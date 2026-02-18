Ολυμπιακός: Η φανταστική η ατμόσφαιρα με τη Λεβερκούζεν και το εντυπωσιακό κορεό! (pics+vid)

Ολυμπιακός: Ώρα Ευρώπης, ώρα Champions League! Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων για τα νοκ-άουτ play offs του της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το φαληρικό γήπεδο προφανώς είναι κατάμεστο, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε προ ολίγων ωρών sold out για τα εισιτήρια της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ξανά τον 12ο παίκτη στο πλάι της, με τον φίλαθλο κόσμο της ελληνικής ομάδας να έχει κατακλύσει το γήπεδο και να έχει δημιουργήσει μία υπέροχη ατμόσφαιρα. Με φωνή, συνθήματα, παλμό. Από νωρίς. Με ένα κορεό που μόνο στο «Γ. Καραϊσκάκης» βλέπει κάποιος: «Φανέλα δοξασμένη μόνο εσύ φοράς», αναφέρει το κορεό των οργανωμένων οπαδών του πειραϊκού συλλόγου.

Η στήριξη του κόσμου είναι ξανά συγκινητική και όλοι ελπίζουν ότι θα είναι αρκετή για να ωθήσει τον Ολυμπιακό σε ένα μεγάλο αποτέλεσμα, εν όψει της ρεβάνς της Γερμανίας την επόμενη Τρίτη (24/2, 22:00), με στόχο την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.