Κοστίνια: «Να παίξουμε καλά και να πάρουμε τη νίκη – Όλοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό»

Την Τετάρτη (18/2, 22;00) Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην πρώτη αναμέτρηση των playoffs του Champions League, με τον Κοστίνια να μιλάει στη συνέντευξη Τύπου για την μεγάλη αναμέτρηση.

Ο Πορτογάλος μπακ αναφέρθηκε στη δυσκολία του παιχνιδιού και τόνισε πως όλοι που βρίσκονται στην ομάδα θέλουν πάντα να τη βοηθούν, ενώ αποθέωσε και τον κόσμο του Ολυμπιακού. Επίσης τόνισε ότι στόχος είναι ξεκάθαρα η νίκη επί των Γερμανών και αυτή θα έρθει αν οι Πειραιώτες παίξουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κοστίνια:

Για το αν αυτό το ματς είναι μια ευκαιρία για επανεκκίνηση: «Όλα τα παιχνίδια είναι ευκαιρίες για να κάνουμε καλές εμφανίσεις και να πάρουμε καλά αποτελέσματα, προσπαθούμε για το καλύτερο κάθε φορά. Έχουμε επιθυμία να γυρίσουμε στα θετικά αποτελέσματα, θέλουμε να παίξουμε πολύ καλά και στη συνέχεια να πάρουμε τη νίκη, το θέλουμε πάρα πολύ».

Για το αν είναι κίνητρο ο κόσμος που θα γεμίσει το Γεώργιος Καραϊσκάκης: «Πάντα για εμάς είναι πολύ σημαντική η στήριξη του κόσμου, τους χρειαζόμαστε κάθε φορά δίπλα μας, είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και μας δίνουν δύναμη».

Για το αν αισθάνεται πιο άνετα, από τη στιγμή που έχει αντιμετωπίσει ξανά τη Λεβερκούζεν: «Γνωρίζουμε καλά τη δυσκολία του αγώνα, είναι μια μεγάλη ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές, είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς, θα το προσεγγίσουμε με τον ίδιο τρόπο, έχουμε θέληση για τη νίκη και επιθυμία για καλή εμφάνιση. Η προσέγγιση είναι η ίδια, παίζουμε πάντοτε καλά στο γήπεδό μας για να πάρουμε τη νίκη».

Για το αν ο κόσμος δίνει ώθηση για καλύτερη απόδοση: «Όλοι νιώθουμε διαφορά όταν ο κόσμος είναι στο πλευρό μας, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές μέσα στον αγώνα, η παρουσία του κόσμου και η στήριξη μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ καλύτερα».

Για το αν είναι εύκολη η προσαρμογή στον Ολυμπιακό από τη Ρίο Άβε, απ’ όπου ήρθαν δύο νέοι ποδοσφαιριστές και είχε προέλθει και ο ίδιος: «Τους βοηθάω και εγώ, γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα, πραγματικά είμαι ένας άνθρωπος που μπορώ να τους βοηθήσω πολύ. Όσο πιο γρήγορα προσαρμοστούν, θα βοηθήσουν πολύ την ομάδα γιατί είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Εύχομαι αυτό να συμβεί γρήγορα, αλλά δεν είμαι ο μοναδικός που τους βοηθάω σε αυτό».

Για το αν οι ποδοσφαιριστές αντιμετωπίζουν διαφορετικά τα ματς σε κάθε διοργάνωση: «Όλα τα παιχνίδια τα προετοιμάζουμε το ίδιο, θέλουμε να παίζουμε καλά και να τα κερδίζουμε. Ίσως αλλάζει η νοοτροπία γιατί καμιά φορά η κάθε διοργάνωση σε αναγκάζει να δώσεις ακόμη περισσότερα, ειδικά απέναντι σε τόσο μεγάλες ομάδες. Είναι όνειρο του καθενός να παίξουμε κόντρα σε τέτοιους αντιπάλους, αλλά εμείς θέλουμε να τα κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια».

Τι αντίκτυπο είχε στους παίκτες η ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη: «Η θέση μας είναι ότι ο καθένας από την πλευρά μας να δείξει τον καλύτερό του εαυτό, θέλουμε να ξεχάσουμε όσα έγιναν. Όλοι είμαστε εδώ να βοηθήσουμε την ομάδα, το θέλουμε πολύ και να αρχίσουμε πλέον να παίρνουμε θετικά αποτελέσματα», κατέληξε ο Κοστίνια.