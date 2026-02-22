Ο Όλιβερ σφυρίζει στο Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Λεβερκούζεν, στη Γερμανία, στη ρεβάνς του 0-2 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για τα play offs του Champions League. Κάπως έτσι, η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν όλα τα ματς στην εν λόγω φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με τον Μάικλ Όλιβερ, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία elite, να είναι αυτός που θα διευθύνει το ματς στο Λεβερκούζεν.

Βοηθοί του θα είναι οι επίσης Άγγλοι Τζέιμς Μέινγουορινγκ και Στιούαρτ Μπερτ, ενώ Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Άντριου Μάντλεϊ και στο VAR θα βρίσκονται ο Ιταλός Μάρκο Ντι Μπέλο μαζί με τον Πολωνό, Τόμας Κβιατόφσκι.

Τα ματς που έχει σφυρίξει ο Όλιβερ με ελληνικές ομάδες

Ο Ολυμπιακός τον έχει βρει στον δρόμο του μια ακόμη φορά, στην ήττα από τη Μπεσίκτας με 4-1 στην Τουρκία, τη σεζόν 2016/17, στη φάση των «16» του Europa League.

Ο Όλιβερ έχει σφυρίξει επίσης, τη νίκη της ΑΕΚ επί της Τράμπζονσπορ με 2-0 στην Τουρκία το 2019 για τα προκριματικά του Europa League και το 2-2 του ΠΑΟΚ με την Άλκμααρ στην ίδια διοργάνωση.