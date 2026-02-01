Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν συνεχίζει την ανοδική της πορεία το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς πέρασε και από την έδρα της Άιντραχτ Φρανφούρτης, επικρατώντας με 3-1 σε ματς για την 20η αγωνιστική της Bundesliga.

H ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ είναι ιδιαιτέρως ανεβασμένη το τελευταίο χρονικό διάστημα και μετά την ήττα με 2-0 στο Καραϊσκάκη από τον Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Από τότε οι «ασπιρίνες» μετράνε τρεις συνεχόμενες νίκες, έχοντας επικρατήσει των Βέρντερ Βρέμης (1-0), Βιγιαρεάλ (3-0) και της Άιντραχτ (3-1). Η κληρωτίδα έφερε τους Πειραιώτες και πάλι απέναντι από τους Γερμανούς με τις δύο ομάδες να ανταμώνουν ξανά για την ενδιάμεση φάση, αυτή των playoffs του Champions League.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν αντιμετωπίζει ακόμα πρόβλημα με τον βασικό της τερματοφύλακα, τον Μαρκ Φλέκεν, ο οποίος σύμφωνα με το γερμανικό Sky, αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση τον ερχόμενο Μάρτιο. Φυσικά αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, ο Ολλανδός τερματοφύλακας θα χάσει τα ματς με τους Πειραιώτες, με το πρώτο να είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Όσον αφορά τη ρεβάνς, αυτή θα γίνει την Τρίτη 24 του μηνός στην «Bay Arena», επίσης στις 22:00 ώρα Ελλάδας. Η Λεβερκούζεν μέχρι τον Ολυμπιακό έχει 3 κρίσιμες αναμετρήσεις, δύο για το πρωτάθλημα και μία για το Κύπελλο Γερμανίας, ενώ ενδιάμεσα στα δύο ματς υπάρχει ακόμα ένα ματς για την Bundesliga.

Στις 3/2 οι «ασπιρίνες» υποδέχονται την Ζανκτ Πάουλι για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας, ενώ ακολουθούν στις 7/2 η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Γκλάντμπαχ και στις 14/2 φιλοξενεί και πάλι την Ζανκτ Πάουλι, αυτή τη φορά για την Bundesliga.

Έπειτα στις 18/2 ταξιδεύει στον Πειραιά για το πρώτο ματς των playoffs του Champions League, απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ στις 21/2 φιλοξενείται εκτός έδρας από την Ουνιόν Βερολίνου για το γερμανικό πρωτάθλημα, πριν υποδεχθεί και πάλι τους «ερυθρόλευκους» για την δεύτερη μάχη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν

3/2 Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι (Κύπελλο Γερμανίας)

7/2 Γκλάντμπαχ – Λεβερκούζεν (Bundesliga)

14/2 Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι (Bundesliga)

18/2 Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (Champions League)

21/2 Ουνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν (Bundesliga)

24/2 Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός (Champions League)