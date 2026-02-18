Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με Ζέλσον (vid)
Ο Πορτογάλος έκανε εκπληκτικό σουτ αλλά ο γκολκίπερ της Λεβερκούζεν έκανε δύσκολη απόκρουση
Ο Ολυμπιακός έφτασε μιαν «ανάσα» το γκολ κόντρα στην Λεβερκούζεν, με τον Ζέλσον Μαρτίνς ν’ απειλεί την γερμανική εστία στο 25’.
Ο εξτρέμ των πειραιωτών έκανε φανταστικό σουτ αλλά ο τερματοφύλακας της Λεβερκούζεν, Μπλάσιτς έκανε εξαιρετική επέμβαση, διώχνοντας την μπάλα κόρνερ.
Δείτε την φάση:
