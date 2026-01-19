sports betsson
Ο κομβικός ρόλος του Ζέλσον στην μεγάλη «μάχη» με την Λεβερκούζεν
On Field 19 Ιανουαρίου 2026 | 18:00

Ο εξτρέμ των «ερυθρόλευκων» θα έχει ηγετικό ρόλο κόντρα στην Λεβερκούζεν, όπως είχε και στα παιχνίδια με Αϊντχόφεν και Καϊράτ στο φετινό champions league

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Vita.gr
Spotlight

Ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν ο παίκτης που μίλησε στην συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν και ο τεχνικός της ομάδας του λιμανιού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιμένει από τον ακραίο επιθετικό των πειραιωτών να… μιλήσει και στο χορτάρι κόντρα στην γερμανική ομάδα.

Οι προσδοκίες του Μέντι είναι μεγάλες και δικαιολογημένες βεβαίως κι αρκεί μια μόνο ματιά στα παιχνίδια που έχουν δώσει οι πρωταθλητές Ελλάδας στην League Phase του Champions League για να διακρίνει κάποιος ότι ο Ζέλσον είναι στην πρώτη γραμμή διακριθέντων.

Κι όχι μόνο στην πρώτη γραμμή, καθώς για παράδειγμα στα παιχνίδια με Αϊντχόφεν και Καϊράτ ήταν μες διαφορά ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού, πετυχαίνοντας γκολ και στις δύο αναμετρήσεις.

Θυμίζουμε πως ο Ζέλσον δεν είχε αγωνιστεί στην πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» στην διοργάνωση κόντρα στην Πάφο (0-0) και ίσως τα πράγματα να ήταν πολύ διαφορετικά αν ο Πορτογάλος είχε καταφέρει ν’ αγωνιστεί.

Είναι λογικό λοιπόν ο Μεντιλίμπαρ να ποντάρει πολλά πάνω στον Ζέλσον και στον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη, θεωρώντας πως ο 30χρονος ακραίος επιθετικός της ομάδας του λιμανιού μπορεί να κρατά το «κλειδί» της νίκης για τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Ο Ζέλσον είναι αυτός που μπορεί με την εκρηκτικότητά του, με την ατομική ενέργεια, με την απρόβλεπτη κίνηση, να κάνει την διαφορά και ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει από τον Πορτογάλο ν’ αναλάβει ηγετικό ρόλο στο δημιουργικό σκέλος του παιχνιδιού.

Ο 30χρονος άσος της ομάδας του λιμανιού αναμένεται να είναι καθοριστικός στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το ζητούμενο για τους πειραιώτες είναι να βρει ο Ζέλσον τους «διαδρόμους» για να χτυπήσει την άμυνα της Μπάγερ από τα άκρα.

Η μπάλα πρέπει να περάσει πολλές φορές στην πλευρά του Πορτογάλου, οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να εκμεταλλευτούν τα στοιχεία που δίνει ο Ζέλσον κι αυτό ακριβώς θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ στην αυριανή αναμέτρηση.

Ο Ζέλσον δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου έτοιμος για να βοηθήσει την ομάδα του να πάρει τη νίκη στον αυριανό αγώνα, επισημαίνοντας μάλιστα κάτι που έχει μεγάλη σημασία.

Ο Ζέλσον αναφέρθηκε στην πίεση που υπάρχει για τους παίκτες του Ολυμπιακού, καθώς ο αγώνας με την Λεβερκούζεν έχει χαρακτήρα «τελικού», αλλά έσπευσε να προσθέσει πως αυτή η πίεση μπορεί να δώσει έξτρα κίνητρο στους «ερυθρόλευκους».

Κι εδώ θα πρέπει να σταθεί κάποιος και στον ρόλο που θα παίξει η έδρα στην αυριανή αναμέτρηση, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να δίνουν ώθηση στους παίκτες της ομάδας τους για την κατάκτηση της νίκης.

Αν οι πειραιώτες πάρουν τους τρεις πόντους απέναντι στην γερμανική ομάδα, τότε θα φτάσουν τους οκτώ βαθμούς στην διοργάνωση και θα τα δώσουν όλα (έχοντας φυσικά πολλές πιθανότητες) για πρόκριση στον εκτός έδρας αγώνα με τον Άγιαξ, στην τελευταία αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από τις τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από τις τράπεζες

Vita.gr
AGRO
Αγρότες: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Αγρότες: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον Μητσοτάκη

inWellness
inTown
Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν
Παναθηναϊκός 18.01.26

Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν

Αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει με αυτή την εικόνα και με αυτά τα αποτελέσματα στα ντέρμπι, τότε η υπόμονη και η ανοχή των οπαδών για το νέο εγχείρημα υπό τον Ράφα Μπενίτεθ, θα εξαντληθεί σύντομα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η γιούχα στο Άνφιλντ, η σύγχυση του Σλοτ και το μήνυμα του Τζέραρντ
On Field 18.01.26

Η γιούχα στο Άνφιλντ, η σύγχυση του Σλοτ και το μήνυμα του Τζέραρντ

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» οδήγησε σε ξέσπασμα των οπαδών της πρωταθλήτριας Αγγλίας, με τον προπονητή της Λίβερπουλ να χάνει την… μπάλα και τον πρώην κάπτεν των «κόκκινων» να κάνει λόγο για «μη αποδεκτά αποτελέσματα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ορισμοί διαιτητών: Συμπτώσεις, ασυλία και ανεξήγητες επιλογές
On Field 16.01.26

Ορισμοί διαιτητών: Συμπτώσεις, ασυλία και ανεξήγητες επιλογές

Ποτέ στο παρελθόν από την ΚΕΔ δεν ορίστηκε Τετάρτη, Κυριακή ο ίδιος ξένος διιατητής (Γιούγκ), οι Κουμπαράκης, Τζήλος αντί να τιμωρηθούν μπήκαν ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, άγνωστο με ποια κριτήρια δίνονται διπλοί ορισμοί

Βάιος Μπαλάφας
Επίδειξη ταλέντου και ψυχής
On Field 15.01.26

Επίδειξη ταλέντου και ψυχής

Η Εθνική ομάδα πόλο έδειξε και κόντρα στην Κροατία, πως είναι πανέτοιμη για την κορυφή της Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το Αμβούργο απέλυσε τον Στέφαν Κουντς, μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη σωματική επαφή
On Field 15.01.26

Το Αμβούργο απέλυσε τον Στέφαν Κουντς, μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη σωματική επαφή

Η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου έκανε έρευνα και χαρακτήρισε αξιόπιστες τις καταγγελίες από εργαζόμενες στην ομάδα για ανάρμοστη σωματική επαφή, απολύοντας τον παλαίμαχο διεθνή άσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες
On Field 15.01.26

Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες

Ο Σουηδός επιθετικός πέτυχε γκολ και είχε ασίστ στη νίκη επί της Τσέλσι, με τον προπονητή και τον διεθνή μέσο της Άρσεναλ να «στάζουν μέλι» για τον διεθνή σέντερ φορ

Σύνταξη
Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ
On Field 15.01.26

Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ

Ο παλαίμαχος χαφ των «κόκκινων» έχει ξεκάθαρη άποψη για το ποιος πρέπει να είναι ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Σλοτ, αν οι πρωταθλητές Αγγλίας απομακρύνουν τον Ολλανδό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα
Λάμψη Αστέρων 15.01.26

Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα

Ο διάσημος τενόρος Αντρέα Μποτσέλι θα είναι ανάμεσα στους κορυφαίους καλλιτέχνες της Τελετής Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα, στις 6 Φεβρουαρίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού
On Field 14.01.26

Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε στο Βελιγράδι το μπάσκετ του Μπαρτζώκα, με τους πειραιώτες να πετυχαίνουν την πέμπτη νίκη τους στα έξι τελευταία παιχνίδια που έχουν δώσει στην Ευρωλίγκα

Σύνταξη
Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία
On Field 14.01.26

Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία

Το πολυτελές θέρετρο είναι στο Μεξικό, παρά το ότι η Πορτογαλία δεν θα δώσει κάποιο παιχνίδι του ομίλου της στην συγκεκριμένη χώρα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)
On Field 13.01.26

Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)

Τι έδειξαν οι ορισμοί διαιτητών για τα ματς Κυπέλλου: 1) Δεν υπάρχει Έλληνας κοινής αποδοχής, 2) Ο Λανουά δεν έβγαλε νέους ρέφερι, 3) Σλοβένος στο VAR Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ; Ξένος να’ ναι και ότι να’ ναι

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Λεβαδειακός για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video
Stories 19.01.26

Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video

Μια ξεχασμένη οικογενειακή ταινία σε ένα γκαράζ της Πενσυλβάνια έμελλε να φέρει στο φως μια άγνωστη ιστορία για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ πριν γίνει θρύλος

Σύνταξη
Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν
Ελλάδα 19.01.26

Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μάρτυρας μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν «δύο τάσεις», αυτών που τα έβλεπαν όλα καλώς καμωμένα και των πολύ λιγότερων που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου. 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γροιλανδία: Στρατό στο νησί στέλνει η Δανία – Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει να μην επικυρώσει τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ
Αγώνας αποκλιμάκωσης 19.01.26

Γροιλανδία: Στρατό στο νησί στέλνει η Δανία – Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει να μην επικυρώσει τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ

Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν τον Τραμπ για τις συνέπειες της επιβολής δασμών, ως μέσο πίεσης για να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. Οι 27 θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη έκτακτη σύνοδο κορυφής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ – Ελεύθερο με όρους το μοντέλο
Ελλάδα 19.01.26

Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ - Ελεύθερο με όρους το μοντέλο

Η 33χρονη κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε ποτέ ενεργά σε ληστεία, υποστηρίζοντας ότι απλώς οδηγούσε το όχημά της,

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Όταν μια υπερδύναμη γερνά: Ιστορικό χαμηλό γεννήσεων και τέταρτη χρονιά μείωσης πληθυσμού στην Κίνα
Κόσμος 19.01.26

Όταν μια υπερδύναμη γερνά: Ιστορικό χαμηλό γεννήσεων και τέταρτη χρονιά μείωσης πληθυσμού στην Κίνα

Η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ύφεσης εντείνει τις ανησυχίες για τη γήρανση του πληθυσμού, τη μείωση του εργατικού δυναμικού και τις μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις στην Κίνα

Σύνταξη
Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις
Επικαιρότητα 19.01.26

Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις

Τα πυρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή δέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού για τις δηλώσεις πως οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης».

Σύνταξη
Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»
«Διχάζει» 19.01.26

Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»

Η Μαρία Καρυστιανού αμφισβήτησε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, επικαλούμενη την «ηθική». Προέταξε την επαγγελματική της ιδιότητά, γεγονός που κάνει ακόμα πιο προβληματική τη δήλωσή της. «Βροχή» οι αντιδράσεις από κοινοβουλευτικά κόμματα και βουλευτές καθώς «στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση».

Σύνταξη
Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζεν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζεν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς υποσχέσθηκε πως αυτός και οι συμπαίκτες του θα τα δώσουν όλα στον «τελικό» του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν ενώ στάθηκε και στην στήριξη του κόσμου.

