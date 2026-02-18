Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Λεβερκούζεν (pic)

Ο Ολυμπιακός φοράει το ευρωπαϊκό του κοστούμι και υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για την ενδιάμεση φάση του Champions League.

Στην αναμέτρηση με τη γερμανική ομάδα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει με εκπλήξεις τον Ολυμπιακό, με τον Βάσκο να βάζει στην αρχική 11άδα τόσο τον Ταρέμι όσο και τον Ελ Κααμπί, ενώ φανέλα βασικού παίρνουν επίσης μεταξύ άλλων οι Μουζακίτης και Ποντένσε, ενώ ο Ροντινέι ξεκινάει ως μπακ και δίπλα στον Ρέτσο θα είναι τελικά ο Πιρόλα.

Αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε και Μουζακίτης θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Ποντένσε και Ζέλσον στα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής και τους Ταρέμι – Ελ Κααμπί στην επίθεση.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν! / Our line-up for today’s match against Bayer 04 Leverkusen! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYB04 #UCL pic.twitter.com/o6Zwdsbbfs — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 18, 2026

Συνοπτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Ποντένσε, Ζέλσον, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Κοστίνια, Κλέιτον, Τσικίνιο, Μπρούνο.