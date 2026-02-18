Λεβερκούζεν: Η 11άδα των Γερμανών κόντρα στον Ολυμπιακό
Η ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί η Λεβερκούζεν, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό για τα playoffs του Champions League.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 22:00, στο «Καραϊσκάκης» την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης για τη φάση των playoffs στο φετινό Champions League. Πριν από λίγο έγινε γνωστή η 11άδα της Γερμανικής ομάδας.
Συγκεκριμένα ο Κάσπερ Χιούλμαντ παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 3-4-3 και συγκεκριμένα: Τον Μπλάσβιτς κάτω από τα δοκάρια, τους Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα τριάδα στα στόπερ, τους Βάθκεθ, Γκριμάλντο στα άκρα και τους Παλάσιος, Γκαρθία στον άξονα, πίσω από τους Μάσα, Πόκου και Σικ.
Η ενδεκάδα της Λεβερκούζεν: Μπλάσβιχ, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα – Βάθσκεθ, Παλάσιος, Γκαρσία, Γκριμάλντο – Μάσα, Σικ, Ποκού.
Στον πάγκο οι Όμλιν, Λομπ, Μπαντέ, Φερνάντες, Χόφμαν, Τίλμαν, Τεριέ, Άρθουρ, Κέρμαν, Ταπέ, Κοφανέ και Κούλμπρεθ, ενώ δεν υπολογίζονται οι Φλέκεν, Μπεν Σεγκίρ και Τέλα.
The lads on the pitch this evening! 💫🖤❤️ #OLYB04 pic.twitter.com/8ZHesr748Q
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) February 18, 2026
