Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων για τα πλέι οφ του Champions League

Το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1) ο Ολυμπιακός κληρώθηκε για τα στα νοκ-άουτ των πλέι οφ του Champions League, με τη Μπαγερ Λεβερκούζεν, την οποία είχε αντιμετωπίσει πρόσφατα στο Καραϊσκάκη για τη League Phase και την είχε κερδίσει με 2-0.

Λίγο αργότερα η UEFA έκανε γνωστές τις ακριβείς ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων ανάμεσα στις δύο ομάδες, με έπαθλο μία θέση ανάμεσα στους «16» καλύτερους συλλόγους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης», την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 22:00 ώρα Ελλάδας. Όσον αφορά τη ρεβάνς, αυτή θα γίνει την Τρίτη 24 του μηνός στην «Bay Arena», επίσης στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Η σχετική ανάρτηση με τις ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν: