Ποιες είναι οι πιθανότητες που έχει ο Ολυμπιακός για ανατροπή κόντρα στη Λεβερκούζεν (pic)
Ποια είναι τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στο ζευγάρι Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν μετά την ολοκλήρωση του πρώτου αγώνα στο Καραϊσκάκη
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πρώτο ματς των play off του Champions League, ηττήθηκε με 2-0 και ψάχνει μια μεγάλη ανατροπή στη Γερμανία.
Η ρεβάνς που θα κρίνει και την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στη «Bay Arena» είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα και ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει με στόχο τη νίκη και να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Οι ερυθρόλευκοι μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα στο Καραϊσκάκη με τη Λεβερκούζεν είναι σε δύσκολη θέση ενόψει της ρεβάνς στη Γερμανία, με το στατιστικό μοντέλο του «Football Meets Data» να αποτυπώνει τις πιθανότητες που έχει ο Ολυμπιακός για να ανατρέψει ακόμη μια φορά το σκορ και να περάσει.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η Λεβερκούζεν συγκεντρώνει 61% για νίκη στη δεύτερη αναμέτρηση, έναντι 21% των Πειραιωτών, ενώ η ισοπαλία τοποθετείται στο 18%. Αξίζει να σημειωθεί πως σχετικά με την πρόκριση, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συγκεντρώνει μόλις 3% πιθανότητες να περάσει εκείνη στην επόμενη φάση του Champions League.
Από την πλευρά τους, οι «ασπιρίνες» έχουν 97%, τη δεύτερη κορυφαία επίδοση μετά τη Νιούκαστλ, η οποία χθες το βράδυ επικράτησε με 6-1 μέσα στην έδρα της Καραμπάγκ.
Δείτε τις πιθανότητες που έχει ο Ολυμπιακός και όλες οι ομάδες των play off:
📊 To make 🔵 UCL Round of 16:
~100% 🏴 Newcastle Utd [📈+9%]
97% 🇩🇪 Leverkusen [📈+28%]
96% 🇫🇷 PSG [📈+8%]
90% 🇪🇸 Real Madrid [📈+24%]
87% 🇩🇪 Dortmund [📈+30%]
86% 🇹🇷 Galatasaray [📈+55%]
74% 🇪🇸 Atlético Madrid [📈+6%]
58% 🇳🇴 Bodø/Glimt [📈+43%]
—
42% 🇮🇹 Inter [📉-43%]
26% 🇧🇪…
— Football Meets Data (@fmeetsdata) February 18, 2026
