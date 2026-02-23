Πάνοπλος ο Ολυμπιακός: Αυτή είναι η αποστολή για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν (pic)

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Λεβερκούζεν, το βράδυ της Τρίτης (24/2, 22:00), στη ρεβάνς του 0-2 στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τα playoff του Champions League.

Οι Πειραιώτες ταξιδεύουν σήμερα (23/2) για τη Γερμανία, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει στη διάθεσή του 24 ποδοσφαιριστές, που θα μπουν στο αεροπλάνο με τελικό προορισμό το Λεβερκούζεν.

Σε σχέση με το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 στο Καραϊσκάκη επέστρεψαν στην αποστολή οι Κλέιτον, Ροντινέι και Ντάνιελ Ποντένσε, με τον τελευταίο να είχε δηλωθεί να εκτίσει λόγω καρτών στο ματς με την ομάδα του Αγρινίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βάσκος τεχνικός θα πάρει μαζί του όλους τους παίκτες που έχει διαθέσιμους για το ματς με τις «ασπιρίνες», ενώ μαζί με την αποστολή θα ταξιδέψει και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι παρότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League τη φετινή χρονιά.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την αποστολή:

Η αποστολή του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν στην «Bay Arena»: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.