Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Δεν ήταν η πρώτη φορά, δεν θα είναι σίγουρα ούτε η τελευταία που ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στον Ρέντη για να τα πει με την ομάδα. Από την πρώτη στιγμή που πήρε στα χέρια του την διοίκηση του Ολυμπιακού, το μακρινό πια 2010 έως και σήμερα, ακολουθεί την ίδια τακτική. Είναι πάντα μπροστά. Είναι πάντα αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη στα δύσκολα. Και κάπως έτσι ήταν και σήμερα δίπλα στην ομάδα για να μιλήσει σε ένα διάστημα που τα αποτελέσματα δεν είναι καλά αλλά ακόμη υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά, ποιότητα, ικανότητα και κυρίως πίστη για αντεπίθεση και ανατροπή.

Τα όσα είπε ο ισχυρός άνδρας της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, ήρεμος, ενωτικός, ηγετικός, στα αποδυτήρια στον Ρέντη δείχνουν και γιατί ακριβώς αυτός ο σύλλογος δεν συμβιβάζεται ποτέ, γιατί μετράει τόσες μεγάλες επιτυχίες στην εποχή Μαρινάκη.

Όταν ο ιδιοκτήτης της ομάδας είναι και ο πιο παθιασμένος οπαδός της, όταν όλοι βλέπουν «καταστροφή», όπως στις αρχές του Φεβρουαρίου 2024 αυτός βλέπει «μάχη μέχρις εσχάτων» και στο τέλος της σεζόν σηκώνει το Κόνφερενς Λιγκ τότε καταλαβαίνεις γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα και γιατί ανήκει και λειτουργεί σε επίπεδα ευρωπαϊκής ελίτ.

Και αν για τον Μαρινάκη είναι δεδομένη η «μάχη» έως το τέλος για την επιτυχία το ευχάριστο στον Ολυμπιακό είναι πως το πείσμα όλων στην ομάδα είναι μεγάλο. Πριν βρεθεί άλλωστε στον Ρέντη ο Βαγγέλης Μαρινάκης, στην προπόνηση της Κυριακής είχε γίνει μια ανοικτή κουβέντα Μεντιλίμπαρ – παικτών με το συμπέρασμα να είναι το ίδιο. Δουλειά και πίστη για αλλαγή.

Με τον Παναγιώτη Ρέτσο να αποδεικνύει πως ο αρχηγός πρέπει να είναι μπροστάρης παντού, και στο χορτάρι όπου κάνει μια μυθική χρονιά φέτος, και στα αποδυτήρια. Τα λόγια του μετά την ομιλία Μαρινάκη δείχνουν τον δρόμο για τον Ολυμπιακό, η υπόσχεση για άμεσα αποτελέσματα αλλά και η ατάκα για όσους κάνουν κριτική στην ομάδα χωρίς να ξέρουν ποδόσφαιρο.

Ο Ολυμπιακός που καλείται να δει την μεγάλη πρόκληση με την Λεβερκούζεν για το εισιτήριο στους 16 του Τσάμπιονς Λιγκ και συνάμα να βρει τον δρόμο για το απαραίτητο 5Χ5 στο πρωτάθλημα έως το φινάλε της κανονικής περιόδου που θα του εξασφαλίσει μια ισχυρή είσοδο στα πλέι οφ που θα κρίνουν τον τίτλο.