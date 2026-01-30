sports betsson
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων για τα πλέι οφ του Champions League
Ποδόσφαιρο 30 Ιανουαρίου 2026, 18:01

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων για τα πλέι οφ του Champions League

Οι μέρες και οι ώρες των δύο αναμετρήσεων Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα πλέι οφ του Champions League.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1) ο Ολυμπιακός κληρώθηκε για τα στα νοκ-άουτ των πλέι οφ του Champions League, με τη Μπαγερ Λεβερκούζεν, την οποία είχε αντιμετωπίσει πρόσφατα στο Καραϊσκάκη για τη League Phase και την είχε κερδίσει με 2-0.

Λίγο αργότερα η UEFA έκανε γνωστές τις ακριβείς ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων ανάμεσα στις δύο ομάδες, με έπαθλο μία θέση ανάμεσα στους «16» καλύτερους συλλόγους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης», την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 22:00 ώρα Ελλάδας. Όσον αφορά τη ρεβάνς, αυτή θα γίνει την Τρίτη 24 του μηνός στην «Bay Arena», επίσης στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Η σχετική ανάρτηση με τις ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν:

Macro
S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

Business
Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Αθλητική Ροή
Τένις 30.01.26

Australian Open: Μετά από δύο μυθικούς ημιτελικούς, Τζόκοβιτς και Αλκαράθ κοντράρονται σε έναν ιστορικό τελικό (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ λύγισε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ σε έναν ιστορικό ημιτελικό που κράτησε 5,5 ώρες και θα αντιμετωπίσει στον μεγάλο τελικό του Australian Open τον μύθο Νόβακ Τζόκοβιτς που ακολούθως νίκησε σε 4 ώρες τον Γιανίκ Σίνερ και επίσης έγραψε Ιστορία!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Επί κοντώ 30.01.26

Με νέα κοντάρια για υψηλότερες «κορυφές» ο Εμμανουήλ Καραλής

Τα κοντάρια μήκους 5.20 μ. και 5.25 μ., μεγαλύτερου, δηλαδή, από αυτό που αγωνιζόταν ο Καραλής στους προηγούμενους αγώνες, σημάδι ότι οι απαιτήσεις του για την τρέχουσα σεζόν είναι ακόμα μεγαλύτερες.

Σύνταξη
Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)
Champions League 30.01.26

Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)

Μετά τη League Phase του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα βρεθεί ξανά στον δρόμο του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά για τα play offs, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την είσοδό τους στους «16».

Σύνταξη
Με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός στα play offs του Champions League!
Αναλυτικά τα ζευγάρια 30.01.26

Με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός στα play offs του Champions League!

Τη Λεβερκούζεν θα βρει ξανά στον δρόμο του ο Ολυμπιακός, στα play offs του Champions League, με φόντο την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Πότε θα γίνουν τα ματς

Σύνταξη
«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά
On Field 29.01.26

«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «κατάπιαν» και στο Άμστερνταμ αμέτρητα χιλιόμετρα, με την ιστοσελίδα της UEFA να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο συγκεκριμένο γεγονός

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια
Champions League 29.01.26

Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια

Μια ακόμη μεγαλειώδης βραδιά στην ιστορία του, μια ακόμη επική πρόκριση για τον Ολυμπιακό στο Champions League και ένα ακόμη... μάθημα σε όσους αρέσκονται στην πρόωρη κριτική και τις βιαστικές κρίσεις.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Βαγγέλης Παυλίδης: Η απίθανη εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ – Τι έκανε ο Έλληνας επιθετικός στο «έπος» της Λισαβόνας (vid)
Champions League 29.01.26

Η απίθανη εμφάνιση του Παυλίδη κόντρα στη Ρεάλ - Τι έκανε ο Έλληνας επιθετικός στο «έπος» της Λισαβόνας (vids)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν εκ των πρωταγωνιστών της Μπενφίκα στην επική νίκη της κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, που την έστειλε στην 24άδα του Champions League.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιτεθεί στα εργασιακά δικαιώματα, στην υγεία και την ασφάλεια
ΣΥΡΙΖΑ 30.01.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιτεθεί στα εργασιακά δικαιώματα, στην υγεία και την ασφάλεια

«Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία υγείας και ασφάλειας της εργασίας», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Σύνταξη
Australian Open: Μετά από δύο μυθικούς ημιτελικούς, Τζόκοβιτς και Αλκαράθ κοντράρονται σε έναν ιστορικό τελικό (vids)
Τένις 30.01.26