Σύνταξη
«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» – Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς
47 εκείνη, 78 εκείνος 19.01.26

«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» - Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς

Η τραγωδία χτύπησε την ημέρα του γάμου της μυθιστοριογράφου και ποιήτριας Ρέιτσελ Ελάιζα Γκρίφιθς. Στη συνέχεια, ήρθε η επίθεση με μαχαίρι που σχεδόν σκότωσε τον συγγραφέα και σύζυγό της, Σαλμάν Ρούσντι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η καινοτομία χτυπά σε τοίχο: Βανδαλισμοί ακινητοποίησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Αιγάλεω
Κοινωνικό πρόβλημα 19.01.26

Όταν η καινοτομία χτυπά σε τοίχο: Βανδαλισμοί ακινητοποίησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Αιγάλεω

Πιλοτική εφαρμογή για τη βιώσιμη κινητικότητα ανεστάλη προσωρινά από τον Δήμο Αιγάλεω, μετά από σοβαρά περιστατικά καταστροφής όπως υποστηρίζει.

Σύνταξη
Η Μαρία Καρυστιανού θέλει να γυρίσει τις γυναίκες πενήντα χρόνια πίσω
Για τις αμβλώσεις 19.01.26

Η Μαρία Καρυστιανού θέλει να γυρίσει τις γυναίκες πενήντα χρόνια πίσω

«Διχάζομαι και ως παιδίατρος» είπε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο OPEN, αναφερόμενη στο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και πήρε επίσημα θέση ενάντια στα δικαιώματα των γυναικών

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Η Ιωάννα Καρέλια θα στηρίξει αθλητές για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες
Αθλητισμός & Σπορ 19.01.26

Η Ιωάννα Καρέλια θα στηρίξει αθλητές για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες

Η Ιωάννα Καρέλια είναι η πρώτη ιδιώτης που συμμετέχει στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Άντζελες» στηρίζοντας πρωταθλητές και πρωταθλήτριες.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ισπανία: Τα μοιραία 20 δευτερόλεπτα ανάμεσα στον πρώτο εκτροχιασμό και τη σύγκρουση – Τι καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί
Σιδηροδρομική τραγωδία 19.01.26

Τα μοιραία 20 δευτερόλεπτα: Γιατί δεν λειτούργησε το αυτόματο σύστημα πέδησης - Τι καταγγέλλουν οι ισπανοί μηχανοδηγοί

Όσο περνούν οι ώρες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, έρχονται στο φως νέα στοιχεία - Για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία έχει συσταθεί ειδική επιτροπή

Σύνταξη
Ιράν: Γιατί είναι δύσκολη η πολιτική αλλαγή – Οι διαιρέσεις της αντιπολίτευσης και ο ρόλος του Παχλαβί
The Washington Post 19.01.26

Ιράν: Γιατί είναι δύσκολη η πολιτική αλλαγή – Οι διαιρέσεις της αντιπολίτευσης και ο ρόλος του Παχλαβί

Η εξέγερση των Ιρανών ξεκίνησε χωρίς ηγεσία. Η όποια πολιτική αλλαγή απαιτεί την ύπαρξη ενός ισχυρού πόλου που θα μπορούσε να συσπειρώσει τους πολίτες. Αλλά η αντιπολίτευση είναι βαθιά διχασμένη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το τέλος της καπνοδόχου; «Στοπ» σε τζάκια και ξυλόσομπες βάζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις
Αιωρούμενα σωματίδια 19.01.26

Το τέλος της καπνοδόχου; «Στοπ» σε τζάκια και ξυλόσομπες βάζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις

Η καύση ξύλου για θέρμανση - ιδίως από τζάκια ανοιχτού τύπου και ξυλόσομπες- συμβάλλει στη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων PM2,5, τα οποία ενοχοποιούνται για 240.000 πρόωρους θανάτους ετησίως.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο
«Show must go on» 19.01.26

Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο

Χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο για να τιμήσουν τον Bob Weir, σε μια δημόσια τελετή όπου μίλησαν η Joan Baez και ο John Mayer, ενώ τον αποχαιρετισμό έκλεισαν λόγια της κόρης του, Monet Weir

Σύνταξη
