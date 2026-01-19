Ο κομβικός ρόλος του Ζέλσον στην μεγάλη «μάχη» με την Λεβερκούζεν

Ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν ο παίκτης που μίλησε στην συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν και ο τεχνικός της ομάδας του λιμανιού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιμένει από τον ακραίο επιθετικό των πειραιωτών να… μιλήσει και στο χορτάρι κόντρα στην γερμανική ομάδα.

Οι προσδοκίες του Μέντι είναι μεγάλες και δικαιολογημένες βεβαίως κι αρκεί μια μόνο ματιά στα παιχνίδια που έχουν δώσει οι πρωταθλητές Ελλάδας στην League Phase του Champions League για να διακρίνει κάποιος ότι ο Ζέλσον είναι στην πρώτη γραμμή διακριθέντων.

Κι όχι μόνο στην πρώτη γραμμή, καθώς για παράδειγμα στα παιχνίδια με Αϊντχόφεν και Καϊράτ ήταν μες διαφορά ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού, πετυχαίνοντας γκολ και στις δύο αναμετρήσεις.

Θυμίζουμε πως ο Ζέλσον δεν είχε αγωνιστεί στην πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» στην διοργάνωση κόντρα στην Πάφο (0-0) και ίσως τα πράγματα να ήταν πολύ διαφορετικά αν ο Πορτογάλος είχε καταφέρει ν’ αγωνιστεί.

Είναι λογικό λοιπόν ο Μεντιλίμπαρ να ποντάρει πολλά πάνω στον Ζέλσον και στον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη, θεωρώντας πως ο 30χρονος ακραίος επιθετικός της ομάδας του λιμανιού μπορεί να κρατά το «κλειδί» της νίκης για τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Ο Ζέλσον είναι αυτός που μπορεί με την εκρηκτικότητά του, με την ατομική ενέργεια, με την απρόβλεπτη κίνηση, να κάνει την διαφορά και ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει από τον Πορτογάλο ν’ αναλάβει ηγετικό ρόλο στο δημιουργικό σκέλος του παιχνιδιού.

Ο 30χρονος άσος της ομάδας του λιμανιού αναμένεται να είναι καθοριστικός στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το ζητούμενο για τους πειραιώτες είναι να βρει ο Ζέλσον τους «διαδρόμους» για να χτυπήσει την άμυνα της Μπάγερ από τα άκρα.

Η μπάλα πρέπει να περάσει πολλές φορές στην πλευρά του Πορτογάλου, οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να εκμεταλλευτούν τα στοιχεία που δίνει ο Ζέλσον κι αυτό ακριβώς θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ στην αυριανή αναμέτρηση.

Ο Ζέλσον δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου έτοιμος για να βοηθήσει την ομάδα του να πάρει τη νίκη στον αυριανό αγώνα, επισημαίνοντας μάλιστα κάτι που έχει μεγάλη σημασία.

Ο Ζέλσον αναφέρθηκε στην πίεση που υπάρχει για τους παίκτες του Ολυμπιακού, καθώς ο αγώνας με την Λεβερκούζεν έχει χαρακτήρα «τελικού», αλλά έσπευσε να προσθέσει πως αυτή η πίεση μπορεί να δώσει έξτρα κίνητρο στους «ερυθρόλευκους».

Κι εδώ θα πρέπει να σταθεί κάποιος και στον ρόλο που θα παίξει η έδρα στην αυριανή αναμέτρηση, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να δίνουν ώθηση στους παίκτες της ομάδας τους για την κατάκτηση της νίκης.

Αν οι πειραιώτες πάρουν τους τρεις πόντους απέναντι στην γερμανική ομάδα, τότε θα φτάσουν τους οκτώ βαθμούς στην διοργάνωση και θα τα δώσουν όλα (έχοντας φυσικά πολλές πιθανότητες) για πρόκριση στον εκτός έδρας αγώνα με τον Άγιαξ, στην τελευταία αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.