Australian Open: Μετά από δύο μυθικούς ημιτελικούς, Τζόκοβιτς και Αλκαράθ κοντράρονται σε έναν ιστορικό τελικό (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ λύγισε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ σε έναν ιστορικό ημιτελικό που κράτησε 5,5 ώρες και θα αντιμετωπίσει στον μεγάλο τελικό του Australian Open τον μύθο Νόβακ Τζόκοβιτς που ακολούθως νίκησε σε 4 ώρες τον Γιανίκ Σίνερ και επίσης έγραψε Ιστορία!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Νότια Αφρική απελαύνει τον κορυφαίο διπλωμάτη του Ισραήλ – Και το Τελ Αβίβ πληρώνει με το ίδιο νόμισμα
Διπλωματικός πόλεμος 30.01.26

Η Νότια Αφρική απελαύνει τον κορυφαίο διπλωμάτη του Ισραήλ – Και το Τελ Αβίβ πληρώνει με το ίδιο νόμισμα

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι τεταμένες από τότε που η Νότια Αφρική κατέθεσε αγωγή για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα

Σύνταξη
Με νέα κοντάρια για υψηλότερες «κορυφές» ο Εμμανουήλ Καραλής
Επί κοντώ 30.01.26

Με νέα κοντάρια για υψηλότερες «κορυφές» ο Εμμανουήλ Καραλής

Τα κοντάρια μήκους 5.20 μ. και 5.25 μ., μεγαλύτερου, δηλαδή, από αυτό που αγωνιζόταν ο Καραλής στους προηγούμενους αγώνες, σημάδι ότι οι απαιτήσεις του για την τρέχουσα σεζόν είναι ακόμα μεγαλύτερες.

Σύνταξη
ΣτΕ: Και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες θα εκδίδονται ή ανανεώνονται τα διαβατήρια – Η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοσή τους
Ελλάδα 30.01.26

ΣτΕ: Και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες θα εκδίδονται ή ανανεώνονται τα διαβατήρια – Η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοσή τους

Πολίτης προσέφυγε στο ΣτΕ, ζητώντας να ανασταλεί η απόφαση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία είχε αρνηθεί να του ανανεώσει το διαβατήριο επειδή είχε παλαιού τύπου ταυτότητα - Και δικαιώθηκε

Σύνταξη
Ντον Λέμον: Συνελήφθη από πράκτορες στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε διαμαρτυρία κατά της ICE – «Κάλυπτα τη συγκέντρωση»
Κόσμος 30.01.26

Ντον Λέμον: Συνελήφθη από πράκτορες στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε διαμαρτυρία κατά της ICE – «Κάλυπτα τη συγκέντρωση»

«Η Πρώτη Τροπολογία υπάρχει για να προστατεύει τους δημοσιογράφους, των οποίων ο ρόλος είναι να ρίχνουν φως στην αλήθεια και να ζητούν λογοδοσία από όσους βρίσκονται στην εξουσία», αναφέρεται στην ανακοίνωση των συνηγόρων του Ντον Λέμον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα
Διπλωματία 30.01.26

Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα

Στην Γαλλία τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν πως «η προτεραιότητα δεν περιορίζεται στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά στη λήψη επιλογών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις, χωρίς προσφυγή σε εντυπωσιασμούς»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης
«Δεν θα ξεχαστεί» 30.01.26

Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα το γεγονός ότι οι μελέτες πυροπροστασίας για την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου φέρουν την υπογραφή του σημερινού υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σύνταξη
Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις

Κώστας Τασούλας και Λουκάς Παπαδήμος προέβησαν σε επισκόπηση και αξιολόγηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης διεθνώς και ειδικότερα της Ευρώπης και αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα

Σύνταξη
«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη
Διπλωματικός πονοκέφαλος 30.01.26

«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη

Η πληθώρα των αλαζονικών δηλώσεων, των επιθέσεων και των θεωριών συνωμοσίας αναγκάζει τους απεσταλμένους να αναζητούν το μήνυμα μέσα στην παραφροσύνη του Τραμπ

Σύνταξη
Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες
Κόσμος 30.01.26

Το Ιράν είναι έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες

Απαντώντας στις απειλές των ΗΠΑ για στρατιωτική δράση, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν διεμήνυσε εκ νέου πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη είτε για διαπραγματεύσεις είτε για πόλεμο

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα
Social Europe 30.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα

Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα υπόσχονται τα εργαλεία μεταγραφής συνομιλιών με τεχνητή νοημοσύνη και εντάσσονται στην εργασιακή ρουτίνα. Ωστόσο, γίνονται φορείς έκθεσης προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές
Ματωμένη «ανάπτυξη» 30.01.26

Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές

Τα εργατικά ατυχήματα είναι το σκοτεινό πρόσωπο του τρόπου που αντιμετωπίστηκε η οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
