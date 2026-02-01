Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό
Η Μπάγερ Λεβερκούζεν επικράτησε με 3-1 της Άιντραχτ και συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Ποια ματς έχουν οι «ασπιρίνες» μέχρι τον Ολυμπιακό και τι γίνεται με τον τραυματισμό του Μαρκ Φλέκεν.
- Προβλήματα στη Μεσσηνία από την ισχυρή κακοκαιρία - Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι
- Πάγωσαν οι καταρράκτες του Νιαγάρα στην καναδική πλευρά
- Προσοχή: Ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών τιμολογίων στις επιχειρήσεις
- Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη - Πώς η AI αλλάζει καθολικά την εμπειρία του τουρισμού
Η Μπάγερ Λεβερκούζεν συνεχίζει την ανοδική της πορεία το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς πέρασε και από την έδρα της Άιντραχτ Φρανφούρτης, επικρατώντας με 3-1 σε ματς για την 20η αγωνιστική της Bundesliga.
H ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ είναι ιδιαιτέρως ανεβασμένη το τελευταίο χρονικό διάστημα και μετά την ήττα με 2-0 στο Καραϊσκάκη από τον Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Από τότε οι «ασπιρίνες» μετράνε τρεις συνεχόμενες νίκες, έχοντας επικρατήσει των Βέρντερ Βρέμης (1-0), Βιγιαρεάλ (3-0) και της Άιντραχτ (3-1). Η κληρωτίδα έφερε τους Πειραιώτες και πάλι απέναντι από τους Γερμανούς με τις δύο ομάδες να ανταμώνουν ξανά για την ενδιάμεση φάση, αυτή των playoffs του Champions League.
Η Μπάγερ Λεβερκούζεν αντιμετωπίζει ακόμα πρόβλημα με τον βασικό της τερματοφύλακα, τον Μαρκ Φλέκεν, ο οποίος σύμφωνα με το γερμανικό Sky, αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση τον ερχόμενο Μάρτιο. Φυσικά αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, ο Ολλανδός τερματοφύλακας θα χάσει τα ματς με τους Πειραιώτες, με το πρώτο να είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 22:00 ώρα Ελλάδας.
Όσον αφορά τη ρεβάνς, αυτή θα γίνει την Τρίτη 24 του μηνός στην «Bay Arena», επίσης στις 22:00 ώρα Ελλάδας. Η Λεβερκούζεν μέχρι τον Ολυμπιακό έχει 3 κρίσιμες αναμετρήσεις, δύο για το πρωτάθλημα και μία για το Κύπελλο Γερμανίας, ενώ ενδιάμεσα στα δύο ματς υπάρχει ακόμα ένα ματς για την Bundesliga.
Στις 3/2 οι «ασπιρίνες» υποδέχονται την Ζανκτ Πάουλι για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας, ενώ ακολουθούν στις 7/2 η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Γκλάντμπαχ και στις 14/2 φιλοξενεί και πάλι την Ζανκτ Πάουλι, αυτή τη φορά για την Bundesliga.
Έπειτα στις 18/2 ταξιδεύει στον Πειραιά για το πρώτο ματς των playoffs του Champions League, απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ στις 21/2 φιλοξενείται εκτός έδρας από την Ουνιόν Βερολίνου για το γερμανικό πρωτάθλημα, πριν υποδεχθεί και πάλι τους «ερυθρόλευκους» για την δεύτερη μάχη.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν
3/2 Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι (Κύπελλο Γερμανίας)
7/2 Γκλάντμπαχ – Λεβερκούζεν (Bundesliga)
14/2 Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι (Bundesliga)
18/2 Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (Champions League)
21/2 Ουνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν (Bundesliga)
24/2 Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός (Champions League)
- Στην Τούμπα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για να τιμήσει τη μνήμη των επτά φίλων του ΠΑΟΚ (vid)
- Εσπασε το «στοιχειωμένο» ρεκόρ του Κώστα Κεντέρη που κρατούσε 27 χρόνια
- Οι Γουόριορς κάνουν «all in» για να πάρουν τον Αντετοκούνμπο!
- Αποκλεισμός για τη Χάποελ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισραήλ – Τι είπε ο Ιτούδης για την κρίση στην ομάδα του
- Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό
- Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού
- «Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης είναι εδώ…» – Συγκλονίζει η μητέρα του Άλκη Καμπανού (pic)
- Ο Σιόβας αποχαιρέτησε με ένα μήνυμα το επαγγελματικό ποδόσφαιρο (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις