω της διαταραχή αλλά και μια κοινότητα που γνωρίζει πώς να ανακάμπτει. Μέχρι τότε, το μήνυμα των αρχών παραμένει σαφές: μείνετε ασφαλείς, περιορίστε τις μετακινήσεις και αφήστε τον χρόνο και τις υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους.