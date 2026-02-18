Μια φάση που προς στιγμήν «πάγωσε» το «Γ. Καραϊσκάκης», σημειώθηκε στο 34′ της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα πλέι οφ του Champions League.

Συγκεριμένα Λορέντσο Πιρόλα και Παναγιώτης Ρέτσος σε μια διεκδίκηση της μπάλας στον αέρα χτύπησαν με τα κεφάλια τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αμφότεροι και να δεχθούν τις πρώτες βοήθειες. Ο Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός μάτωσε αρκετά, άλλαξε φανέλα, αλλά συνεχίζει κανονικά στο ματς.

Ο Ιταλός στόπερ μάτωσε επίσης, στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος ξανά, του άλλαξαν επίδεσμο, αλλά το πήρε πάνω του και συνεχίζει επίσης κανονικά στο ματς. Και οι δυο τους είναι καλά πλέον.

Τρίτος τραυματισμός για τον Πιρόλα στη σειρά, είχε τραυματιστεί ξανά με τη Λεβερκούζεν στο ματς της League Phase, με τη διαφορά ότι τότε βγήκε αναγκαστική αλλαγή.

Δείτε τη φάση με Πιρόλα και Ρέτσο: