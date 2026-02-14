Παίκτης της Λεβερκούζεν αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (vid)

Το βράδυ της Τετάρτης (18/2, 22:00), ο Ολυμπιακός ρίχνεται ξανά στη μάχη του Champions League, υποδεχόμενος στο Καραϊσκάκη την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα πλέι-οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, λίγες εβδομάδες αφότου την είχε νικήσει με 2-0 στην προτελευταία αγωνιστική της League Phase.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του θα προσπαθήσουν να κάνουν το πρώτο βήμα για μια ακόμη σπουδαία ευρωπαϊκή πρόκριση, ώστε να βρεθούν στις «16» καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και ενόψει του σπουδαίου αυτού αγώνα, η ισπανική AS φιλοξένησε δηλώσεις του Ισπανού χαφ των «ασπιρίνων», Αλέις Γκαρσία.

Ο 28χρονος Καταλανός μέσος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό και τον πρώην προπονητή του, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον οποίο συνυπήρξε στην Εϊμπάρ προ πενταετίας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι ένας σπουδαίος προπονητής και άνθρωπος. Παράλληλα, ο Γκαρσία σημείωσε πως οφείλει πολλά στον Βάσκο τεχνικό, ο οποίος τον έβγαλε από μια πολύ δύσκολη περίοδο στην καριέρα του.

«Μαθαίνεις κάτι διαφορετικό από κάθε προπονητή. Ο καθένας έχει το δικό του όραμα, το δικό του στυλ παιχνιδιού. Παίξαμε επίσης εναντίον τους στη League Phase του Champions League. Μίλησα μαζί του και χάρηκα που τον είδα. Απ’ έξω φαίνεται πως του αρέσει να »τα χώνει», αλλά είναι πολύ καλός άνθρωπος. Ήταν επίσης ένας από τους προπονητές που με βοήθησαν να ξαναβρώ τον δρόμο μου. Με πήρε από μια δύσκολη κατάσταση και με έφερε στην πρώτη κατηγορία. Εκτός από σπουδαίος προπονητής, είναι και καλός άνθρωπος. Θα ξανασυναντηθούμε…», ανέφερε για τον «Μέντι» ο Γκαρσία.