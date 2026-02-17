Μεντιλίμπαρ ενόψει Λεβερκούζεν: «Να είμαστε εύστοχοι στις ευκαιρίες μας»

Αντίστροφα για το αυριανό εντός έδρας παιχνίδι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (18/2, 22:00) για την ενδιάμεση φάση του Champions League μετράει ο Ολυμπιακός, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τονίζει στη συνέντευξη Τύπου ότι είναι πολύ σημαντικό οι παίκτες του να είναι εύστοχοι στις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουν.

«Να είμαστε εύστοχοι στις ευκαιρίες μας και οι άλλοι να μην είναι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βάσκος, με τον έμπειρο τεχνικό να αναφέρει ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεσή του και έτοιμοι να αγωνιστούν. «Είναι όλοι διαθέσιμοι, όλοι είναι έτοιμοι να παίξουν. Όλοι είναι εδώ, θέλουν να παίξουν. Το πλάνο θα το δείτε αύριο».

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

Η Λεβερκούζεν εδώ και έξι παιχνίδια δεν έχει χάσει. Η τελευταία φορά που έχασε ήταν στο Καραϊσκάκη. Έχετε το κλειδί για να το ξανακάνετε;

«Το κλειδί της επιτυχίας το έχουν οι παίκτες που βγαίνουν και παίζουν, και κερδίζουν. όπως το έκαναν και την προηγούμενη φορά. Τα παιχνίδια δεν είναι ποτέ τα ίδια. Θέλουμε την ίδια ένταση, θέληση και πρόθεση. Να είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι Θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θέλουμε να πάνε τα πράγματα το ίδιο καλά όπως πήγαν και τις προάλλες με τη Λεβερκούζεν. Θέλει και λίγη τύχη, ώστε να είμαστε εύστοχοι στις ευκαιρίες μας και οι άλλοι να μην είναι».

Πόσο σοφότερο σάς έκανε το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν στις 20 Ιανουαρίου σε σχέση με το αυριανό; Κι αν έχετε μάθει περισσότερο τις αδυναμίες της και τα δυνατά της σημεία.

«Ό,τι γνωρίζουμε εμείς για εκείνους, γνωρίζουν κι εκείνοι για εμάς. Οπότε…»

Χθες στον Ρέντη έγινε μία συνάντηση με τον πρόεδρο. Είναι μία αφορμή για να γυρίσει το χαρτί;

«Μου κάνει μεγάλη εντύπωση πώς γνωρίζετε όλες τις λεπτομέρειες μίας συζήτησης που έγινε ιδιαιτέρως. Δεν μου αρέσει αυτό. Δεν μου αρέσει που γνωρίζετε όλες τις λεπτομέρειες μίας μεταξύ μας προσπάθειας να μιλήσουμε. Δεν υπάρχει κάτι να διορθώσουμε. Συζητάμε μεταξύ μας».

Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι έτοιμος να αγωνιστεί ακόμη και βασικός;

«Είναι όλοι διαθέσιμοι, όλοι είναι έτοιμοι να παίξουν. Όλοι είναι εδώ, θέλουν να παίξουν. Το πλάνο θα το δείτε αύριο».

Η ομάδα έκανε ένα φανταστικό finish στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές του Τσάμπιονς Λιγκ. Ποιες είναι οι προσδοκίες της ομάδας σας ενόψει της συνέχειας;

«Μέχρι στιγμής αυτό που νιώθω είναι ότι έχουμε κάνει ενα καλό Τσάμπιονς Λιγκ και ξεπεράσαμε τις προσδοκίες μας. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην 18η θέση σε 36 ομάδες και μπροστά από ομάδες με μεγαλύτερο μπάτζετ. Είμαι ευχαριστημένος. Από ‘δω και πέρα, μιας και θα παίξουμε με τον ίδιο αντίπαλο της Λιγκ Φέις, ελπίζω να κάνουμε το ίδιο καλά που κάναμε και πριν από ένα μήνα.

Η Λεβερκούζεν παίζει σε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, είναι σε καλή κατάσταση και θέλουμε να κάνουμε το ίδιο καλά τη δουλειά μας όπως το κάναμε τη προηγούμενη φορά. Το ότι κερδίσαμε πριν από ένα μήνα δεν σημαίνει ότι θα ξανακερδίσουμε ή θα χάσουμε. Είναι διαφορετικό παιχνίδι. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε, αλλά κι εκείνοι θα θέλουν θετικό αποτέλεσμα».

Πριν από κάθε παιχνίδι ακούς το όνομά σου από την εξέδρα. Τί θες να πεις στον κόσμο;

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν το κάνω για να τραγουδάει ο κόσμος το όνομά μου. Το κάνω σε όλα τα γήπεδα. Είναι μία μανία που έχω. Πολλές φορές μπορεί να δίνω την εντύπωση ότι το κάνω για να αποθεωθώ, αλλά δεν το κάνω για αυτό. Όπως και να ‘χει τους ευχαριστώ».

Μήπως το κλειδί είναι το κομμάτι της ευστοχίας επειδή στα τελευταία δύο ματς δεν σκοράρατε; Κι επίσης, στο οργανωτικό κομμάτι σκέφτεστε κάτι διαφορετικό;

«Είναι πολύ σημαντική η ευστοχία στα παιχνίδια. Εχουμε δει παιχνίδια που οι αντίπαλοι έχουν μικρότερη κατοχή και σκοράρουν με μία ευκαιρία, ενώ εμείς με περισσότερες ευκαιρίες δεν τα καταφέρνουμε. Ετσι είναι το ποδόσφαιρο. Για αυτό η ευστοχία είναι σημαντικός παράγοντας. Εμείς θέλουμε απέναντι στη Λεβερκούζεν να είμαστε το ίδιο εύστοχοι στις ευκαιρίες που θα μας παρουσιαστούν, έτσι ώστε να έχουμε την ηρεμία και την ασφάλεια για να είμαστε μέσα στο ματς έως το τέλος», κατέληξε ο Μεντιλίμπαρ.