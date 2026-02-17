Football Meets Data: Αυτές είναι οι πιθανότητες πρόκρισης που έχει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Λεβερκούζεν
Ο Ολυμπιακός δίνει ένα σπουδαίο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη την Τετάρτη (18/2, 22:00) κόντρα στη Λεβερκούζεν και ο υπερυπολογιστής του «Football Meets Data» δίνει τις προβλέψεις του για το ζευγάρι.
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Μπάγερν Λεβερκούζεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης (22:00, MEGA) στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs του Champions League, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα στις 24 Φεβρουαρίου.
Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν ξανά τους Γερμανούς, αυτή τη φορά στα play offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, περίπου έναν μήνα μετά τον θρίαμβο τους με 2-0, στο Φάληρο στην προτελευταία αγωνιστική της League Phase.
Το Football Meets Data ανέλυσε τις πιθανότητες των ερυθρόλευκων να βρεθούν στους 16 της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, αλλά και τις πιθανότητες για κάθε ματς μεμονωμένα, με τον Ολυμπιακό να έχει 31.2% πιθανότητες να περάσει της «ασπιρίνες» και να βρεθεί στην επόμενη φάση, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή. Αυτό σημαίνει ότι η Λεβερκούζεν έχει 68,8% να βρεθεί στους «16».
Από εκεί και πέρα, στο πρώτο ματς, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (18/2, 22:00), τα ποσοστά δείχνουν απόλυτη ισορροπία, αφού ο Ολυμπιακός συγκεντρώνει 36% πιθανότητες νίκης, η ισοπαλία βρίσκεται στο 26%, ενώ η Λεβερκούζεν στο 38%. Αντίθετα, στη ρεβάνς της επόμενης Τρίτης (24/2, 22:00) στη Γερμανία, η Λεβερκούζεν εμφανίζεται ως ισχυρό φαβορί με 61% πιθανότητες επικράτησης, η ισοπαλία υπολογίζεται στο 21%, ενώ οι πιθανότητες νίκης του Ολυμπιακού περιορίζονται στο 18%.
Ωστόσο, δίνονται και οι πιθανότητες για τους επόμενους γύρους. Ο Ολυμπιακός έχει 3.1% πιθανότητες να βρεθεί στα προημιτελικά του Champions League, 0.6% στα ημιτελικά και 0.2% στον τελικό της Ουγγαρίας.
Δείτε τις πιθανότητες που έχει ο Ολυμπιακός:
Οι πιθανότητες πρόκρισης είναι:
Ολυμπιακός 31,2%
Λεβερκούζεν 68,8%
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (18/2)
Νίκη Ολυμπιακού 36%
Νίκη Λεβερκούζεν 38%
Ισοπαλία 26%
Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός (24/2)
Νίκη Ολυμπιακού 18%
Νίκη Λεβερκούζεν 61%
Ισοπαλία 21%
Αξίζει να σημειωθεί πως αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να προκριθεί στους 16 της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, θα αντιμετωπίσει είτε την Μπάγερν, είτε την Άρσεναλ.
