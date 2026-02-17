Ολυμπιακός: Η τελευταία προπόνηση ενόψει Λεβερκούζεν και το νέο λουκ του Ελ Κααμπί (vids)
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την Τρίτη (17/2) την προετοιμασία του για το μεγάλο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν στο «Καραϊσκάκη», μία μέρα μετά.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Λεβερκούζεν στην πρώτη αναμέτρηση των playoffs του Champions League, την Τετάρτη (18/2, 22.00) και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.
Οι ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση το απόγευμα της Τρίτης (17/2) ενόψει της αναμέτρησης με τις ασπιρίνες τις οποίες έχουν αντιμετωπίσει και στη διαδικασία της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Νωρίτερα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μαζί με τον Κοστίνια για την μεγάλη αναμέτρηση και δήλωσαν άκρως ανυπόμονοι για τη σέντρα του παιχνιδιού. Την παράσταση στην τελευταία προπόνηση έκλεψε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί που έκανε την εμφάνισή του με ξυρισμένο κεφάλι, άκρως ανανεωμένος για την μεγάλη «μάχη».
Δείτε βίντεο από την τελευταία προπόνηση που έκανε ο Ολυμπιακός
