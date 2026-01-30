sports betsson
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)
Champions League 30 Ιανουαρίου 2026, 14:12

Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)

Μετά τη League Phase του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα βρεθεί ξανά στον δρόμο του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά για τα play offs, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την είσοδό τους στους «16».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Πριν περίπου δέκα μέρες Ολυμπιακός και Μπάγερ Λεβερκούζεν διασταύρωναν τα… ξίφη τους στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν 2-0 διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες τους για πρόκριση στα playoffs.

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «εξαργύρωσε» εκείνο το αποτέλεσμα στον Πειραιά και μία εβδομάδα αργότερα πήγε στο Άμστερνταμ όπου νίκησε με 2-1 τον Άγιαξ εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του στον ενδιάμεσο γύρο. Η κληρωτίδα είχε… κέφια και έφερε ξανά τους Γερμανούς στον δρόμο του Ολυμπιακού. Αυτή τη φορά για μια θέση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ας θυμηθούμε όμως ποιες είναι οι «ασπιρίνες» φέτος.

Η περίεργη σεζόν της Λεβερκούζεν

Το ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περιόδου ήταν απρόσμενο για τη Λεβερκούζεν. Η ομάδα βρέθηκε σε μια μεταβατική περίοδο έχοντας αποχαιρετήσει τον Τσάμπι Αλόνσο και δίνοντας τα «κλειδιά» στον Έρικ Τεν Χαγκ. Ο Ολλανδός όμως δεν μπόρεσε να παρουσιάσει κάτι που να… βλέπεται με αποτέλεσμα να απολυθεί ύστερα από τρία μόλις ματς και απολογισμό μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα.

YouTube thumbnail

Στη συνέχεια ανέλαβε ο Κάσπερ Γιούλμαντ, ο οποίος κατάφερε να βελτιώσει την εικόνα του συλλόγου και να τη διατηρήσει σε τροχιά… Ευρώπης στην Bundesliga. Το τελευταίο διάστημα μετρά τρεις ήττες σε πέντε ματς (η μία από τον Ολυμπιακό), όντας στην 6η θέση του πρωταθλήματος, ενώ τερμάτισε 16η στο Champions League.

Η πρώτη μάχη στον Πειραιά

Στις 20 Ιανουαρίου ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τη Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» επικρατώντας με 2-0. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο αφού σκόραραν μόλις στο 2ο λεπτό της συνάντησης με τον Κοστίνια, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μέχντι Ταρέμι έγραψε το 2-0.

Στο δεύτερο μέρος, οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διαχειρίστηκαν το προβάδισμα που είχαν χτίσει από το πρώτο 45λεπτο, με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση όντας ο παίκτης του αγώνα με τις αποκρούσεις του, όταν χρειάστηκε.

Τότε οι «ασπιρίνες» είχαν παραταχθεί σε σχηματισμό 3-4-2-1 με τον Μπλάσβιτς κάτω από τα δοκάρια, τους Κουάνσα, Άντριχ και Μπαντέ στα στόπερ, τους Γκριμάλντο και Βάθκεθ ως φουλ μπακ, ενώ στον άξονα βρέθηκαν οι Αλέις Γκαρθία και Εζέκιελ Φερνάντες. Μπροστά τους ήταν οι Μάζα και Ποκού, με τον Κοφανέ στην κορυφή. Παράλληλα ως αλλαγή πέρασαν στον αγώνα οι Τίλμαν, Αρτούρ, Σικ και Κούλμπριτ, ενώ εκτός λόγω τραυματισμού ήταν οι Ταπσόμπα, Τέλα, Παλάσιος, Φλέκεν και Μπεν Σεγκίρ.

Η απουσία αστεριού και η τακτική προσέγγιση

Η Λεβερκούζεν αγωνίζεται πλέον χωρίς τον ηγέτη της, Φλόριαν Βιρτς, ο οποίος παραχωρήθηκε στη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2025 έναντι ποσού ρεκόρ. Αυτό έχει αλλάξει τον τρόπο δημιουργίας της ομάδας, δίνοντας περισσότερες ευθύνες σε παίκτες όπως ο Μάλικ Τίλμαν (νέα μεταγραφή από την PSV) και ο νεαρός Ιμπραχίμ Μάζα.

Ο Άλεξ Γκριμάλντο παραμένει η κύρια πηγή κινδύνου, όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις φέτος, ενώ ο Πάτρικ Σικ ηγείται της επίθεσης στο πρωτάθλημα, με τον Κριστιάν Κοφανέ να είναι ένα από τα ανερχόμενα αστέρια. Γενικά, οι Γερμανοί βασίζονται στο σύνολο και δεν έχουν κάποιον παίκτη που να ξεχωρίζει πραγματικά.

YouTube thumbnail

Τέλος, όσον αφορά το αγωνιστικό στυλ, παίζει συνήθως σε διάταξη 3-4-2-1, με την οποία παρατάχθηκε και στο «Γ. Καραϊσκάκης», διατηρεί υψηλά ποσοστά κατοχής και ακρίβειας στις πάσες, πιέζει ψηλά και χρησιμοποιεί πολύ τα άκρα με τους φουλ μπακ της. Επιπλέον, έχει δείξει ευάλωτη στις αντεπιθέσεις, τρανταχτό παράδειγμα το γκολ του Ταρέμι για το 2-0 στο Φάληρο και έχει δείξει σε ουκ ολίγες περιπτώσεις πως είναι αναποτελεσματική στο επιθετικό μισό όσον αφορά την τελική εκτέλεση.

World
