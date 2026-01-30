Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων για τα πλέι οφ του Champions League
Οι μέρες και οι ώρες των δύο αναμετρήσεων Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα πλέι οφ του Champions League.
- Ντον Λέμον: Συνελήφθη από πράκτορες στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε διαμαρτυρία κατά της ICE – «Κάλυπτα τη συγκέντρωση»
- Ζευγάρι με ακριβά γούστα - Τσέπωναν... Rolex, Omega, χρυσές λίρες και μανικετόκουμπα
- Δεκάδες νεκρά πρόβατα στον Αλφειό ποταμό - Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια
- Η SpaceX σε διαπραγματεύσεις για συγχώνευση με την Τesla και άλλες εταιρείες του Μασκ
Το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1) ο Ολυμπιακός κληρώθηκε για τα στα νοκ-άουτ των πλέι οφ του Champions League, με τη Μπαγερ Λεβερκούζεν, την οποία είχε αντιμετωπίσει πρόσφατα στο Καραϊσκάκη για τη League Phase και την είχε κερδίσει με 2-0.
Λίγο αργότερα η UEFA έκανε γνωστές τις ακριβείς ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων ανάμεσα στις δύο ομάδες, με έπαθλο μία θέση ανάμεσα στους «16» καλύτερους συλλόγους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Συγκεκριμένα, το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης», την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 22:00 ώρα Ελλάδας. Όσον αφορά τη ρεβάνς, αυτή θα γίνει την Τρίτη 24 του μηνός στην «Bay Arena», επίσης στις 22:00 ώρα Ελλάδας.
Η σχετική ανάρτηση με τις ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν:
- Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων για τα πλέι οφ του Champions League
- Australian Open: Μετά από δύο μυθικούς ημιτελικούς, Τζόκοβιτς και Αλκαράθ κοντράρονται σε έναν ιστορικό τελικό (vids)
- Ο Λανουά κατάφερε τον Μακέλι να έρθει ξανά στην Ελλάδα
- Με νέα κοντάρια για υψηλότερες «κορυφές» ο Εμμανουήλ Καραλής
- Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Αστέρας – Ολυμπιακός
- Ενισχύει την ακαδημία του ο Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον 17χρονο επιθετικό, Γκάμπριελ Κοντράσι
- Μπενίτεθ: «Συμπαγής, σκληροτράχηλη ομάδα η Πλζεν»
- Έπος: Η Λεβερκούζεν έκανε ανάρτηση με… GTA για την κλήρωση με τον Ολυμπιακό – «Ah sh*t here we go again» (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις