Κυκλοφορούν την Παρασκευή τα εισιτήρια για το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Φάληρο με 2-0 από τη Λεβερκούζεν και θα τα δώσει όλα για όλα στη Γερμανία την ερχόμενη Τρίτη (24/2, 22:00), για τη μεγάλη ανατροπή και την πρόκριση στη φάση των «16» του UEFA Champions League.

Την Παρασκευή (20/2) θα βγουν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τη ρεβάνς των «ερυθρόλευκων» με τις «ασπιρίνες» στη Γερμανία, όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Δείτε τις τιμές και τον τρόπο διάθεσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Για το δεύτερο παιχνίδι της knockout φάση των play-offs του UEFA Champions League απέναντι στην Bayer 04 Leverkusen, που θα διεξαχθεί στο «Bay Arena» την Τρίτη 24/02/2026 στις 21:00 (τοπική ώρα), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω ίντερνετ (www.olympiacos.org) την Παρασκευή 20/02 από τις 11:00 έως την εξάντλησή τους.

Για την αγορά τους θα είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

*Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό εισιτηρίου διαρκείας που βρίσκεται στο κάτω μέρος του pdf αρχείου που έλαβαν κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, όπως φαίνεται παρακάτω.

*Μη κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας χρησιμοποιώντας την κάρτα φιλάθλου 2025/2026 (όσοι δεν την έχουν μπορούν να την προμηθευτούν από το www.olympiacossfp.gr).

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες και η ημερομηνία γέννησης.

Αρχικά δεν θα λάβετε εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς.

Σε δεύτερο χρόνο θα σας αποσταλούν ισάριθμα email αναλόγως των εισιτηρίων που αγοράσατε, τα οποία θα περιέχουν το εισιτήριο σε μορφή PDF.

Υπενθυμίζεται ότι ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων δεν γίνονται.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 33€ και 100€».