Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Λεβερκούζεν (pic)
Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο σπουδαίο ματς με την Λεβερκούζεν, για τα πλέι-οφ του Champions League.
- Τέλος για το Ελληνικό Πρόγραμμα της Deutsche Welle το 2027
- Ιταλία: Ένας 52χρονος άνδρας φαγώθηκε από τα τρία πεινασμένα πίτμπουλ του
- Εκταφή 150 σορών στην Καβάλα - Δεν ολοκληρώθηκε η αποσύνθεσή τους λόγω Covid 19
- 200 της Καισαριανής: «Τραγουδούσαν πριν την εκτέλεση» – Τι λένε μάρτυρες και συγγενείς εκτελεσθέντων
Ο Ολυμπιακός φοράει το ευρωπαϊκό του κοστούμι και υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για την ενδιάμεση φάση του Champions League.
Στην αναμέτρηση με τη γερμανική ομάδα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει με εκπλήξεις τον Ολυμπιακό, με τον Βάσκο να βάζει στην αρχική 11άδα τόσο τον Ταρέμι όσο και τον Ελ Κααμπί, ενώ φανέλα βασικού παίρνουν επίσης μεταξύ άλλων οι Μουζακίτης και Ποντένσε, ενώ ο Ροντινέι ξεκινάει ως μπακ και δίπλα στον Ρέτσο θα είναι τελικά ο Πιρόλα.
Αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε και Μουζακίτης θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Ποντένσε και Ζέλσον στα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής και τους Ταρέμι – Ελ Κααμπί στην επίθεση.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν! / Our line-up for today’s match against Bayer 04 Leverkusen! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYB04 #UCL pic.twitter.com/o6Zwdsbbfs
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 18, 2026
Συνοπτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Ποντένσε, Ζέλσον, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Κοστίνια, Κλέιτον, Τσικίνιο, Μπρούνο.
- Φανταστικός Τζολάκης, κρατάει ανέπαφη την εστία του (vid)
- Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με Ζέλσον (vid)
- Εξαιρετική απόκρουση του Τζολάκη (vid)
- Ολυμπιακός: Η φανταστική η ατμόσφαιρα με τη Λεβερκούζεν και το εντυπωσιακό κορεό! (pics+vid)
- Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71: Εύκολα στους «4» και με ντεμπούτο του Χέιζ-Ντέιβις οι «πράσινοι» (vids)
- LIVE: Γουλβς – Άρσεναλ
- LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης
- LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις