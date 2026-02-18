Σπουδαίο ματς στο Καραϊσκάκη: Για το πρώτο βήμα κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός

Επιστροφή στα… αστέρια, καθώς ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη «μάχη» απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν (22:00), στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα πλέι οφ του Champions League, με φόντο την πρόκριση στις «16» καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Οι Ερυθρόλευκοι, έχοντας ως… παρακαταθήκη νίκη τους με 2-0 στη League Phase, θέλουν να πάρουν ένα παρόμοιο αποτέλεσμα και να κάνουν ένα σημαντικό βήμα ώστε να εξασφαλίσουν πως θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και τις επόμενες μέρες.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, ψάχνοντας την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα την οποία θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο του «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ για το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

«Το κλειδί της επιτυχίας το έχουν οι παίκτες, αυτοί παίζουν και το έκαναν την ίδια φορά. Τελείως διαφορετικό παιχνίδι, θέλουμε την ίδια ένταση, επιθυμία, θέληση και να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, θέλουμε τα πράγματα να πάνε το ίδιο καλά με την προηγούμενη φορά, να είμαστε εύστοχοι και ο αντίπαλος όχι τόσο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βάσκος στη συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Από την άλλη πλευρά, οι Γερμανοί φαίνεται να βρίσκονται σε αρκετά καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα, έχοντας πάρει κάποια αποτελέσματα που τους έχουν φτιάξει την ψυχολογία και τους έχουν δώσει ώθηση ενόψει της αναμέτρησης επί ελληνικού εδάφους.

Ο Κάσπερ Χιούλμαντ θα έχει στη διάθεσή του 23 ποδοσφαιριστές, για πρώτη φορά, αφού δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Εκτός παραμένει ο τερματοφύλακας, Φλέκεν, ενώ δεν υπολογίζονται και οι Μπεν Σεγκίρ, Τέλα, με τον Πάτρικ Σικ να αναμένεται να πάρει θέση στο αρχικό σχήμα.

«Γνωρίζουμε την ατμόσφαιρα. Δεν τα πήγαμε καλά την πρώτη φορά, οπότε φυσικά πρέπει να τα πάμε καλύτερα. Από την αρχή κιόλας. Νομίζω ότι μάθαμε πολλά», τόνισε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του Δανός τεχνικός των «ασπιρινών».